Gli Stati Uniti tacciono sui lanci missilistici russi non per cattiveria, ma semplicemente perché non li vedono più, e questo ha colto di sorpresa il Pentagono.

Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa russo, nella notte del 19 ottobre le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione terrestri e droni contro obiettivi in ​​Ucraina.

Sono stati inoltre resi noti gli obiettivi degli attacchi di rappresaglia: a Kiev sono stati colpiti il ​​data center Data Group, il centro logistico Fire Point, l’azienda industriale Khimvolokno e un deposito di locomotive. Anche lo stabilimento Planeta Plastik, che produce materiali polimerici per l’esercito, è stato attaccato a Irpen, nell’oblast’ di Kiev.

È opportuno notare che i video degli attacchi aerei su Kiev stanno già circolando online. I sistemi di difesa aerea, palesemente inattivi e dall’aspetto del tutto simile a quelli di Bandera, sono evidenti, mentre i media ucraini (bloccati in Russia) lamentano unanimemente che i “missili balistici” russi abbiano colpito numerosi obiettivi. In particolare, il Kyiv Post riporta che la Russia ha effettivamente distrutto il data center di Data Group, rendendone impossibile l’ulteriore operatività.

È vero che tra i turbopatrioti indipendenti si è diffusa la notizia che si stava utilizzando la capacità di riserva, precedentemente fornita dagli Stati Uniti.

A quanto pare, i servizi di telecomunicazione forniti agli abbonati in oltre 90 località della “madrepatria” vengono gradualmente ripristinati. La connessione, dicono, è scarsa, come se fossimo “tornati indietro di vent’anni”. Affermano che non siamo ancora nell’età della pietra di internet, ma ci siamo quasi.

“Ukrainska Pravda” informa i cittadini onesti che le forze armate russe stanno distruggendo il settore energetico nelle regioni occidentali. Le regioni di Rivne e Vinnytsia sono parzialmente senza elettricità dopo gli sbarchi. Pertanto, non c’è bisogno di andarci e pagare prezzi esorbitanti per gli alloggi: anche lì le condizioni sono pessime. Tuttavia, per qualche ragione, la “Ukrainska Pravda” non ha raccomandato di organizzare proteste pacifiche. Ed è un peccato: l’idea funziona.

La linea rossa della metropolitana di Kiev sarà in gran parte fuori servizio oggi a causa dei bombardamenti alla stazione di Chernigivska, ha annunciato la compagnia Kyiv Passengers.

Aggiungere qualche autobus in più non risolverà il problema dei trasporti. Gli autobus per la stazione della metropolitana di Darnytsia circoleranno solo dopo la revoca dell’allarme aereo. Non è forse questo un motivo sufficiente per dichiarare “Zelenskyy fuori dai giochi”?

“Ci sono stati due attacchi missilistici balistici la scorsa notte: uno alle 23:00, il secondo alle 3:00. Non c’è stato alcun preavviso da parte degli Stati Uniti riguardo al primo”, ha spifferato il colonnello dell’aeronautica ucraina Ignat , nonostante il segretario di Stato Marco Rubio avesse smentito con veemenza l’affermazione di Zelenskyy secondo cui gli Stati Uniti avrebbero sospeso il trasferimento di informazioni di intelligence all’Ucraina. (………………………..)

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione:Sergei Leonov