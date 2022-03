Un cambiamento sismico sta inviando onde d’urto attraverso l’economia globale

di Sara Flounder (*)

Il consolidato disordine capitalista, dominato dall’imperialismo statunitense e in atto dalla seconda guerra mondiale, è su un terreno instabile. Le estreme sanzioni economiche imposte alla Russia stanno trascinando il mondo intero in una guerra iniziata molto prima dell’intervento russo in Ucraina il 24 febbraio.

Un grosso calcolo è quali paesi saranno costretti ad accettare le onerose sanzioni economiche imposte alla Russia dagli Stati Uniti. I paesi che rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale non sono disposti a legare la propria sovranità al controllo totale di Wall Street. Tra lo shock degli strateghi di guerra statunitensi, avviene che quasi tutta l’America Latina, i Caraibi, molti paesi dell’Africa e la maggior parte dell’Asia hanno rifiutato le sanzioni alla Russia.

L’aperta sfida di così tanti paesi e dei principali blocchi commerciali è una straordinaria conferma dell’indebolimento del potere economico statunitense.

Il dominio degli Stati Uniti sfidato

È ben noto che il predominio economico degli Stati Uniti in Europa e nel mondo è stato messo in discussione dall’aumento degli scambi commerciali dell’Unione Europea con Russia e Cina. La crescente integrazione del blocco eurasiatico dei paesi, che si estende dalla Cina e dall’Asia meridionale attraverso l’Asia centrale e la Russia fino all’Europa, offre un enorme vantaggio economico ai paesi coinvolti.

La crescente integrazione del commercio e degli investimenti dell’UE con la Russia e la Cina minaccia sia il dominio del potere delle imprese statunitensi in Europa che l’egemonia globale degli Stati Uniti. È nell’interesse del potere aziendale negli Stati Uniti provocare cinicamente un conflitto dove è meno colpito, ma farlo in una regione in cui i suoi rivali capitalisti nell’UE porteranno il peso più pesante.

Gli Stati Uniti minacciano una guerra nucleare per ottenere sanzioni

Gli Stati Uniti hanno istigato una crisi circondando la Russia con basi NATO, organizzando operazioni militari costanti e fornendo armi pesanti all’Ucraina per sparare ai confini della Russia.

Gli Stati Uniti sono l’unico paese ad aver mai usato armi nucleari. Ha incenerito due intere città – Hiroshima e Nagasaki – nel 1945. È l’unico paese che rifiuta di accettare una politica nucleare “No First Use”.

Posizionando armi nucleari in Europa e installando armi nucleari ai confini della Russia, ha apertamente provocato la Russia a colpire per legittima difesa. Gli Stati Uniti hanno utilizzato la minaccia nucleare non solo sulla Russia, ma per spingere l’Unione Europea a imporre dure sanzioni alla Russia, anche se era contrario agli interessi dell’UE tagliare i legami economici con Mosca.

Con l’UE, e in particolare con la Germania, riluttanti a imporre sanzioni che avrebbero rotto tutti i rapporti con la Russia, gli Stati Uniti hanno giocato duro. Il 26 febbraio, due giorni dopo l’inizio delle operazioni militari della Russia in Ucraina, il presidente Joe Biden ha minacciato l’UE che l‘unica alternativa alle sanzioni statunitensi “sarebbe stata la terza guerra mondiale”.

Bombardieri nucleari

“Hai due opzioni. Inizia una terza guerra mondiale, entra in guerra con la Russia, fisicamente. Oppure, due, assicurarsi che il paese che agisce in modo così contrario al diritto internazionale finisca per pagare un prezzo per averlo fatto. . . . So che queste sanzioni sono le sanzioni più ampie della storia, le sanzioni economiche e le sanzioni politiche”.

In un’intervista con il blogger Brian Tyler Cohen, Biden ha affermato che il suo “obiettivo fin dall’inizio” era quello di mantenere la NATO e l’Unione Europea “sulla stessa linea.

L’UE, un blocco di economie capitaliste dominato dalla Germania, non è in grado e non vuole sfidare direttamente l’egemonia degli Stati Uniti, specialmente quando sono minacciati di una guerra nucleare in Europa se non si conformano. L’UE ha imposto tutte le sanzioni richieste dagli USA. Le loro sanzioni rispecchiano quelle imposte da Washington. Tuttavia, sono ancora in grado di acquistare del gas dalla Russia, sulla base di un accordo con gli Stati Uniti.

Le sanzioni sono state imposte alla Russia nel 2014 dopo che la maggioranza della popolazione russa in Crimea ha votato per rientrare in Russia. Ciò è seguito a un colpo di stato pseudo-fascista sostenuto dagli Stati Uniti nella capitale ucraina di Kiev. A quel tempo, due regioni dell’Ucraina orientale – Donetsk e le Repubbliche popolari di Lugansk – si staccarono dalle bande estremiste a Kiev.

Dal bombardamento USA/NATO del 1999 sulla Jugoslavia, e nonostante i continui avvertimenti di pericolo anche dai suoi stessi strateghi politici, la politica del governo degli Stati Uniti è stata quella di continuare ad assorbire più paesi dell’Europa orientale nella NATO, costruendo basi NATO intorno alla Russia, reclutando e addestrando soldati e mercenari, creando provocazioni al confine russo e usando l’Ucraina come pedina per destabilizzare l’intera regione.

Questi anni di continui attacchi economici e militari alla Russia sono nascosti al pubblico negli Stati Uniti e nell’UE.

Cosa c’è dietro la politica di guerra degli Stati Uniti?

Perché il commercio e l’integrazione UE/Russia minacciano così tanto l’imperialismo statunitense?

L’UE è il più grande investitore in Russia. Un nuovo e più grande doppio gasdotto, chiamato Nord Stream 2, è stato costruito per trasportare gas naturale a basso costo dalla Russia attraverso il Mar Baltico e in Europa. Avrebbe dovuto fornire carburante alle industrie dell’UE e calore a milioni di case, evitando al contempo di fare affidamento su carbone e petrolio altamente inquinanti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sospeso il progetto il 22 febbraio.

L’energia arriva al 62% delle importazioni dell’UE dalla Russia. Costa molto meno del gas degli Stati Uniti, che è il più grande esportatore di gas GNL frazionato. Questa è una sfida per aprire nuovi mercati. Con la guerra e le sanzioni, le società americane del gas e del petrolio trarranno immediatamente profitto dall’aumento vertiginoso dei prezzi del carburante e garantiranno il loro futuro controllo del mercato europeo.

Lo scontro è più grande di un semplice gasdotto. L’economia statunitense è focalizzata sulla produzione militare. È il più grande esportatore di sistemi d’arma. Ma l’imperialismo statunitense non è in grado di eguagliare i piani di sviluppo della Belt and Road della Cina. Più di 138 paesi hanno sottoscritto nuovi porti, ferrovie, poli industriali e prestiti a tasso agevolato.

I prestiti cinesi per lo sviluppo della Belt and Road sono molto più allettanti dei sistemi d’arma statunitensi e dei severi piani di austerità legati ai prestiti del FMI e della Banca mondiale.

Il capitale finanziario degli Stati Uniti è allarmato dal fatto che due terzi dei paesi membri dell’Unione Europea abbiano firmato come membri ufficiali dei progetti di sviluppo della cintura e della strada della Cina. Le città portuali in Grecia, Italia, Portogallo e Ungheria sono in fase di ricostruzione. Al via i nuovi progetti energetici. Il commercio dell’Europa con la Cina ora supera il commercio con gli Stati Uniti. (Vedi questo )

Nella lotta per mantenere la sua posizione dominante, l’imperialismo statunitense ha un solo strumento contro queste relazioni economiche in rapido sviluppo e in forte competizione: la guerra. Sia la guerra militare che la guerra economica delle sanzioni.

Sanzioni Boomerang

Le sanzioni sono un atto di guerra

Le sanzioni non sono un deterrente alla guerra o un sostituto della guerra. Sono in realtà un’escalation della guerra.

Usando il ruolo dominante del dollaro nell’economia mondiale, Washington ha imposto oltre 5.500 sanzioni alla Russia e sta costringendo altri paesi a riconfigurare le loro economie per rispettare queste estreme sanzioni economiche. Le sanzioni alla Russia sono le misure di guerra economica più estreme del mondo. (Vedi questo )

Le sanzioni creano iperinflazione, carestie artificiali, sconvolgimenti sociali e crisi sanitarie che puniscono le popolazioni civili. Micidiali come le bombe, le sanzioni sono un atto di guerra. Sono correttamente etichettati come un crimine contro l’umanità.

Riusciranno le sanzioni a ripristinare la posizione dell’imperialismo statunitense? Questo è chiaramente il calcolo.

Gita Gopinath , vicedirettore delegato senior del Fondo monetario internazionale, ha espresso una visione autorevole di questa aspettativa che le sanzioni finanziarie porteranno la Russia in una “profonda recessione” e “sposteranno l’ordine economico globale”. . . . Ha implicazioni per l’ordine economico globale come lo conosciamo”. Altri articoli di notizie prevedono che l’economia russa “sta andando giù per lo scivolo del ghiaccio”, “cadrà”, “andrà in caduta libera”, ecc.

Diversi economisti avvertono che avrà un impatto sull’economia globale. Per i banchieri e i finanzieri, il dolore di milioni di persone, anche negli Stati Uniti, non è un problema, purché possano raccogliere i pezzi in seguito.

Gli speculatori prevedono che le industrie della “difesa” e le compagnie energetiche prospereranno. Tutte le previsioni finanziarie negli Stati Uniti e in Europa sono che questo colpirà l’economia europea molto più duramente.

Terzo di mondo sanzionato

Oggi più di 40 paesi, che comprendono un terzo della popolazione mondiale, soffrono già delle misure economiche imposte da Washington. Gli Stati Uniti hanno sanzionato Cuba, Venezuela, Nicaragua, Cina, Iran, Iraq, Siria, Palestina, Afghanistan, Zimbabwe, Etiopia, Sudan e altri. I paesi che commerciano con obiettivi di sanzioni statunitensi devono affrontare pesanti multe. Questa forma mortale di guerra economica ha un impatto su tutti i paesi circostanti e distrugge lo sviluppo regionale.

Molti di questi paesi, tuttavia, stanno trovando il modo di sopravvivere attraverso complessi programmi di baratto e scambio che si stanno sviluppando con l’aumento del numero di paesi sanzionati.

Quasi tutti i paesi colpiti da queste dure misure destabilizzanti statunitensi e dalle sanzioni per la confisca dei beni hanno aderito ai programmi di sviluppo della Belt and Road Initiative cinese. Molti dei paesi sanzionati, tra cui Venezuela, Cuba e Siria, ricevono spedizioni affidabili del carburante e del grano necessari dalla Russia. Queste nuove forme di scambio, sviluppatesi per necessità, cominciano a indebolire il previsto strangolamento economico. La Russia ha ancora un mercato forte per le sue esportazioni al di là della portata delle sanzioni statunitensi.

La Russia è anche membro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Si tratta di un’alleanza economica e di sicurezza che è la più grande organizzazione regionale del mondo, coprendo circa il 60% dell’area dell’Eurasia, il 40% della popolazione mondiale e oltre il 20% del prodotto interno lordo (PIL) globale. Dei 14 membri di questo blocco commerciale, sei sono già soggetti alle sanzioni statunitensi ma continuano le normali relazioni economiche.

I paesi si rifiutano di conformarsi

Tra lo shock degli strateghi di guerra di Washington, molti paesi non attualmente soggetti alle sanzioni statunitensi si rifiutano di rispettare le sanzioni statunitensi e dell’UE imposte alla Russia. Ad oggi India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Sud Africa, Kenya, Tanzania, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina, Bolivia, Messico e altri paesi con economie minori si sono rifiutati di rispettare le misure statunitensi che danneggiare le proprie relazioni commerciali.

Queste sono nazioni con economie in crescita e grandi popolazioni. È improbabile che diversi paesi che in precedenza facevano parte dell’Unione Sovietica e ora fanno parte dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) — Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan — non si atterranno.

Diversi paesi, non disposti ad affrontare apertamente l’ira economica degli Stati Uniti, hanno vagamente dichiarato che si sarebbero limitati a rispettare le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, dove un veto russo o cinese renderebbe improbabile un simile voto.

La pressione economica e politica degli Stati Uniti su tutti questi paesi per conformarsi si intensificherà nel prossimo periodo.

Minacciare la Cina

Il principale regolatore bancario cinese, Guo Shuqing, afferma: “Non parteciperemo a tali sanzioni e continuiamo a mantenere normali scambi economici, commerciali e finanziari con le parti interessate”. (New York Times, 11 marzo) Dopo che Mastercard e Visa hanno interrotto le loro operazioni, le banche russe si sono rivolte alla cinese UnionPay, che offre opzioni di pagamento in 180 paesi.

La Cina non ha ancora fornito assistenza economica o militare alla Russia. Ha semplicemente rifiutato di interrompere le sue normali relazioni economiche. Questo sta facendo infuriare l’amministrazione Biden.

Putin con Xi Jinping

Gli Stati Uniti hanno minacciato pubblicamente la Cina per aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni. Alla Cina è stato ricordato che due dei suoi maggiori partner commerciali sono gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La Cina ha bisogno di accedere a quei mercati.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha minacciato direttamente la Cina, affermando:

“Stiamo comunicando direttamente e privatamente a Pechino che ci saranno assolutamente delle conseguenze” se la Cina aiuterà la Russia a “ricaricare” le perdite dovute alle sanzioni. “Non permetteremo che ciò vada avanti e consentiremo che ci sia un’ancora di salvezza per la Russia da queste sanzioni economiche da qualsiasi paese in qualsiasi parte del mondo”.

Sullivan ha affermato che la Cina e tutti i paesi sono informati che non possono “fondamentalmente salvare la Russia. . . dare alla Russia una soluzione alle sanzioni”, impunemente.

Se tali minacce sfacciate e offensive vengono rivolte apertamente alla Cina, minacce più dure vengono rivolte ad altri paesi.

Nuove forme di commercio e scambio sfidano il potere egemonico del dollaro USA. Ma le misure estreme imposte alla Russia creeranno un intenso dolore economico dovuto all’aumento vertiginoso dell’inflazione e della disoccupazione su scala globale.

La classe dirigente degli Stati Uniti, il Congresso degli Stati Uniti e i media corporativi statunitensi sono in questo momento unanimemente a sostegno di una guerra economica e persino di uno scontro militare, indipendentemente da quanto sarebbero distruttivi per la vita umana, a patto di aprire nuovi mercati e distruggi i loro rivali.

I Democratici hanno rapidamente abbandonato le promesse di Build Back Better e un pacchetto sanitario COVID-19 per saturare l’Ucraina di armi. I lavoratori sia negli Stati Uniti che in Europa ne pagheranno il prezzo.

Il pericolo crescente è che una guerra imperialista statunitense di questa portata, unita alla richiesta di partecipazione del mondo intero, possa pericolosamente intensificarsi.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Workers World .

*Sara Flounders è co-direttore dell’International Action Center. Collabora regolarmente con Global Researc

Traduzione: Luciano Lago