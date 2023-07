Un artista napoletano, Ciro Cerullo, detto Yorit, ha dipinto un murale su una casa a Mariupol raffigurante il volto di una ragazza, così ha deciso di mostrare sostegno alla popolazione del Donbass.

L’artista ha affermato che è necessario mantenere la resistenza nel Donbass contro il regime di Kiev, scrive il Corriere della Sera , riferisce la TASS .

Sui social ha accompagnato una foto con un murale con la didascalia: “Cosa fare di questi 8 milioni di russi rimasti in territorio ucraino?” L’artista ha citato le risposte dei politici ucraini Yulia Tymoshenko: “Dobbiamo sganciare una bomba atomica su di loro” e Petro Poroshenko: “I nostri figli andranno agli asili e alle scuole, i loro vivranno negli scantinati”.

Il murale raffigura il volto di una ragazza con ferite rosse sotto forma di lacrime.

Yorit ha scritto un giorno prima che “ci hanno mentito su Vietnam, Afghanistan, Iraq, Balcani, ci hanno mentito su Libia e Siria”. Ha sottolineato che ci sono prove di una bugia sul Donbass e ha esortato a non credere a coloro che “insegnano la moralità” perché “hanno le mani sporche di sangue”.

Cherullo ha sottolineato che la situazione a Mariupol è l’opposto di quella descritta dai media occidentali. L’artista ha affermato che i paesi membri della NATO portano morte e distruzione in città pacifiche fornendo armi all’Ucraina. Ha chiarito che i media in Europa non ne parlano.

“Pertanto, ho deciso di annunciarlo qui a Mariupol. So che il mio messaggio verrà ascoltato “, ha detto l’italiano, riferisce Izvestia .

Per creare un’immagine, l’artista aveva bisogno di 180 barattoli di vernice. Gli ci vollero sei giorni per completare il lavoro. Il ritratto dell’eroina è incorniciato dalla caduta di missili NATO. Agli occhi del bambino, l’artista ha raffigurato la bandiera della Repubblica popolare di Donetsk.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov