Un attacco ha colpito la sede del Fondo pubblico per gli investimenti, situata in una torre di 80 piani, mentre l’Arabia Saudita segnalava ulteriori intercettazioni di missili nel contesto dei rinnovati combattimenti in Yemen.
Il grattacielo che ospita la sede del fondo sovrano dell’Arabia Saudita è stato danneggiato giovedì a Riyadh, mentre il regno ha segnalato ulteriori attacchi attribuiti alla milizia Houthi.
I giornalisti dell’Agence France-Presse hanno riferito di aver udito una potente esplosione nella capitale saudita nelle prime ore del mattino. Le autorità della protezione civile hanno inizialmente diramato un allarme per un “potenziale pericolo”, prima di annunciare che la minaccia era stata scongiurata.
Il portavoce della coalizione, Turki al-Maliki, ha dichiarato che le forze militari hanno “neutralizzato una minaccia missilistica lanciata dalla milizia terroristica Houthi verso Riyadh “, aggiungendo che una prima valutazione ha indicato danni causati dalla caduta di detriti.
In seguito, alcuni testimoni hanno riferito all’AFP che la facciata della torre del Fondo pubblico per gli investimenti era stata danneggiata su diversi piani e che le finestre erano state distrutte dall’esplosione.
Il distretto finanziario di Riyadh è nel mirino
Con i suoi 385 metri di altezza e 80 piani, la torre è l’edificio più alto del distretto finanziario King Abdullah di Riyadh. Rappresenta uno dei simboli delle ambizioni economiche dell’Arabia Saudita.
Il Fondo pubblico per gli investimenti, presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, gestisce un patrimonio di oltre 900 miliardi di dollari e svolge un ruolo centrale negli sforzi del regno per diversificare la propria economia e ridurre la dipendenza dal petrolio.
La coalizione ha inoltre annunciato di aver intercettato cinque missili balistici lanciati verso la regione meridionale dell’Arabia Saudita, al confine con lo Yemen.
Nelle ultime settimane, la milizia Houthi ha intensificato i suoi attacchi, prendendo di mira in particolare aeroporti, infrastrutture energetiche e il distretto finanziario di Riyadh.
Proseguono i raid aerei sauditi in Yemen.
La coalizione ha annunciato giovedì di aver distrutto una piattaforma di lancio di missili balistici a Dhamar, a sud di Sana’a, che si riteneva fosse utilizzata per colpire Riyadh.
Il conflitto, che si era in gran parte attenuato dopo l’accordo di cessate il fuoco del 2022, si è riacceso durante l’estate. Da allora, la milizia Houthi ha compiuto progressi territoriali e si è diretta verso Aden, la capitale provvisoria del governo riconosciuto dalla comunità internazionale.
Secondo le Nazioni Unite, gli ultimi scontri hanno causato oltre 1.600 morti e lo sfollamento di oltre 300.000 persone.
Il principe ereditario saudita incontra il capo del comando militare statunitense.
Questi eventi si verificano mentre il principe ereditario Mohammed bin Salman ha incontrato giovedì a Riyadh l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).
Secondo l’agenzia di stampa ufficiale saudita SPA, i colloqui si sono concentrati sulle relazioni bilaterali, compresa la cooperazione militare, nonché sugli sviluppi della situazione regionale.
L’incontro si è svolto il giorno dopo un’altra potente esplosione che ha scosso diversi quartieri di Riyadh. La coalizione ha annunciato all’epoca di aver intercettato due droni lanciati dalla milizia Houthi.
Fonte: TRT francese
Traduzione: Gerard Trousson
6 commenti su “Un attacco attribuito agli Houthi ha danneggiato una torre che ospita il fondo sovrano saudita a Riyadh.”
…. Bella frase …. “Aden, la capitale riconosciuta dalla comunità internazionale” ! Ma quale comunità internazionale, dietro tale nome cisono in realtà gli imperialisti Usa-Gb-israele ed il loro codazzo europeo ! La stessa comunità internazionale che riconosce il governo di Tripoli e non quello di Bengasi, come legittimo governo libico, dopo aver fatto di tutto per rovesciare Gheddafi ! La stessa comunità che riconosce come legittima l’esistenza della Corea del sud, occupata illegalmente dagli anni 50 dagli Usa. Sempre la famosa comunità internazionale riconobbe pure l’illegale regime fantoccio del Vietnam del sud spianato dagli eroici Vietcong di Ho Chi Min e Giap ! Naturalmente tale “comunità” riconobbe pure la leggittimità di decine di regimi golpisti in centro e sud america, da Pinochet a Videla, Somoza e tanti altri, tutti instaurati e sorretti da Pentagono e Cia, regimi instaurati previo omicidio dei legittimi leader, come Allende ed altri, e relative torture e stragi di massa, allo scopo di regalare “libertà e democrazia” a quei popoli, in realtà libertà di saccheggio per le proprie multinazionali ! Conclusione : Comunità internazionale è un termine VOMITEVOLE !
VERSIONE CORRETTA
GIORGIO, hai fatto molto bene a confutare che tipo di comunità internazionale scadente, ladra e pure omicida vuole dettare la narrativa ! I governi dei fantocci sono degli aborti, delle mostruosità dei liberatori-ladri marci fino alle ossa. La loro narrativa è insistente, ma non sortisce l’effetto di una volta, ora fa dei fiaschi tipo Guarda che luna !!!! Ha ha ha ha ha !!!! Un salutone !
http://www.fascinazione.info/2019/09/luciano-lago-ricorda-il-soldato.html
onore a Luciano Lago. Quando l’elogio ci vuole, ci vuole
CON I MISSILI AMERICANI NON SI INTERCETTA NESSUN MISSILE, poiché sono antiaerei !!!!! E in passto i droni e missili Yemeniti perforavano tutte le difese antiaeree missilistiche saudite e americane !!!! Inoltre come fece Osama con i due grattacieli, questi immobili sono molto appettibili, ed infatti pure gli Houthi o Ansarullah continuano a colpirli. I capitalisti e imprenditori stranieri fuggono, NON investono più in Arabia Saudita ……………………………
! poco dinéro, muchos misiles, viva Madéro ! I sauditi sono diventati barboni satanici ………………………… VA TUTTO MALE ALLO STESSO TEMPO !!!!!
Ineccepibile. Grazie Giorgio.
W VOVA
Per i paesi Arabia Saudita-USA-NATO-ISRAELE questo attacco simbolico dei Partigiani dello Yemen Libero deve essere stato un bellissimo sonoro smacco militare ed è la dimostrazione della incapacità militare di tutti i dittatori dei paesi USA-NATO-ISRAELE -ARABIA SAUDITA di poter invadere ed occupare militarmente tutto lo Yemen !
Trump credeva di poter sottomettere lo Yemen facilmente come ha fatto con quei quattro sozzoni vigliacchi di militari Venezuelani corrotti che si sono lasciati invadere ed occupare dagli USA senza reagire e si sono lasciati rubare pure il petrolio Venezuelano !Attaccare e colpire la Banca Centrale di Riad dove il Sovrano Dittatore tiene tutta la sua montagna di ORO e di PETROL-DOLLARI e un grave smacco militare sopra tutto perché i Partigiani Yemeniti dispongono solo di vecchi armamenti semplici di 40\30 anni fa che sono armamenti molto vecchi e considerati inaffidabili dismessi dalle forze armate iraniane .
Malgrado siano vecchi armamenti iraniani pure semplici anche se lanciati con parsimonia a gruppi di una dozzina al giorno fanno lo stesso uguale lavoro come danni ai costosi e modernissimi armamenti USA & NATO che a migliaia ogni giorno vengono lanciati sulla Russia ogni giorno !