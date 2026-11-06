Un cambiamento di mentalità negli Stati Uniti

a cura di Voltaire Network

Un’ampia indagine d’opinione condotta da SQL Server Reporting Services (SSRS) per un gruppo di testate giornalistiche rivela un profondo cambiamento di mentalità negli Stati Uniti.

Oltre due terzi degli elettori statunitensi (ovvero più del 66%):

• si considerano liberaldemocratici e non MAGA (Make America Great Again!);

• si considerano gay, lesbiche, bisessuali o transgender:

• considerare le elezioni locali di medio termine un’opportunità per esprimere il proprio sostegno o la propria opposizione a Donald Trump;

• sono favorevoli al socialismo e critici nei confronti del capitalismo;

• disapprovo fortemente il modo in cui Donald Trump sta conducendo la sua presidenza:

• considerare che Donald Trump non è un leader forte, che non ha la capacità di essere un buon presidente, che è più preoccupato di difendere i suoi interessi personali che quelli dei suoi elettori;

• ritenete che le politiche dell’amministrazione Trump abbiano peggiorato la situazione economica e aggravato i problemi delle persone;

• avere un’opinione favorevole del Partito Democratico e un’opinione sfavorevole del Partito Repubblicano;

• ritenere che il Partito Democratico sia più adatto del Partito Repubblicano a gestire l’economia, la politica estera, la sanità, l’immigrazione, la lotta alla corruzione, le politiche nei confronti delle persone transessuali, l’avvento dell’intelligenza artificiale e la proliferazione dei centri dati;

• disapprova il modo in cui il Congresso, la Corte Suprema e la polizia dell’immigrazione svolgono il loro lavoro;

• disapprova la guerra contro l’Iran, la perdita di iniziativa da parte degli Stati Uniti sulla scena internazionale e l’importanza del sostegno statunitense a Israele;

• credono che il sistema politico favorisca i più ricchi, ma che gli americani in generale siano poveri;

• sono molto preoccupati per il costo di cibo, assistenza sanitaria, benzina e acqua;

• ritenere che la legge dovrebbe consentire l’aborto;

• Hanno fiducia nel sistema elettorale statunitense, ma non troppa fiducia nelle persone che verranno elette.

Fonte: Voltaire Network

Gerard Trousson