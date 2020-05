UN FUNZIONARIO DI POLIZIA SUONA LA SVEGLIA PER I CITTADINI

di Joaquin Flores



L’agente Anderson invia un messaggio importante ad altri agenti delle forze dell’ordine, invitandoli a non seguire gli ordini illegali e incostituzionali impartiti da funzionari locali e statali che si occupano della pandemia del Covid-19. Anderson fa appello sia al loro senso di giustizia, sia alla morale, e ricorda loro che la scusa del “solo eseguire gli ordini” non è né lecita né corretta.

Gli ufficiali sono invitati a non seguire gli ordini illegali. Inoltre, racconta la sua esperienza come parte delle forze di occupazione del governo americano in Iraq. Racconta come in questa operazione, che deduce anche come illegale, abbia sperimentato come le persone reagiscono alla tirannia e all’occupazione. Dice che sa che la stragrande maggioranza degli agenti di polizia americani non è preparata per questo livello di resistenza.

Per essere chiari, avverte di prossimi spargimenti di sangue nelle strade, che il popolo americano combatterà sul proprio territorio per resistere alla tirannia, con ogni mezzo necessario.

Questo coraggioso poliziotto sta mettendo in dubbio gli ordini che gli vengono impartiti di eseguire. Questo è un messaggio unico, coraggioso e di grande importanza nell’attuale tirannia COVID. Condividi il più possibile, in particolare con l’ordine che segue i membri del personale di polizia e militare o i loro familiari. Perché alla fine sono i seguaci dell’ordine che mantengono in atto l’attuale sistema di schiavitù e stanno spianando la strada a uno stato di polizia totalitaria orwelliano sotto il travestimento di dover proteggere la nostra salute.

