Un americano viene ucciso in Siria e il Pentagono risponde bombardando un centro di sviluppo rurale

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti annuncia la morte di un americano e il ferimento di altri 6 ad Al-Hasakah, e il corrispondente di Al-Mayadeen in Siria riferisce che le forze statunitensi hanno lanciato raid contro il Centro per lo sviluppo rurale e il Centro per il grano vicino all’aeroporto militare di Deir Ezzor.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Il Pentagono) ha annunciato, all’alba di venerdì, che le sue forze avevano lanciato attacchi aerei in Siria “in risposta” a un attacco “mortale” di droni.

Il Pentagono ha dichiarato: “Un drone ha ucciso un americano e ne ha feriti altri 6, in una base della coalizione vicino ad Hasakah, nel nord-est della Siria, intorno alle 13:38 ora locale”.

Ha dichiarato che gli attacchi aerei sono arrivati ​​”in risposta all’attacco di oggi, oltre a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati alla Guardia rivoluzionaria iraniana”.

قصف جوي تتعرض له مدينة #دير_الزور

في #سوريا والبتاغون يقول:

نفذنا ضربات جوية ردا على إصابة جنود أمريكيين في هجوم سابق. pic.twitter.com/HlURgNEJTH — أسامة الحمَد (@OsamaAlhamad_RT) March 24, 2023

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che, sotto la direzione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il comando centrale degli Stati Uniti è stato autorizzato a lanciare “accurati attacchi aerei” nella Siria orientale contro “strutture iraniane”, secondo la sua affermazione.

La Siria rifiuta la presenza delle forze statunitensi sul suo suolo, descrivendola come un’occupazione. Più di una volta ha chiesto l’uscita di quelle forze.

Il corrispondente di Al-Mayadeen in Siria ha riferito che i raid aerei hanno preso di mira il Centro per lo sviluppo rurale e il Centro per il grano vicino all’aeroporto militare di Deir Ezzor.

Il nostro corrispondente ha detto che ci sono notizie di vittime civili e che le ambulanze si sono precipitate nell’area presa di mira dai raid.

Il 9 marzo, i membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, durante una votazione su una bozza di risoluzione presentata dal rappresentante repubblicano Matt Goetz, hanno respinto il ritiro delle forze statunitensi dalla Siria.

Goetz ha presentato la bozza di risoluzione , che indica che il numero delle forze Usa sul territorio siriano ha raggiunto quota 900 lo scorso febbraio.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad