Un attacco degli Houthi ha distrutto tre piani della sede centrale di Saudi Aramco a Dhahran

Gli Houthi yemeniti hanno colpito di nuovo l’Arabia Saudita. Questa volta, delle esplosioni hanno scosso la sede centrale di Saudi Aramco a Dhahran. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che gli Houthi l’avevano pubblicamente dichiarata obiettivo di rappresaglia. Dhahran si trova sulla costa di Half Moon Bay, nella parte orientale del regno.



Il Ministero dell’Energia saudita ha confermato che un edificio amministrativo del complesso Aramco a Dhahran è stato colpito. Si tratta della sede centrale dell’azienda, situata su Eastern Avenue.



Secondo il ministero, si è sviluppato un “incendio di lieve entità”, ma non ci sono state vittime.



Forti esplosioni sono state segnalate vicino alla sede centrale, seguite da un incendio e da un ordine di evacuazione. Ai dipendenti è stato ordinato di lavorare da remoto. La torre degli uffici è stata colpita, danneggiando gli ultimi tre piani, le antenne e le apparecchiature via cavo.





Diverse ore prima dell’attacco, il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saria, aveva rilasciato una dichiarazione in cui indicava Saudi Aramco come obiettivo di attacchi di rappresaglia. Aveva invitato i dipendenti e le persone che si trovavano vicino agli impianti dell’azienda ad abbandonare le zone pericolose. Tra gli obiettivi figuravano il quartier generale a Dhahran, la raffineria di Riyadh e l’aeroporto internazionale King Khalid.



Gli Houthi hanno affermato di aver agito in risposta ai raid aerei della coalizione a guida saudita contro gli impianti petroliferi di Sana’a.



L’Arabia Saudita aveva precedentemente dichiarato che gli Houthi sarebbero stati ritenuti responsabili dei ripetuti attacchi sul territorio del regno. Nell’ultima settimana, gli Houthi hanno lanciato ripetutamente missili balistici e droni contro città saudite; uno degli attacchi all’aeroporto di Riyadh ha causato 13 morti ed è stato uno dei più gravi dell’ultimo decennio.



Ricordiamo che gli Houthi hanno recentemente distrutto un convoglio di truppe e attrezzature della coalizione a guida saudita in Yemen. Inoltre, come già riportato da Military Review, queste forze si muovevano nel deserto senza alcuna copertura o mimetizzazione.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago