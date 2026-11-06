Un cambiamento di mentalità negli Stati Uniti

a cura di Voltaire Network
Un’ampia indagine d’opinione condotta da SQL Server Reporting Services (SSRS) per un gruppo di testate giornalistiche rivela un profondo cambiamento di mentalità negli Stati Uniti.
Oltre due terzi degli elettori statunitensi (ovvero più del 66%):
• si considerano liberaldemocratici e non MAGA (Make America Great Again!);
• si considerano gay, lesbiche, bisessuali o transgender:
• considerare le elezioni locali di medio termine un’opportunità per esprimere il proprio sostegno o la propria opposizione a Donald Trump;
• sono favorevoli al socialismo e critici nei confronti del capitalismo;
• disapprovo fortemente il modo in cui Donald Trump sta conducendo la sua presidenza:
• considerare che Donald Trump non è un leader forte, che non ha la capacità di essere un buon presidente, che è più preoccupato di difendere i suoi interessi personali che quelli dei suoi elettori;
• ritenete che le politiche dell’amministrazione Trump abbiano peggiorato la situazione economica e aggravato i problemi delle persone;
• avere un’opinione favorevole del Partito Democratico e un’opinione sfavorevole del Partito Repubblicano;
• ritenere che il Partito Democratico sia più adatto del Partito Repubblicano a gestire l’economia, la politica estera, la sanità, l’immigrazione, la lotta alla corruzione, le politiche nei confronti delle persone transessuali, l’avvento dell’intelligenza artificiale e la proliferazione dei centri dati;
• disapprova il modo in cui il Congresso, la Corte Suprema e la polizia dell’immigrazione svolgono il loro lavoro;
• disapprova la guerra contro l’Iran, la perdita di iniziativa da parte degli Stati Uniti sulla scena internazionale e l’importanza del sostegno statunitense a Israele;
• credono che il sistema politico favorisca i più ricchi, ma che gli americani in generale siano poveri;
• sono molto preoccupati per il costo di cibo, assistenza sanitaria, benzina e acqua;
• ritenere che la legge dovrebbe consentire l’aborto;
• Hanno fiducia nel sistema elettorale statunitense, ma non troppa fiducia nelle persone che verranno elette.
Fonte: Voltaire Network
Gerard Trousson
2 commenti su “Un cambiamento di mentalità negli Stati Uniti”
Il 4 luglio 1776, la fondazione degli Stati Uniti, meglio noti come Straccio per pavimenti, come ho scritto, ……………………….. è una data FUNESTA, CRITICA, CHE NON PROMETTE NIENTE DI BUONO allo Straccio ………………….. e gli intelligentoni ladri e farbautti al potere possono arrovellarsi, spremere le meningi, tormentarsi, fare teorie e filosofie e fiumi di parole ………………………………… ma il risultato NON cambia, l’origine del male c’è.
Buon Viale del Tramonto !!!! Ha ha ha ha ha !!!!!
Non mi sembra che sia stato un “cambio di mentalità” a far sprofondare i consensi di trump nelle “midterm”, poi, come scrive l’articolo, considerarsi liberaldemocratici piuttosto che MAGA non mi pare un buon segno …
Per quanto riguarda il socialismo, non c’è mai stato in u.s.a., forse ci fu qualche traccia di simpatie comuniste, forse qualche filosofo e intellettuale marxista, come il defunto Paul Sweezy (che Costanzo Preve conosceva, se non ricordo male) e poco d’altro, in quei luoghi, per essere tacciati di socialismo o, ancor peggio, di comunismo, basta affermare che i poveri dovrebbero avere un po’ di assistenza pubblica, da parte dello stato, e non alla carità privata dei ricchi, o paventare un aumento delle tasse per i più ricchi, sempre più pochi e sempre più “sfondati”.
Ciò che ha fatto perdere trump e i suoi è l’aumento del costo della vita e, in particolare, il costo dei carburanti alla pompa e siccome la guerra contro l’Iran, come sanno anche gli statunitoidi più ignoranti, l’ha iniziata lui, lui è il colpevole dell’aumento dei prezzi, non ci sono motivazioni ideali, non ci sono empatie nei confronti di altri popoli massacrati, dagli ebrei e dagli u.s.a., non c’è niente di tutto ciò, se non confinato in minoranze di quella sotto specie di società.
Cari saluti