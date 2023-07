Un falò delle vanità

di Alastair Croock

L’arroganza consiste nel credere che una narrazione artificiosa possa, di per sé, portare alla vittoria, scrive Alastair Crooke.

Hubris consiste nel credere che una narrazione artificiosa possa, di per sé , portare alla vittoria. È una fantasia che ha attraversato l’Occidente, in modo più enfatico dal XVII secolo. Di recente, il Daily Telegraph ha pubblicato un ridicolo video di nove minuti che pretende di mostrare che “le narrazioni vincono le guerre” e che le battute d’arresto nello spazio di battaglia sono accessorie: ciò che conta è avere un filo narrativo unitario articolato, sia verticalmente che orizzontalmente, lo spettro – dal soldato delle forze speciali sul campo fino all’apice del vertice politico.

Il succo è che “noi” (l’Occidente) abbiamo una narrazione avvincente, mentre quella della Russia è “goffa” – “La vittoria quindi è inevitabile”.

È facile deriderlo, ma tuttavia possiamo riconoscere in questa perifrasi una certa sostanza (anche se quella sostanza è un’invenzione). La narrativa è ora come le élite occidentali immaginano il mondo. Che si tratti dell’emergenza pandemica, del clima o delle “emergenze” ucraine, tutte vengono ridefinite come “guerre”. Sono tutte “guerre” che devono essere combattute con una narrazione unitaria imposta di “vincere”, contro la quale è vietata ogni opinione contraria.

L’ovvio difetto di questa arroganza è che richiede di essere in guerra con la realtà. All’inizio, il pubblico è confuso, ma mentre le bugie proliferano e la bugia più grossa si sovrappone ale altre bugie, la narrazione si separa sempre di più dalla realtà toccata, anche se le nebbie della disonestà continuano ad avvolgersi liberamente attorno ad essa. Inizia lo scetticismo pubblico. Narrazioni sul “perché” dell’inflazione; se l’economia sia sana o no; o perché dobbiamo entrare in guerra con la Russia, iniziano a sfilacciarsi.

Le élite occidentali hanno “scommesso le loro magliette” sul massimo controllo delle “piattaforme mediatiche”, sull’assoluta conformità dei messaggi e sulla spietata repressione della protesta come modello per una continua tenuta del potere.

Eppure, contro ogni previsione, il MSM sta perdendo la sua presa sul pubblico statunitense. I sondaggi mostrano una crescente sfiducia nei confronti del MSM statunitense. Quando è apparso il primo programma Twitter “anti-messaggio” di Tucker Carlson, il rumore delle placche tettoniche che si sfregavano l’una contro l’altra era imperdibile, poiché più di 100 milioni (uno su tre) di americani ascoltavano l’anti storia iconoclasta.

La debolezza di questo nuovo autoritarismo “liberale” è che i suoi miti narrativi chiave possono essere sfatati. Uno è stato appena disfatto; lentamente, le persone iniziano a parlare della realtà .

Ucraina: come si vince una guerra impossibile da vincere? Bene, la risposta dell’élite è stata attraverso la narrativa. Insistendo contro la realtà che l’Ucraina sta vincendo e la Russia sta ‘crollando’. Ma tale arroganza alla fine viene stroncata dai fatti sul campo. Anche le classi dominanti occidentali possono vedere che la loro richiesta di un’offensiva ucraina di successo è fallita. Alla fine, i fatti militari sono più potenti delle chiacchiere politiche: una parte è distrutta, i suoi molti morti diventano la tragica “agenzia” per ribaltare il dogma narrato.

“Saremo in grado di estendere un invito all’Ucraina ad aderire all’Alleanza quando gli alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte… [tuttavia] a meno che l’Ucraina non vinca questa guerra, non c’è alcuna questione di adesione da discutere” – la dichiarazione di Jens Stoltenberg a Vilnius . Così, dopo aver esortato Kiev a gettare altri (centinaia di migliaia) dei suoi uomini nelle fauci della morte per giustificare l’adesione alla NATO, quest’ultima volta le spalle al suo protetto. Era, dopotutto, una guerra impossibile da vincere fin dall’inizio.

L’arroganza, a un certo livello, risiedeva nel contrapporre, da parte della NATO, la sua presunta dottrina militare e le sue armi ‘superiori’ a quella di una rigidità militare russa deprecata, di tipo sovietico, vincolata, e la proclamata ‘incompetenza’.

Cari armati occidentali bruciano in Ucraina

Ma i fatti militari sul campo hanno smascherato la dottrina occidentale come arroganza – con le forze ucraine decimate e le sue armi NATO che giacciono in rovine fumanti. È stata la NATO a insistere per rievocare la battaglia del 73 Easting (dal deserto iracheno, ma ora tradotta in Ucraina).

In Iraq, il “pugno corazzato” ha colpito facilmente le formazioni di carri armati iracheni: è stato davvero un “pugno” che ha battuto l’opposizione irachena “per sei”. Ma, come ammette francamente il comandante statunitense di quella battaglia tra carri armati (colonnello Macgregor), il suo esito contro un’opposizione demotivata fu in gran parte fortuito.

Nondimeno ’73 Easting’ è un mito della NATO, trasformato nella dottrina generale per le forze ucraine – una dottrina strutturata intorno alla circostanza unica dell’Iraq.

L’hybris – in linea con il video del Daily Telegraph – però, sale verticalmente per imporre anche alla sfera politica russa la narrazione unitaria di una prossima ‘vittoria’ occidentale. È una vecchia, vecchia storia che la Russia sia militarmente debole, politicamente fragile e incline alla frattura. Conor Gallagher ha dimostrato con ampie citazioni che era esattamente la stessa storia nella seconda guerra mondiale, riflettendo una simile sottovalutazione occidentale della Russia, combinata con una grossolana sopravvalutazione delle proprie capacità.

Il problema fondamentale con l'”illusione” è che l’uscita da essa (ammesso che si verifichi) procede a un ritmo molto più lento degli eventi. La mancata corrispondenza può definire i risultati futuri.

Potrebbe essere nell’interesse del Team Biden ora supervisionare un ritiro ordinato della NATO dall’Ucraina, in modo tale da evitare di diventare un’altra debacle tipo Kabul.

Perché ciò accada, il Team Biden ha bisogno che la Russia accetti un cessate il fuoco. E qui sta il difetto (largamente trascurato) di quella strategia: semplicemente non è nell’interesse russo “congelare” la situazione. Ancora una volta, l’ipotesi che Putin “salti” all’offerta occidentale di un cessate il fuoco è un pensiero arrogante: i due avversari non sono congelati nel significato fondamentale del termine – come in un conflitto in cui nessuna delle due parti è riuscita a prevalere sul altri, e sono bloccati.

In parole povere, mentre l’Ucraina è strutturalmente sull’orlo dell’implosione, la Russia, al contrario, è pienamente plenipotente: ha forze grandi e fresche; domina lo spazio aereo; e ha quasi il dominio dello spazio aereo elettromagnetico. Ma l’obiezione più fondamentale al cessate il fuoco è che Mosca vuole che l’attuale collettivo di Kiev se ne vada e le armi della NATO fuori dal campo di battaglia.

Zelensky igorao ed isolato alla festa della Nato

Quindi, ecco il problema: Biden ha un’elezione, e quindi si adatterebbe alla necessità della campagna democratica di avere una “conclusione ordinata”. La guerra in Ucraina ha messo in luce troppe carenze logistiche americane. Ma anche la Russia ha i suoi interessi.

L’Europa è la parte più intrappolata dalla “delusione”, a partire dal punto in cui si è gettata senza riserve nel “campo” di Biden. La narrativa ucraina è esplosa a Vilnius . Ma l’ amour proprio di alcuni leader dell’UE li mette in guerra con la realtà. Vogliono continuare ad alimentare l’Ucraina nel tritacarne – persistendo nella fantasia di una ‘vittoria totale’: “Non c’è altro modo che una vittoria totale – e sbarazzarsi di Putin… Dobbiamo assumerci tutti i rischi per questo. Nessun compromesso è possibile, nessun compromesso”.

La classe politica dell’UE ha preso così tante decisioni disastrose in ossequio alla strategia statunitense – decisioni che vanno direttamente contro gli interessi economici e di sicurezza degli europei – che ne ha molta paura.

Se la reazione di alcuni di questi leader sembra sproporzionata e irrealistica (“Non c’è altro modo che una vittoria totale – e sbarazzarsi di Putin”) – è perché questa ‘guerra’ tocca motivazioni più profonde. Riflette le paure esistenziali di un disfacimento della meta-narrativa occidentale che abbatterà sia la sua egemonia, sia la struttura finanziaria occidentale con essa.

La meta-narrativa occidentale ” da Platone alla NATO, è una delle idee e delle pratiche superiori le cui origini risalgono all’antica Grecia, e da allora sono state perfezionate, estese e trasmesse attraverso i secoli (attraverso il Rinascimento, la rivoluzione scientifica e altri presumibilmente unici sviluppi occidentali), tanto che oggi noi occidentali siamo i fortunati eredi di un DNA culturale superiore”.

Questo è ciò che probabilmente avevano in mente i narratori del video del Daily Telegraph quando insistono sul fatto che “la nostra narrativa vince le guerre”. La loro hybris risiede nella presunzione implicita: che l’Occidente in qualche modo vinca sempre – sia destinato a prevalere – perché destinatario di questa genealogia privilegiata.

Naturalmente, al di fuori della comprensione generale, è accettato che le nozioni di “un Occidente coerente” siano state inventate, riproposte e messe in pratica in tempi e luoghi diversi. Nel suo nuovo libro, The West , l’archeologa classica Naoíse Mac Sweeney contesta il “mito del maestro” sottolineando che fu solo “con l’espansione dell’imperialismo europeo oltremare nel XVII secolo, che iniziò un’idea più coerente nell’ emergere dell’Occidente – un’idea utilizzata come strumento concettuale per tracciare la distinzione tra il tipo di persone che potrebbero essere legittimamente colonizzate e quelle che potrebbero essere legittimamente colonizzatori”.

Con l’invenzione dell’Occidente è arrivata l’invenzione della storia occidentale – un lignaggio elevato ed esclusivo che ha fornito una giustificazione storica per il dominio occidentale. Secondo il giurista e filosofo inglese Francis Bacon, ci sono stati solo tre periodi di cultura e civiltà nella storia umana: “uno tra i Greci, il secondo tra i Romani, e l’ultimo tra noi, cioè le nazioni dell’Occidente Europa”.

La paura più profonda dei leader politici occidentali quindi – complice la consapevolezza che la ‘Narrazione’ è una finzione che ci raccontiamo, pur sapendo che è di fatto falsa – è che la nostra epoca sia stata resa sempre più e pericolosamente dipendente da questo meta-mito .

Le elite occidentali tremano, non solo per un “potere della Russia”, ma piuttosto per la prospettiva che il nuovo ordine multipolare guidato da Putin e Xi che sta investendo il globo possa abbattere il mito della civiltà occidentale.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago