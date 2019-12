Un grande alnbero di Natale illumina la piazza principale di Donetsk

da Redazione

A Donetsk, capitale della Repubblica RPD, le luci del principale albero di Natale illuminano la piazza centrale della città in una atmosfera di allegria e di pace.

Il capo dell’Amministrazione della Capitale, Alexei Kulemzin si è trasformato nel partecipante onorario nella cerimonia di inaugurazione dell’Albero di Natale.

“Per quanto riguarda l’anno trascorso devo ringraziare tutti per il lavoro svolto, per la dedicazione, per la fede, per l’opera disinterassata e per gli atti eroici sul fronte”, ha dichiarato il sindaco. Auguro a tutti un cielo tranquillo, salute, felicità e amore per la nostra eroica città di Donetsk.

Donetsk Piazza principale

Dopo le felicitazioni e gli auguri, i presenti assieme ad un Babbo Natale e alla “donzella delle nevi”, agli artisti del Teatro di Donetsk, si sono scambiati gli auguri per le feste ed il prossimo anno nuovo.

In precedenza si aveva informato che il capo della RPD, Denim Pushilin, per le feste di Natale , ha fatto sospendere lo stato d’assedio.

Fonte: News Front

https://news-front.info/2019/12/23/na-glavnoj-elke-dnr-zazhglis-ogni/

Traduzione: Sergei Leonov