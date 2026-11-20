Un attacco ha colpito la sede del Fondo pubblico per gli investimenti, situata in una torre di 80 piani, mentre l’Arabia Saudita segnalava ulteriori intercettazioni di missili nel contesto dei rinnovati combattimenti in Yemen.

Il grattacielo che ospita la sede del fondo sovrano dell’Arabia Saudita è stato danneggiato giovedì a Riyadh, mentre il regno ha segnalato ulteriori attacchi attribuiti alla milizia Houthi.

I giornalisti dell’Agence France-Presse hanno riferito di aver udito una potente esplosione nella capitale saudita nelle prime ore del mattino. Le autorità della protezione civile hanno inizialmente diramato un allarme per un “potenziale pericolo”, prima di annunciare che la minaccia era stata scongiurata.

Il portavoce della coalizione, Turki al-Maliki, ha dichiarato che le forze militari hanno “neutralizzato una minaccia missilistica lanciata dalla milizia terroristica Houthi verso Riyadh “, aggiungendo che una prima valutazione ha indicato danni causati dalla caduta di detriti.

In seguito, alcuni testimoni hanno riferito all’AFP che la facciata della torre del Fondo pubblico per gli investimenti era stata danneggiata su diversi piani e che le finestre erano state distrutte dall’esplosione.

Il distretto finanziario di Riyadh è nel mirino

Con i suoi 385 metri di altezza e 80 piani, la torre è l’edificio più alto del distretto finanziario King Abdullah di Riyadh. Rappresenta uno dei simboli delle ambizioni economiche dell’Arabia Saudita.

Il Fondo pubblico per gli investimenti, presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, gestisce un patrimonio di oltre 900 miliardi di dollari e svolge un ruolo centrale negli sforzi del regno per diversificare la propria economia e ridurre la dipendenza dal petrolio.

La coalizione ha inoltre annunciato di aver intercettato cinque missili balistici lanciati verso la regione meridionale dell’Arabia Saudita, al confine con lo Yemen.

Nelle ultime settimane, la milizia Houthi ha intensificato i suoi attacchi, prendendo di mira in particolare aeroporti, infrastrutture energetiche e il distretto finanziario di Riyadh.

Proseguono i raid aerei sauditi in Yemen.

La coalizione ha annunciato giovedì di aver distrutto una piattaforma di lancio di missili balistici a Dhamar, a sud di Sana’a, che si riteneva fosse utilizzata per colpire Riyadh.

Il conflitto, che si era in gran parte attenuato dopo l’accordo di cessate il fuoco del 2022, si è riacceso durante l’estate. Da allora, la milizia Houthi ha compiuto progressi territoriali e si è diretta verso Aden, la capitale provvisoria del governo riconosciuto dalla comunità internazionale.

Secondo le Nazioni Unite, gli ultimi scontri hanno causato oltre 1.600 morti e lo sfollamento di oltre 300.000 persone.

Il principe ereditario saudita incontra il capo del comando militare statunitense.

Questi eventi si verificano mentre il principe ereditario Mohammed bin Salman ha incontrato giovedì a Riyadh l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale saudita SPA, i colloqui si sono concentrati sulle relazioni bilaterali, compresa la cooperazione militare, nonché sugli sviluppi della situazione regionale.

L’incontro si è svolto il giorno dopo un’altra potente esplosione che ha scosso diversi quartieri di Riyadh. La coalizione ha annunciato all’epoca di aver intercettato due droni lanciati dalla milizia Houthi.

Fonte: TRT francese

Traduzione: Gerard Trousson