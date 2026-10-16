Un Donald Trump “debole” non riesce (ancora una volta) ad affermare la sua autorità sull’Ucraina.

di Moon of Alabama

Venerdì scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo sull’esportazione di gasolio russo. I pagamenti relativi ai prodotti petroliferi russi erano stati precedentemente soggetti a sanzioni statunitensi. Poco dopo l’annuncio di Trump, il Dipartimento del Tesoro ha revocato tali restrizioni. L’arrivo del gasolio russo negli Stati Uniti e sui mercati globali dovrebbe portare a una diminuzione dei prezzi della benzina negli Stati Uniti.

Trump ha anche annunciato un “cessate il fuoco energetico” in Ucraina. La Russia, che attualmente sta colpendo centrali elettriche e altri impianti energetici ucraini, non è stata informata di questa iniziativa. Nemmeno l’Ucraina, che sta tentando di colpire le raffinerie russe, ne è stata informata.

Trump ha chiesto espressamente al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe, poiché i prodotti petroliferi russi sono attualmente richiesti sui mercati globali.

Zelensky ha respinto l’iniziativa di Trump definendola “debole “. Poche ore dopo, droni ucraini hanno colpito i terminali di esportazione petrolifera russi a Rostov sul Don.

Come ho commentato :

“È probabile che Trump si infuri per questo attacco. È la sfida aperta lanciata da Zelensky all’iniziativa di Trump che fa apparire quest’ultimo come un uomo debole.”

Le comunicazioni militari ucraine sul campo di battaglia si basano sulla rete satellitare Starlink, controllata dagli Stati Uniti. La sua capacità di colpire la Russia dipende in larga misura dall’intelligence statunitense per l’individuazione degli obiettivi.

Se Trump vuole essere preso sul serio, dovrà porre immediatamente fine a queste due cose.

Nel fine settimana sono circolate voci secondo cui gli emissari di Trump, durante i negoziati con l’Ucraina, avrebbero minacciato di farlo.

Nonostante il suo rifiuto alla richiesta di Trump, Zelensky si è astenuto dal bombardare gli impianti energetici russi per tre giorni.

Ha sfruttato questo periodo per recarsi in Gran Bretagna e incontrare Re Carlo e l’attuale Primo Ministro. Ha inoltre avuto colloqui telefonici con diversi altri leader europei e personalità politiche filo-ucraine a Washington, D.C. A quanto pare, queste persone hanno assicurato a Zelensky il loro sostegno.

Nella notte tra mercoledì e giovedì (13/14 ottobre), l’Ucraina ha attaccato le raffinerie russe nelle regioni di Saratov e Ryazan. In un’intervista al Financial Times , pubblicata mercoledì, Zelensky ha dichiarato che non avrebbe più ceduto alle richieste di Trump.

Mercoledì Kiev è stata nuovamente presa di mira dai bombardamenti russi. Le ultime tre centrali termoelettriche di Kiev sono state messe fuori servizio.

Kiev ha affermato di non aver ricevuto il consueto preavviso dai servizi segreti statunitensi riguardo agli imminenti attacchi. Improvvisamente, Starshield, la versione militare della rete di comunicazioni satellitari Starlink controllata dal Pentagono, ha cessato di funzionare per i droni e i missili ucraini.

Soldati ucraini

Sebbene Kiev ritenesse ingiusto che la Russia continuasse ad attaccare centrali elettriche e sottostazioni ucraine, si è attenuta alla sospensione per tre giorni, in parte per timore che Washington smettesse di condividere le informazioni di intelligence necessarie all’Ucraina per avvertire la popolazione di imminenti attacchi russi. Mercoledì, tuttavia, l’Ucraina ha annunciato che le sue forze armate, senza alcun preavviso, avevano perso l’accesso a una versione militare di Starlink, un elemento fondamentale delle sue comunicazioni sul campo di battaglia.

Interrogato in un’intervista al Financial Times sulla durata della sospensione delle attività belliche ucraine, Zelensky ha risposto: “È finita. Il blocco è stato revocato”. Non ha fornito dettagli né specificato quando sarebbero ripresi gli attacchi contro le raffinerie, che in precedenza facevano parte di una campagna ucraina volta ad avvicinare il conflitto alla Russia.

Giovedì mattina, Trump NON aveva rimproverato Zelensky per non aver seguito le sue direttive. L’esercito statunitense ha dichiarato che il flusso di informazioni di intelligence verso l’Ucraina continuava. La piena funzionalità di Starshield è stata improvvisamente ripristinata senza alcun commento.

Trump aveva fatto di nuovo marcia indietro.

La situazione è simile a quella che seguì l’incontro del 2025 tra i presidenti americano e russo ad Anchorage. Al termine di quell’incontro, Trump chiese a Zelensky di cedere alcune aree del Donbass in cambio di un accordo di pace con la Russia. Zelensky, sostenuto dall’appoggio europeo, si oppose. Trump non lo pressò, ma alla fine Zelensky cedette.

Trump, o i suoi negoziatori, probabilmente speravano che la cessazione degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe avrebbe spianato la strada a nuovi accordi. Tuttavia, come già accaduto dopo Anchorage, non sono riusciti a mantenere la pressione sugli ucraini.

A meno che gli Stati Uniti non siano disposti a usare la propria influenza contro l’Ucraina negandole l’accesso alle informazioni di intelligence e al sistema Starshield, Kiev non cederà ad alcuna delle richieste negoziate dagli Stati Uniti.

Pertanto, è inutile che la Russia continui a negoziare con Washington su qualsiasi questione riguardante l’Ucraina.

Il presidente Trump non è né disposto né in grado di usare il suo potere nei confronti dell’Ucraina.

Zelensky aveva ragione a definirlo “debole” .

Nel frattempo, la Russia sta deliberatamente ritardando le esportazioni di gasolio verso gli Stati Uniti in vista delle elezioni di medio termine:

“Le compagnie petrolifere russe sono pronte a iniziare l’esportazione di gasolio e tutte le procedure necessarie richiederanno dalle due alle tre settimane “, ha dichiarato giovedì il vice primo ministro russo Alexander Novak.

Fonte: Moon of Alabama

Traduzione: Luciano Lago