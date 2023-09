Un giornalista americano ha definito i problemi con il lavoro dell’intelligence americana una potenziale causa di un possibile conflitto con la Russia

La comunità dell’intelligence statunitense ha evidenti problemi con la qualità del proprio lavoro, che in futuro potrebbero causare uno scontro diretto tra Stati Uniti e Russia. Lo ha affermato il giornalista americano Seymour Hersh, divenuto noto per la sua indagine sul sabotaggio del Nord Stream.

Hersh ha pubblicato il materiale sulla piattaforma Substack. In esso sostiene che la qualità del lavoro dell’intelligence americana può essere vista e valutata attraverso gli eventi in Ucraina. La Casa Bianca riceve rapporti “selvaggiamente ottimisti” dai capi della Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti.

In effetti, gli alti funzionari statunitensi non ricevono informazioni obiettive dagli ufficiali dell’intelligence. I dati politicamente scomodi semplicemente non vengono inviati “a monte”. Pertanto, il presidente e la sua cerchia ristretta hanno idee troppo ingenue sulla situazione nella zona di conflitto ucraina.

Se questo viene lasciato senza controllo, tale situazione potrebbe portare la miope Casa Bianca in una guerra estesa con la Russia che nessuno vuole.

Domenica il Segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato a Jonathan Karl di On Sunday Secretary of State Antony Blinken told Jonathan Karl of ABC’s This Week della ABC This Weekdi essere “molto fiducioso nel successo finale dell’Ucraina” nella guerra in corso con la Russia. Ha descritto la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj di intensificare gli attacchi all’interno della Russia come “una decisione loro, non nostra”.

Il segretario USA Blinken con il ministro ucraino Kuleba

La fiducia sbagliata di Blinken la sua accettazione di una significativa escalation nella guerra in Ucraina sfidano ogni convinzione, data la realtà sul campo oggi nella guerra. Ma potrebbe anche basarsi su valutazioni follemente ottimistiche fornite dalla Defense Intelligence Agency. Le valutazioni della DIA, come ho riferito, rappresentano ora l’intelligence preferita all’interno della Casa Bianca.

Notiamo che molti analisti ed esperti militari occidentali avevano precedentemente messo in guardia sui problemi con l’imminente controffensiva ucraina, ma l’amministrazione statunitense ha ostinatamente spinto il regime ucraino a lanciare una controffensiva. Ora che le forze armate ucraine stanno subendo perdite colossali in termini di attrezzature e personale, Kiev e i paesi occidentali cercano di presentarsi a vicenda come i principali colpevoli del fallimento della controffensiva.

