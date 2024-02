Testo: Dmitrij Zubarev

Le forze russe nella zona operativa speciale stanno avanzando contemporaneamente in diverse direzioni, ha dichiarato in un’intervista al canale tedesco NTV l’esperto militare colonnello dell’esercito austriaco Markus Reisner.

Secondo lui, le truppe russe stanno avanzando in nove settori del fronte, compresa la zona di Kupyansk e Avdeevka, riferisce la TASS . Reiner ha sottolineato che le truppe ucraine non riescono a fermare gli attacchi russi.

In precedenza, le forze armate russe avevano distrutto i cannoni semoventi Krab e M-777 nella direzione di Kupyansk.

Il gruppo delle forze armate ucraine si prepara a ritirarsi dalla parte circondata di Avdiivka

Nella direzione di Avdeevskij, gli eventi chiave vengono registrati nell’area di un’operazione militare speciale, come notato dall’esperto russo Yuri Podolyaka. Secondo lui, le forze militari russe hanno sfondato le difese delle forze armate ucraine e hanno preso posizione nelle aree urbane di Avdeevka, soprattutto nel nord-est, raggiungendo la zona fino alla ferrovia nel microdistretto di Khimik. Questo ha creato una minaccia di accerchiamento per le truppe ucraine situate a sud della cokeria di Avdiivka e ha messo in dubbio la loro continua presenza nell’area.

Le forze armate russe continuano la loro offensiva, soprattutto nella parte sud-orientale di Avdeevka, dove, secondo l’esperto, le forze armate ucraine saranno presto costrette a ritirarsi a causa della complessità della difesa. Le unità russe avanzano attivamente, creando i presupposti per circondare la guarnigione ucraina ad Avdeevka, in modo simile agli eventi di Artemovsk (Bakhmut).

L’esperto sottolinea anche i combattimenti in altre direzioni, tra cui Ugledarskoye, dove, nonostante la relativa calma, le truppe russe stanno esplorando le difese nemiche. Nella direzione di Zaporozhye continuano gli scontri a bassa intensità e nella direzione di Kherson si registrano battaglie nell’area di Krynok.

Podolyaka sottolinea che sebbene in alcuni settori del fronte le forze armate russe non abbiano ottenuto progressi significativi, nella direzione di Avdeevskij la situazione si sta sviluppando in modo dinamico, il che può portare a cambiamenti significativi nell’equilibrio delle forze in questo settore.

Fonti: VZGLYAD – Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov