Un attacco NATO a Kaliningrad costringerebbe la Russia ad una risposta nucleare

di Mikhail Khodarenok

Nell’imminenza della grandi esercitazioni che la NATO terrà nell’area del Baltico nel prossimo mesi di Marzo, le più imponenti dalla fine della guerra fredda, si torna a parlare della possibilità che la NATO voglia tentare un colpo di mano sull’enclave russa di Kalingrad.

Un attacco della NATO contro l’enclave più occidentale della Russia, Kaliningrad, in uno scenario che è stato ipotizzato recentemente nei media, porterebbe ad un’apocalisse nucleare e colpirebbe persino i paesi che non sono coinvolti in un ipotetico conflitto.

I media internazionali hanno recentemente pubblicato analisi su come la NATO potrebbe “catturare” Kaliningrad, l’avamposto russo in Europa.

Queste pubblicazioni servono gli interessi del complesso militare e industriale dei membri della NATO, secondo il governatore di Kaliningrad Anton Alikhanov.

“I paesi vicini sognano di ricevere personale militare , con le grandi esercitazioni, perché si tratta di soldi. Ora, ad essere onesti, Kaliningrad sta costruendo le sue infrastrutture di difesa solo in risposta alle crescenti capacità offensive nei paesi baltici, in Polonia e altrove. Non sono misure “aggressive”, piuttosto si tratta di semplici misure reattive “, ha detto a RIA Novosti.

All’inizio di quest’anno, il generale Jeffrey Lee Harrigian, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e in Africa, ha dichiarato che il Pentagono aveva progettato un piano per abbattere il sistema di difesa aerea della regione di Kaliningrad in caso di “aggressione”. »Dalla Russia.

“Ci alleniamo per questo. Pensiamo sempre a quei piani e … se questo avverrà, saremmo pronti ad eseguire “, ha detto, come citato dalla difesa dell’ultimo minuto.

Richard D. Hooker, membro principale della Jamestown Foundation con sede negli Stati Uniti, ha offerto lo scenario di un possibile conflitto tra la Russia e l’alleanza nei paesi baltici. La Russia avrebbe sicuramente perso la regione di Kaliningrad, ha detto.

Secondo la Cina Eastday.com, la NATO potrebbe conquistare l’esclave russa in due giorni.

Cominciamo con il commento del generale Harrigian. In primo luogo, non vi è alcuna intelligence secondo cui le truppe russe si stiano preparando per un’offensiva da Kaliningrad e il Comando delle forze congiunte alleate ne è pienamente consapevole. Significa che non ci sono segni di dispiegamento strategico e operativo delle risorse nella regione.

Le attività dell’esercito russo a Kaliningrad non sono in alcun modo al di là delle caratteristiche del tempo pacifico. La NATO non ha alcun rapporto di intelligence che suggerisca che le truppe russe siano passate alla posizione di guerra o che ci sia stato un dispiegamento operativo in questo teatro o qualsiasi movimento di forze strategicamente significativo o concentrazione di riserve strategiche ad alta priorità.

Non c’è assolutamente alcun segno che i missili, l’artiglieria o le unità di supporto alla guerra elettronica siano state spostate in posizioni designate nella regione di Kaliningrad e abbiano preparato il combattimento per un attacco. Nessuna truppa è stata inviata per essere pronta nelle aree di spiegamento operativo. Aerei zero sono stati trasferiti in uno degli aeroporti di frontiera. In effetti, la Russia semplicemente non ha abbastanza risorse presso la stazione per lanciare un’offensiva, e ogni esperto NATO nella pianificazione operativa e strategica lo sa.

Per quanto riguarda il piano del Pentagono di abbattere il sistema di difesa aerea a Kaliningrad nel caso di “aggressione” russa, questo è solo uno dei tanti obiettivi operativi, o anche una parte di esso, che la pianificazione militare dovrebbe prevedere.

Se la NATO sta lavorando a un’operazione difensiva per proteggere le regioni confinanti con l’enclave russa nel Baltico, il generale dovrebbe almeno fare luce sul contenuto di quella missione. Tra gli obiettivi chiave, l’alleanza deve schierare le sue truppe e prepararsi alla difesa, interrompere l’offensiva aerea dell’avversario, bloccare l’avanzata dei gruppi di assalto delle forze di terra russe, prepararsi a combattere per difendere le zone tattiche designate, effettuare contrattacca, localizza e distrugge le unità aviotrasportate e di sabotaggio, oltre a garantire la sicurezza della tua infrastruttura critica. Questo dovrebbe essere un ottimo piano e sembra che il Generale Harrigian abbia messo gli occhi su circa mezza pagina.

Per quanto riguarda il rapporto di Richard D. Hooker, sembra che lui (e altri) non capiscano che un ipotetico scontro tra Russia e NATO non si sarebbe limitato alla sola regione di Kaliningrad.

Con le armi convenzionali della NATO che superano le capacità della Russia (e in qualche modo il divario è sostanziale), è sicuro supporre che Mosca non siederà pigramente mentre le sue forze vengono schiacciate. Risponderebbe immediatamente usando armi nucleari tattiche e strategiche.

Pertanto, i comandanti occidentali e gli esperti militari si sbagliano fondamentalmente nel pensare che la battaglia per Kaliningrad continuerebbe ad essere una sorta di azione locale, senza effetti collaterali.

Enclave di Kalingrad -mappa

Indubbiamente, la Russia si affretterebbe a dimostrare la sua determinazione nell’usare armi nucleari. E in questo tipo di guerra, Mosca avrebbe agito con decisione, con grande precisione e accuratezza. In altre parole, non appena i primi colpi saranno sparati nella regione di Kaliningrad, la Russia inizierà a usare tutte le armi di distruzione di massa, prima le armi nucleari strategiche.

Tuttavia, è chiaro che qualsiasi uso di armi di distruzione di massa avrebbe conseguenze disastrose per combattenti e altri stati. I primi attacchi nucleari porterebbero enormi perdite che si moltiplicerebbero solo per gli effetti dannosi dei fattori post-attacco. Sarebbe impossibile continuare qualsiasi tipo di regolare lotta convenzionale dopo uno scambio nucleare.

Ora, alcune osservazioni sul messaggio pubblicato da Eastday.com in Cina. Dice che se la NATO e la Russia entrassero in guerra, il blocco potrebbe impadronirsi della regione russa nel giro di due giorni. I nostri compagni cinesi sono un po ‘fuori dalla loro sequenza temporale. L’operazione non richiederebbe così tanto tempo e il risultato sarebbe molto diverso. La Russia non impiegherebbe più di 40-45 minuti a lanciare un attacco nucleare, dopodiché potremmo fare solo una cosa: discutere gli aspetti peculiari dell’apocalisse nucleare moderna.

In breve, la battaglia per Kaliningrad non rimarrebbe in nessun caso un conflitto militare isolato. Sarebbe diventato un episodio di una guerra nucleare globale. E anche i paesi non coinvolti in questo conflitto ne subirebbero le conseguenze. Sfortunatamente, questi sono gli effetti dell’uso di armi nucleari strategiche.

E tutti gli esperti e pianificatori che sviluppano scenari di una guerra limitati a una specifica regione russa devono tenere conto di questo importante fattore.

Fonte: Russia Insider

Traduzione: Luciano Lago