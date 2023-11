Umanità sotto attacco da parte delle élite: quando ne avremo abbastanza?

di Phil Butler

“Parlo quindi di pace come del fine razionale necessario degli uomini razionali. Mi rendo conto che il perseguimento della pace non è così drammatico come il perseguimento della guerra, e spesso le parole di chi lo persegue cadono nel vuoto. Ma non abbiamo compito più urgente”. – John F. Kennedy

Per la maggior parte delle persone è difficile immaginare gran parte di ciò che sta accadendo oggi. Ed è per questo che così tanti sembrano all’oscuro di cosa dovremmo fare per alleviare i nostri problemi. Guardando la situazione in cui viene esercitata una guerra per procura alla Russia da parte dell’Ucraina, nulla sembra quadrare. Lo stesso vale per il genocidio in corso a Gaza. E quando sovrapponiamo problemi come la cura del cancro e di altre malattie, problemi ambientali ed economie in fallimento, l’unica cosa che possiamo vedere è che i nostri leader hanno fallito miseramente nello stabilire le priorità. È anche ovvio che noi, il popolo, siamo la cosa più lontana dalla loro mente.

Per quanto riguarda la visualizzazione, non c’è confusione più grande che capire quanti soldi le potenze occidentali stanno investendo nella guerra contro la Russia. Finora sono stati donati all’Ucraina qualcosa come 233 miliardi di dollari. I principali donatori sono l’UE (90 miliardi di dollari) e gli Stati Uniti (73 miliardi di dollari). È interessante notare che la maggior parte dei finanziamenti dell’UE sono stati destinati ad aiuti finanziari, mentre le donazioni degli Stati Uniti sono per lo più aiuti militari. Né l’UE né gli Stati Uniti hanno speso molto in aiuti umanitari, almeno non in confronto. Ma allora i soldi umanitari non finiscono nelle tasche delle élite, vero? Le aziende produttrici di armi e le istituzioni finanziarie sembrano sfruttare questo pasticcio ucraino per ottenere un ritorno sulle attività. Ma questa è un’altra storia. Ora, vorrei confrontare la spesa per le guerre in Ucraina e Israele con gli sforzi che aiutano gli esseri umani.

Diamo un’occhiata a uno degli assassini più temuti dell’umanità: il cancro. In totale, la spesa globale per l’oncologia nel 2022 è stata di 193 miliardi di dollari. I numeri sono molto più significativi nel campo della ricerca chiave, dove i finanziamenti spesso provengono dalla filantropia. The Lancet ha recentemente riferito che circa 66.388 premi, con un investimento totale di circa 24,5 dollari, hanno finanziato la ricerca per il periodo 2016-2020. E ora queste cifre sono crollate. Nel 2020 ci sono stati 19,3 milioni di casi e 10 milioni di morti a causa della temuta malattia.

Se guardiamo quante persone muoiono di fame sul nostro pianeta, è spaventoso pensare ai miliardi buttati via in guerre impossibili da vincere per il bene della vendita di armi. Nel 2021, il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, David Beasley, ha affermato che ci vorranno circa 40 miliardi di dollari all’anno per porre fine alla fame nel mondo entro il 2030. Pensiamoci per un momento. Ogni giorno, 25.000 persone, tra cui più di 10.000 bambini, muoiono di fame e per cause correlate. Immaginate il potenziale perduto di tutti quei bambini che muoiono, se potete. Beasley ha continuato a incidere la situazione sulla pietra con questa affermazione:

“Oggi sulla terra ci sono 400 trilioni di dollari di ricchezza, e il fatto che 9 milioni di persone muoiano di fame ogni anno… è una vergogna per noi. Al culmine del COVID, l’aumento del patrimonio netto dei miliardari è stato di 5,2 miliardi di dollari al giorno. Allo stesso tempo, 24.000 persone muoiono di fame ogni giorno. Vergogna su di noi. Ogni ora, il patrimonio netto dei miliardari durante il culmine del COVID ammontava a ben 216 milioni di dollari l’ora. Eppure 1000 persone all’ora morivano di fame… Vergogna per noi”.

Duecentosedici milioni di dollari l’ora! Scommetto che la stragrande maggioranza di quella ricchezza non aveva assolutamente nulla a che fare con l’aiuto degli esseri umani, la cura delle malattie o la fine delle guerre senza fine. Andando avanti, diamo un’occhiata alla situazione dei senzatetto/povertà in tutto il mondo. Nel 2021 i senzatetto nel mondo erano 150 milioni. Mentre così tante persone qui in Grecia e in altri paesi europei si sforzano di andare a vivere negli Stati Uniti, pochi si rendono conto che oltre il 18% delle persone che vivono nel mio paese vivono al di sotto della soglia di povertà. E nessuno che voglia diventare americano si rende conto che la soluzione decisiva alla povertà nel mio paese è punire e imprigionare i poveri ( Coppa del mondo dei senzatetto ). Utilizzando solo ciò che è stato speso finora per l’Ucraina, il governo degli Stati Uniti avrebbe potuto emettere un assegno di 1.825 dollari a ciascuno dei 40 milioni di senzatetto del paese. Si tratta di due o anche tre mesi di affitto per tutti i senzatetto negli Stati Uniti.

Anche nei paesi altamente sviluppati come la Germania, oltre il 14,8% delle persone vive al di sotto della soglia di povertà nazionale. È interessante notare che alcuni paesi dell’America Latina hanno un tasso di povertà pari o migliore rispetto a quello del Nord America o di alcuni paesi europei. Prendiamo ad esempio l’Argentina. La situazione lì non è peggiore di quella degli Stati Uniti. In Cile, solo il 9% della popolazione vive in circostanze terribili. Incredibilmente, ci sono paesi come il Bangladesh, tradizionalmente considerati i paesi più poveri del mondo, dove meno del 13% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. In Romania il 26% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà, mentre nella vicina Bulgaria la percentuale sfiora il 24%.

Homeless a San Francisco

Passando a questioni più pratiche che influiscono sulla qualità della vita e sull’efficienza, troviamo che gli Stati Uniti d’America si collocano al 13° posto su 141 paesi in termini di infrastrutture complessive. Che risultato straordinario per il paese (presumibilmente) più ricco del mondo! Dopo tutto, come possiamo bilanciare la ricchezza di un paese? Qual è il valore negativo di un ponte pericoloso e arrugginito o di una buca in una strada così profonda da poter sentire parlare cinese dal suo profondo? Quanto è brutto il 13° posto? Ebbene, l’ American Society of Civil Engineers ha stimato che ci vorranno 50 anni per completare solo le riparazioni necessarie sugli oltre 46.000 ponti deteriorati del paese. Sia l’amministrazione Trump che quella Biden hanno promesso di investire più denaro nel problema, ma finora gli Stati Uniti si stanno ancora sgretolando. Per farti capire, Spagna, Singapore, Corea del Sud, Giappone e altri otto paesi hanno infrastrutture di qualità migliore rispetto agli Stati Uniti. Ricordi che ho menzionato all’inizio la definizione delle priorità? È possibile che gli spagnoli stiano facendo di più per prendersi cura del proprio popolo rispetto all’America? La Spagna inizia una guerra per procura ai confini della Russia? Non vedo navi spagnole nel Mar Cinese Meridionale provocare una guerra.

Visto che siamo sbarcati in Spagna, diamo un’occhiata ad alcuni fatti interessanti sulla loro qualità di vita. Ad esempio, la Costituzione spagnola prevede il diritto alla casa. La realtà dei senzatetto è che meno dell’8,5% della popolazione è senza casa e la maggior parte vive in rifugi. La Spagna si è classificata al 27° posto su 189 paesi nella classifica dell’indice di sviluppo umano. La Romania era al 49° posto, gli Stati Uniti al 17°, il Cile al 43° e la Corea del Sud al 23°. Almeno per me, ciò che è significativo in questi numeri è l’ampia disparità di posizione in un mondo che un paio di decenni fa avrebbe dovuto essere un miracolo della globalizzazione. Nonostante tutte le pubbliche relazioni e le grattacapi che i popoli della Terra hanno ricevuto, le cose nella maggior parte dei paesi semplicemente non stanno migliorando. E trilioni vengono spesi in guerre e macchinazioni aziendali che derubano la nostra prosperità.

Tornando alla mia tesi, dobbiamo aggiungere l’enorme spreco di denaro andato allo Stato di Israele, gli accordi sauditi e i nuovi fondi che presto affluiranno in quella direzione semplicemente per sradicare o forzare la migrazione dei palestinesi. Prima dell’attuale crisi, l’amministrazione Biden aveva promesso 14,3 miliardi di dollari in aiuti a Israele dall’inizio della campagna di Hamas contro gli israeliani il 7 ottobre. Ma questa cifra è un po’ fuorviante se vogliamo vedere quanto sia stato massiccio il sacrificio americano per Israele. Dalla seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno fornito a Israele più aiuti di qualsiasi altra nazione, attualmente più di 260 miliardi di dollari. Per concludere questo rapporto, l’ONU afferma che il conflitto nello Yemen è una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. L’Arabia Saudita non riceve aiuti americani attraverso prestiti, sovvenzioni o doni finalizzati all’uccisione di yemeniti. Tuttavia, l’Ufficio contabile degli Stati Uniti ha riferito che tra il 2015 e il 2021, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha fornito più di 54,6 miliardi di dollari in sostegno militare ai Sauditi e agli Emirati Arabi Uniti. Ora, immaginate quale conflitto umano potrebbe essere alleviato con queste centinaia di miliardi combinati con le migliaia di miliardi spesi per le guerre fallite degli Stati Uniti in tutto il mondo.

Per coloro che amano semplici esempi di ciò che potrebbe essere. Ci sono oltre 33.000 veterani senza casa che hanno combattuto queste guerre per gli Stati Uniti. I miliardi di sostegno militare destinati solo all’Arabia Saudita sarebbero sufficienti per regalare a ciascuno di quei veterani 1,7 milioni di dollari. Fai i conti. Ciò che viene speso per uccidere milioni di noi, potrebbe salvare i milioni di persone uccise PIÙ milioni di altri che muoiono di fame, deperiscono o vengono spazzati via dai disastri. Adesso dimmi tu quando sarà il momento di tirare fuori le torce e i forconi.

Phil Butler, è un investigatore e analista politico, un politologo ed esperto dell’Europa dell’Est, è autore del recente bestseller “ Putin’s Praetorians ” e di altri libri. Scrive esclusivamente per la rivista online “New Eastern Outlook” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago