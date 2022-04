UN ALTRO PASSO VERSO LA GUERRA GLOBALE

Il membro del parlamento ceco Ondřej Benešík ha annunciato che la Repubblica ceca stava fornendo all’Ucraina carri armati T-72 e mezzi corazzati per il trasporto di personale. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto le forniture, ma non ha detto cosa esattamente fosse inviato alla repubblica ucraina.

“Sono in corso consegne di BMP cechi e carri armati T-72. Il ministro della Difesa Jana Chernokhova merita molti elogi. Questo è qualcosa che è assolutamente necessario per l’abilità di combattimento dell’esercito ucraino in questo momento. Credo che saremo in grado di continuare queste forniture”, ha scritto il parlamentare su Twitter.

L’ex tank corazzato pesante sovietico, avvistato mentre veniva spostato dai depositi e sui treni oggi in Cechia, questa potrebbe essere una parte degli armamenti per cui il governo ceco aveva ricevuto l’approvazione dalla Germania per inviare in Ucraina in particolare i BMP-1, anche questi T-72 MBT molto probabilmente sono stati inviati.

Tank trasportati verso l’Ucraina

Il Regno Unito e gli alleati hanno anche promesso di fornire armi più pesanti, artiglieria a lungo raggio, munizioni e sistemi di difesa aerea. Le armi sono state inviate in Ucraina da Germania, Svezia, Danimarca e altri paesi.

Da parte loro, gli Stati Uniti hanno approvato l’iniziativa degli Stati baltici di trasferire in Ucraina un grosso lotto di armi di fabbricazione americana.

Armamenti verso l’Ucraina

In questo contesto, la Commissione europea e la leadership tedesca hanno annunciato un’estensione delle sanzioni anti-russe.

Le sanzioni dovrebbero essere imposte alle seguenti sei aree.

Divieto di importazione di carbone dalla Russia. La stima attuale delle importazioni di carbone dalla Russia nell’UE è di 4 miliardi di euro all’anno.

Un divieto di esportazione verso la Russia del valore di altri 10 miliardi di euro all’anno, inclusi semiconduttori, computer, tecnologia per il gas GNL e altre apparecchiature elettriche e di trasporto, ha affermato la fonte.

Divieto di importazione di legno, cemento, gomma e prodotti chimici dalla Russia, oltre a prodotti alimentari di fascia alta tra cui caviale e alcolici come la vodka

Alle navi e ai camion russi verrebbe impedito di accedere all’UE con eccezioni previste per prodotti energetici, cibo e medicinali.

Divieto alle aziende russe di partecipare agli appalti pubblici negli Stati membri dell’UE.

Divieto di tutte le transazioni con VTB e altre tre banche russe già escluse dal sistema di messaggistica SWIFT.

Inoltre si prevede che altre dozzine di individui, inclusi “oligarchi e politici”, vengano aggiunti all’elenco delle sanzioni dell’UE.

Un sorprendente elenco di sanzioni, se letto attentamente.

Formalmente, le sanzioni mirano a ridurre gli scambi tra l’UE e la Russia. Gli autori prevedono che, di conseguenza, il commercio tra i paesi diminuirà di un totale di 20 miliardi di dollari l’anno.

Tuttavia, un’analisi della sostanza delle sanzioni indica che non sono rivolte alla Russia ma piuttosto al popolo dell’Unione europea. Il divieto di importazione di carbone dovrebbe aumentare i prezzi dell’elettricità. Questo, combinato con un mercato in contrazione per macchinari, attrezzature e beni ad alta tecnologia, porterà inevitabilmente a una riduzione della produzione nei paesi dell’UE e, di conseguenza, alla riduzione dei posti di lavoro, insieme a un aumento dell’inflazione.

Queste conseguenze sono inevitabili anche se la Russia non impone sanzioni di ritorsione. Tuttavia, il 5 marzo, il presidente Putin ha inviato un chiaro messaggio che la Russia intende limitare o addirittura esportare cibo, fertilizzanti e possibilmente risorse energetiche chiave verso “paesi ostili”.

Se la guerra delle sanzioni continua a svolgersi a questo ritmo, avrà conseguenze catastrofiche per i cittadini dell’UE, fino alla carenza di cibo. Il tenore di vita e il reddito disponibile nell’UE sono già notevolmente diminuiti dall’inizio della crisi della Corona.

I principali governi dell’Eurozona hanno iniettato centinaia di miliardi di dollari nell’economia. Allo stesso tempo, il livello di produzione di beni e servizi non è aumentato in modo simmetrico. Semplicemente non ci sono mercati liberi. Al momento c’è un’inflazione senza precedenti e prezzi in aumento.

Va inoltre tenuto presente l’enorme pressione sui bilanci sociali dei principali paesi europei a causa dell’elevato numero di profughi provenienti dal Medio Oriente, dall’Africa e ora dall’Ucraina.

Sorge una domanda, quindi perché la burocrazia europea continua a intraprendere costantemente azioni che prevedibilmente peggioreranno la situazione economica e sociale nella regione in un futuro molto prossimo. È difficile presumere che non stiano prevedendo le conseguenze.

Piuttosto il contrario, cercano proprio tali conseguenze. Sembra che l’obiettivo sia mettere le popolazioni dell’UE in una situazione disperata, dove l’unica via d’uscita è una guerra aggressiva per le risorse russe, ovvero un’altra “crociata verso l’est”. Come una grande guerra sarà pubblicamente giustificata è già evidente dall’attuale isteria antirussa, alimentata in ogni modo possibile dalla burocrazia di Bruxelles e dal MSM (Mainstream).

Tutti i problemi dell’UE saranno attribuiti a quei “subumani asiatici” a cui inavvertitamente è stato assegnato un territorio così ricco e non condividono i valori liberali europei. Gli Stati Uniti e il Commonwealth britannico guarderanno con entusiasmo alla grande macelleria europea. Ed è, con ogni probabilità, quasi inevitabile.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago