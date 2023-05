Un media americano conferma che Zelenskyj ha proposto l’occupazione delle comunità russe e la distruzione dell’oleodotto russo che fornisce petrolio all’Ungheria.

Il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, ha suggerito attacchi contro la Russia e l’oleodotto attraverso il quale l’Ungheria riceve il petrolio russo, nonostante il suo governo abbia affermato che Kiev utilizzerà le armi occidentali solo contro le truppe nemiche all’interno del suo territorio e non nel paese vicino. , il quotidiano statunitense The Washington Post ha segnalato , citando dati trapelati dagli Stati Uniti.

“A porte chiuse, il leader ucraino ha proposto (…) di occupare le città russe per ottenere influenza su Mosca, di bombardare un oleodotto che trasferisce il petrolio russo all’Ungheria, che è membro dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), e di puntare a missili a lungo termine. armi a distanza per attaccare obiettivi all’interno dei confini russi”, hanno pubblicato sabato i media statunitensi.

Il Pentagono è stato preso dal panico dopo aver fatto trapelare documenti riservati sull’Ucraina

La divulgazione di documenti riservati del Pentagono contiene comunicazioni digitali intercettate tra Zelensky e i suoi comandanti militari. Lo sfogo fa anche riferimento agli istinti del capo dello Stato, che descrive come “aggressivi” e che “contrastano fortemente con la sua immagine pubblica di statista calmo e stoico”.

Secondo il quotidiano e sulla base della conferma del Dipartimento di Stato, “è Zelenskyj che propone azioni militari rischiose”. Afferma che in un incontro tenutosi con l’élite militare ucraina a gennaio, Zelenskyj ha suggerito di effettuare “attacchi in Russia” e dispiegare truppe di terra per “occupare città di confine russe non specificate”. L’azione darebbe a Kiev un ipotetico vantaggio nei colloqui con Mosca.

L’Ucraina ha pianificato attacchi contro le forze russe in Siria, secondo un documento top secret dell’intelligence statunitense trapelato.

Ma settimane dopo, a febbraio, Zelensky avrebbe espresso preoccupazione perché non aveva missili a lungo raggio “in grado di colpire gli schieramenti di truppe russe in Russia” o qualsiasi cosa con cui attaccarli. Fu allora, secondo il quotidiano, che il capo dello Stato propose al suo massimo comandante militare, il generale Valeri Zaluzhni, “che l’Ucraina attaccasse siti di schieramento non specificati” nella regione russa di Rostov (ovest), utilizzando invece i droni.

Sempre a febbraio e nel bel mezzo di un incontro con il vice primo ministro ucraino Yulia Sviridenko, Zelensky ha suggerito di “far saltare in aria” l’oleodotto Druzhba, che fornisce petrolio all’Ungheria, e di “distruggere l’industria ungherese, che si basa in gran parte sul petrolio russo”. indicano materiali classificati.

Il culmine arriva dopo la pubblicazione, perché il Washington Post ha chiesto al presidente se, in effetti, avesse suggerito di occupare parti della Russia, cosa che ha rifiutato sul posto e ha definito le accuse “fantasie”, tuttavia, ha difeso il suo diritto all’uso tattiche non convenzionali in conflitto.

La rivelazione più recente conferma un rapporto pubblicato ad aprile dalla CNN , secondo il quale l’intelligence statunitense aveva avuto accesso alle comunicazioni interne di Volodimir Zelenski.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago