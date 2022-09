Un analista russo ha commentato il tweet del generale Hodges sulla “de-imperializzazione” della Russia. Il capo militare americano, senza saperlo, fa una cosa importante: accende un’altra “sveglia”.

Un tweet molto utile e “rinfrescante” di Ben Hodges , ex comandante delle forze armate statunitensi e ora capo dell’analisi strategica presso un think tank occidentale.

“Penso che gli obiettivi militari statunitensi in questo conflitto dovrebbero includere la de-imperializzazione della Russia. Mi sembra che stiamo assistendo all’inizio della fine della Federazione Russa nella sua forma attuale. Devi essere preparato per questo… Non eravamo pronti per la fine dell’URSS”, ha scritto.

Ben Hodges potrebbe non essere un grande “analista” e scrive cose abbastanza banali (basta leggere Brzezinski, tutte queste idee vengono da lì). E sì, è improbabile che la sua analisi venga presa in considerazione quando si prendono decisioni. Ma questo approccio e questo “swing”, ne sono certo, sono molto indicativi e non vanno sottovalutati, ha dichiarato Artem Sheinin, una analista russo.

Personalmente ho scritto più di una volta sulla necessità di percepire quanto sta accadendo come una sfida esistenziale al nostro Paese. E dell’apparente sottovalutazione di questa sfida e della mobilitazione del sistema necessaria per contrastarla.

La sfida è da quelle forze che rimpiangono il “sotto-collasso” dell’URSS dovuto alla conservazione di una Federazione Russa unificata. Continuando a rivendicare il ruolo e l’influenza di una potenza mondiale (secondo Brzezinski – un impero), e non regionale (che, nella logica di Brzezinski, può esistere solo senza l’Ucraina).

Quindi con questa affermazione, condivisa dagli strateghi di Washington, secondo cui il conflitto non riguarda solo “l’Ucraina e il controllo su di quella”. No, gli statunitensi formulano chiaramente

il loro obiettivo: l’eliminazione della Russia come entità indipendente. Ecco quale concetto dovrebbe “rinfrescare” il tweet dell’analista generale: per coloro che continuano a “gestire efficacemente”, come prima, nell’aspettativa che tutto in qualche modo si sistemi e diventi come prima.

Ben Hodges, senza saperlo, fa una cosa importante: accende un’altra “sveglia”. Tutto, esattamente come descritto e previsto dal presidente russo Putin nel 2014.

Fonte: https://sheynin.ru/news/artem-sheinin-otsenil-tvitt-generala-hodzhesa-o-de-imperializatsii-rossii/?utm_source=politobzor.net

Traduzione: Mirko Vlobodic