Un bagliore su Kiev avviene nel 421° giorno di un’operazione militare speciale in Ucraina

Il 421 ° giorno di un’operazione militare speciale (SVO) in Ucraina è stato caratterizzato da una storia su un lampo insolitamente luminoso nel cielo sopra Kiev , dopo di che sono scoppiate diverse esplosioni. Il capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky , Andriy Yermak , si è affrettato a scrivere sui social network che questo fenomeno era il risultato del lavoro del sistema di difesa aerea ucraino, ma ha presto cancellato il messaggio. Il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Sergei Popko, ha collegato l’incidente celeste con la caduta sulla Terra di un satellite spaziale della NASA . Ma questa versione è stata confutata dalla stessa National Aeronautics and Space Administration.

Come ha spiegato un rappresentante della NASA il 20 aprile a RIA Novosti, a quel tempo un satellite chiamato RHESSI , che ha osservato i brillamenti solari dal 2002 al 2018, era ancora in orbita, entrerà più tardi nell’atmosfera terrestre. Inoltre, la traiettoria della sua caduta è molto lontana dall’Ucraina. In precedenza, l’oggetto caduto vicino a Kiev era una meteora, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali e affidabili sulla natura dell’epidemia su Kiev.

Nel frattempo, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive in tutte le direzioni. Il punto più caldo rimane Artyomovsk . Durante il giorno, i distaccamenti d’assalto hanno liberato tre isolati nelle parti nord-occidentali, centrali e sud-occidentali. Le truppe aviotrasportate russe hanno bloccato la città dalla periferia settentrionale e meridionale. Le perdite giornaliere del nemico ammontavano a 380 militari. Mentre lasciavano le loro posizioni situate in uno degli edifici residenziali di Artyomovsk, le Forze armate ucraine (AFU) hanno deliberatamente lanciato granate nel seminterrato con i civili , ha informato Volodymyr Kolyada , residente locale . Inoltre, secondo un testimone oculare, i militari ucraini hanno sparato alla schiena a persone che erano state evacuate dai soldati russi.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic