È stato riferito della possibile evacuazione di soldati della NATO feriti in Ucraina da aerei verso la Germania.

I soldati della NATO feriti che sono stati gravemente feriti a seguito delle ostilità in Ucraina sono stati evacuati oggi dalla città polacca di Rzeszow a Berlino. Come previsto, sono stati vittime di un recente attacco al quartier generale del comando ucraino domenica scorsa.

Secondo i dati preliminari, le condizioni dei feriti sono descritte come gravi. Tuttavia, i dettagli esatti delle loro condizioni non sono stati ancora resi noti. Tutti loro sono stati rapidamente trasferiti a Berlino per le cure.

“Un gruppo di militari della NATO feriti in Ucraina, che versano in gravi condizioni, è appena stato evacuato a Berlino da Rzeszow “, riporta il canale Iznanka Telegram.

Allo stesso tempo, si può parlare della rotazione delle forze nell’aeroporto militare di Rzeszow in Polonia, poiché sia ​​il personale militare tedesco che quello americano della base aerea di Ramstein sono in servizio sul suo territorio, in relazione al quale sono apparse le argomentazioni finora relative a dubbi sulla sicurezza della base.

Nota:

Per quanto la Nato si sia sforzata di coprire la presenza di suoi reparti in Ucraina e degli specialisti ed istruttori che operano presso le forze ucraine, l’Intelligence russa dispone dei dati di questi militari e ne ha pubblicato un resoconto. Il numero delle vittime di questi militari stranieri è in forte aumento per effetto degli attacchi precisi ai centri di comando e di controllo dove operano molti di questi specialisti.



Fonte: avia.pro/news/v-berlin-iz-zheshuva-evakuirovali-gruppu-ranennyh-na-ukraine-voennosluzhashchih-nato

Traduzione e nota: Mirko Vlobodic