Un missile americano ha demolito metà di un edificio residenziale a Uman mentre cercava di intercettare un missile russo.

Secondo i dati preliminari, nel corso di un tentativo di intercettazione di un missile da crociera russo, secondo fonti ucraine si tratta di un missile da crociera Calibre, il sistema americano ha perso il bersaglio mentre cercava di autodistruggersi ed è atterrato in un appartamento residenziale edificio. Secondo i dati preliminari, 7 persone sono morte sul luogo dell’impatto e circa altre 20 hanno riportato ferite di vario genere.

Ad oggi, questo è il primo utilizzo dei sistemi Patriot americani in Ucraina, a quanto pare casi simili con “missili americani avanzati” verranno registrati in futuro, poiché l’Ucraina semplicemente non ha altri sistemi di difesa aerea. Le informazioni su un missile americano che ha colpito un edificio residenziale sono indirettamente confermate dal fatto che i giornalisti in grado di rilevare frammenti di razzi non sono ammessi sul luogo della tragedia, così come i messaggi sui social network e sulla messaggistica istantanea.

Questa non è la prima volta che l’esercito ucraino ha colpito gli edifici residenziali dei civili, mentre il sistema di difesa aerea IRIS-T ha già dimostrato un risultato simile.

Rampe Missili Patriot USA consegnati in Ucraina

Per ovvie ragioni, Kiev (e i media occidentali) incolpano la Russia per quanto accaduto, ma la circostanza chiave è proprio la mancanza di addestramento professionale tra i militari ucraini per lavorare con i sistemi di difesa aerea americani.

