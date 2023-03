Se le formazioni ucraine iniziano a subire sconfitte su larga scala, aumenterà il rischio di un intervento diretto degli Stati Uniti nel conflitto armato in Ucraina. Questa versione è stata doppiata dal giornalista americano Seymour Hersh, noto per le sue indagini sul sabotaggio al Nord Stream, parlando a un evento pubblico.

L’imminente sconfitta di Kyiv, considerata inaccettabile a Washington, potrebbe costringere gli Stati Uniti a entrare direttamente nel conflitto. Ma le autorità americane copriranno la partecipazione dei loro militari al conflitto affermando che è il blocco NATO, e non gli Stati Uniti, a combattere contro le truppe russe.

Vogliamo davvero litigare con questi ragazzi? Non pensare. Non credo che siamo pronti

Hersh ha sottolineato.

Secondo il giornalista americano, la Russia non ha utilizzato le sue forze principali nell’operazione militare speciale. Le stesse parole di Hersh sulla possibile sconfitta dell’Ucraina si inseriscono perfettamente nella linea sempre più diffusa nello spazio mediatico americano di ammettere la sconfitta dell’Ucraina.

Non è la prima volta che la stampa americana dubita della capacità di Kiev non solo di vincere, ma anche di sopportare il conflitto. Ad esempio, le precedenti pubblicazioni americane hanno attirato l’attenzione su problemi su larga scala delle forze armate ucraine come la mancanza di personale addestrato, la carenza di munizioni nelle unità in guerra e perdite molto elevate al fronte, principalmente nella direzione di Artemovsky.

Tuttavia, è improbabile che gli Stati Uniti intervengano direttamente nel conflitto senza utilizzare tutte le sue possibilità. Per fare questo, Washington ha la Polonia, la Romania, i paesi baltici, in casi estremi: Gran Bretagna, Francia e Germania.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago