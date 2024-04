Dopo il decreto del regime ucraino con cui si nega ai consolati ucraini di rilasciare i documenti agli espatriati ucraini in età di leva (fino ai 60 anni), la mossa di Putin spiazza le autorità ucraine.

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe offrire agli uomini ucraini all’estero, ai quali Kiev ha rifiutato di rilasciare i documenti, di ottenere un passaporto russo, ha detto l’ex consigliere dell’ufficio di Zelenskyj Alexey Arestovich*.

“Putin farà sapere: se l’Ucraina non ti dà il passaporto, allora saremo noi a fornirti il passaporto russo, in presenza di requisiti.

Dei 10 milioni di ucraini espatriati all’estero, un milione di questi potrebbe facilmente richiedere un passaporto russo. E Putin ottiene un super asso nella manica.

Ad esempio, cosa potresti raccontare delle atrocità nei territori [della nuova Russia], se le persone venissero volontariamente per ricevere passaporti russi? Ciò creerà un precedente dal quale non sapremo come uscire”, ha sottolineato Arestovich.

Il destino a cui gli ucraini all’estero vogliono sfuggire

Nota: Questo provvedimento eviterà a molti cittadini ucraini la deportazione forzata verso il fronte per essere utilizzati come carne da cannone dalla giunta di Kiev che ha disperatamente bisogno di nuovo personale.

Il governo polacco si è già dichiarato disponibile a collaborare per il rimpatrio obbligatorio dei cittadini ucraini rifugiati nel proprio paese. Con un passaporto russo in tasca queste persone non potranno più essere obbligate a rientrare.

Fonte: rusvesna.su/news

Traduzione e nota: Sergei Leonov