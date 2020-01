Un milione di iracheni ci ha chiesto di andarcene. Dovremmo ascoltare

di Ron Paul, ex membro del Congresso degli Stati Uniti

Non lo potresti sapere dai resoconti dei media mainstream statunitensi, ma venerdì circa un milione di iracheni sono scesi in piazza per protestare contro la continua presenza militare degli Stati Uniti nel loro paese. La scarsa copertura mediatica che la protesta ha ricevuto sui media occidentali ha fatto trasparire un numero di manifestanti riferito che è molto lontano da quello effettivamente visto . Le élite di Beltway sono determinate dalla necessità di non far conoscere o non far capire agli americani quanto la nostra presenza in Iraq non sia desiderata.

I manifestanti hanno mostrato segnali e slogans con cui chiedevano che i militari statunitensi lascino l’Iraq e i leader della protesta avvertono delle conseguenze a meno che gli Stati Uniti non ascoltino il popolo iracheno.

Dopo l’assassinio illegale e folle del generale iraniano, Qassem Soleimani, ordinato dal presidente Trump sul suolo iracheno all’inizio di questo mese, il parlamento iracheno ha votato all’unanimità per annullare l’accordo in base al quale le forze armate statunitensi rimangono in Iraq. Ma quando il primo ministro iracheno ha chiamato il segretario di Stato Mike Pompeo per richiedere un calendario per un ritiro delle forze degli Stati Uniti, Pompeo gli ha riso in faccia.

Il governo degli Stati Uniti ha risposto al voto del parlamento iracheno affermando che le forze armate statunitensi sono una “forza per il bene” in Medio Oriente e che a causa della continua lotta che le truppe statunitensi conducono contro il Daesh rimarranno, anche dove non sono desiderate.

Quanti miliardi di dollari abbiamo inviato in Iraq per aiutarli a costruire la loro democrazia? Tuttavia, non appena una decisione del parlamento eletto in Iraq va contro i desideri di Washington, il governo degli Stati Uniti non è più così interessato alla democrazia. Pensano che gli iracheni non notino questo doppio standard?

La pressione per gli Stati Uniti di lasciare l’Iraq si sta sviluppando all’interno del paese, ma il governo degli Stati Uniti e i media mainstream stanno ignorando completamente – e pericolosamente – questo sentimento. Una cosa è spingere la propaganda neocon che iracheni e iraniani avrebbero celebrato per le strade dopo l’assassinio del mese scorso negli Stati Uniti del generale iraniano Soleimani, che era stato il principale stratega dell’operazione anti-Daesh negli ultimi cinque anni. È una cosa completamente diversa da credere alla propaganda, soprattutto perché più di un milione di iraniani hanno pianto il popolare leader militare.

I milioni di manifestanti del venerdì hanno chiesto la chiusura di tutte le basi statunitensi in Iraq, la conclusione di tutti gli accordi di sicurezza con gli Stati Uniti e con le compagnie di sicurezza statunitensi e un programma per l’uscita di tutte le forze statunitensi. Muqtada al-Sadr (leader religioso) ha annunciato che la resistenza alla presenza di truppe statunitensi in Iraq si fermerà temporaneamente se viene annunciata e attuata una partenza ordinata delle truppe USA. Altrimenti, ha detto, la resistenza alle truppe statunitensi verrebbe attivata in forma violenta.

Un milione di manifestanti iracheni hanno urlato “no, no all’occupazione”. Il parlamento iracheno ha votato a favore della nostra partenza. Il primo ministro iracheno ci ha chiesto di andarcene.

Quindi, prima che più truppe statunitensi muoiano per nulla in Iraq, perché non ascoltiamo il popolo iracheno e torniamo a casa? Lasciamo che la gente del Medio Oriente risolva i propri problemi e risolviamo i nostri problemi a casa.

Il Dr. Ron Paul , ex deputato repubblicano e candidato alla presidenza, è il fondatore del Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, dove questo articolo è stato pubblicato per la prima volta. Ha dato il permesso al sito Web di Press TV di ripubblicare i suoi articoli.

https://www.presstv.com/Detail/2020/01/28/617308/Ron-Paul:-Million-Iraqis-asked-us-to-leave.-We-should-listen.

(Le opinioni espresse in questo articolo non riflettono necessariamente quelle di Press TV.)

Traduzione: Luciano Lago