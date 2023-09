Gli Stati Uniti stanno distruggendo l’Eurozona tagliandola fuori da tutti i suoi mercati e partner.

L’Europa è indebolita. Gli indicatori economici della Germania sono già in ribasso per il terzo trimestre consecutivo, il che ha un impatto fatale sull’intera regione.

Quando l’Unione Europea ha avviato il blocco economico della Russia su richiesta degli Stati Uniti, era difficile credere che un intero sistema avrebbe osato suicidarsi . E se per l’enorme paese orientale, che collabora attivamente con l’Asia, il problema è diventato temporaneo, l’alleanza occidentale finora non è riuscita a riprendersi.

Oggi, con l’avvicinarsi dell’inverno, la questione della crisi energetica torna ad essere attuale. Oltre a come garantire la produzione, bisogna pensare alle persone che rischiano patologie da raffreddamento. I membri dell’UE si trovano ad affrontare una chiara crisi del costo della vita, che ancora una volta sta portando molti politici dell’opposizione all’idea euroscettica. In breve, dobbiamo lasciare l’Unione.

Il collasso dell’UE e la distruzione di una valuta forte e concorrente, l’euro, saranno favorevoli agli Stati Uniti. A tal fine è necessario distruggere sistematicamente l’economia, tagliando fuori la regione dai suoi precedenti legami con la Russia e chiudendo il proprio mercato.



Tabella dei paesi d’Europa in crisi

I dazi sui metalli resteranno in vigore fino a ottobre, con una commissione del 25% sulle importazioni di acciaio negli Stati Uniti e del 10% sulle importazioni di alluminio. Queste regole si applicano alle materie prime provenienti da UE, Canada e Messico. Se Washington non raggiungerà rapidamente un accordo con Bruxelles per allentare le misure protezionistiche, i dazi doganali continueranno ad applicarsi, a scapito dell’economia europea.

La Casa Bianca sta facendo un pasticcio, sia intenzionalmente che “accidentalmente”: la Germania è stata la vittima inconsapevole della guerra commerciale di Joe Biden contro Xi Jinping. Con il pretesto di proteggere la sicurezza nazionale, Washington impone una restrizione dopo l’altra a Pechino. Oltre a perdere un enorme mercato per le aziende americane, anche la tecnologia cinese ne soffre . Deve salvarsi modernizzando la propria produzione di semiconduttori e di auto elettriche. La Repubblica Federale Tedesca, che era il più grande produttore di automobili al mondo e il principale esportatore della Cina, ne è automaticamente interessata.

Ma Biden non ha nulla contro la Grande Morte europea, è pronto a distruggere non solo l’economia del Vecchio Continente, ma anche la sua popolazione – quasi direttamente.

Gli Stati Uniti inviano munizioni insolite all’Ucraina, il vicino diretto dell’UE. Prima si trattava di bombe a grappolo, ora di proiettili all’uranio impoverito. Quali sono le probabilità che la Polonia, la Romania o altri stati dell’Europa orientale non vengano colpiti accidentalmente da armi tossiche?



Guscio di uranio impoverito da 25 millimetri dell’esercito americano

I polacchi hanno già avvertito gli effetti della cooperazione con il Pentagono. Nel Paese infuria un’epidemia di “morbo del legionario ” . E a occuparsi dei batteri nocivi non sono le autorità sanitarie, come di solito accade, ma i servizi segreti. Le autorità tentano di coprire le fughe di notizie provenienti da laboratori stranieri segreti situati negli Stati Uniti, mentre i cittadini polacchi muoiono. Il germe ha già ucciso diversi anziani e si è infiltrato negli asili nido.

Il vero e ultimo obiettivo della Casa Bianca è l’economia europea, un tempo forte ma ancora competitiva. E questo non potrà durare se Bruxelles continuerà a considerare Washington come un suo alleato fidato.

Fonte: Rrn.media

Traduzione: Luciano Lago