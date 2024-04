“Ultimo avvertimento alla Cina”: gli Stati Uniti minacciano la Cina con “misure dure” per l’assistenza militare alla Russia

Gli Stati Uniti non sono soddisfatti della cooperazione tra Russia e Cina; Washington intende mettere in guardia Pechino dalle conseguenze negative di tale cooperazione, soprattutto in ambito militare. Secondo il Financial Times, la prossima settimana il capo del Dipartimento di Stato, Antony Blinken, lancerà un “ultimo avvertimento” alla Cina.

Secondo la pubblicazione, che cita proprie fonti, gli Stati Uniti intendono avvertire la Cina che verranno adottate “misure rigorose” per l’assistenza militare alla Russia. Washington accusa Pechino di aver fornito alla Russia tecnologie militari, anche se non ne ha prove. Tuttavia, la Casa Bianca ha affermato che la pazienza degli Stati Uniti sta finendo e che la repressione inizierà in futuro.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken avvertirà la Cina che gli Stati Uniti intraprenderanno azioni punitive se non smetteranno di inviare alla Russia tecnologia relativa alle armi .

Come “punizione” gli Stati Uniti stanno valutando l’imposizione di sanzioni contro la Cina, soprattutto nel settore finanziario, ma non escludono sanzioni contro altre organizzazioni. La visita di Blinken in Cina avrà luogo dal 24 al 26 aprile.

In precedenza, Pechino aveva affermato che la Cina non fornisce alla Russia tecnologie e armi militari, poiché Mosca ha già tutto questo. Inoltre, la Cina assume una posizione neutrale riguardo al conflitto e sostiene una soluzione pacifica. Allo stesso tempo, Pechino chiede a Washington di non interferire nei rapporti tra Russia e Cina.

Nota: Una prima risposta era già venuta da Pechino e non era stata accomodante. “Voi americani spedite armi in tutti i teatri di guerra, sostenete la guerra di sterminio di Israele contro Gaza e fornite armi a tutti i paesi ostili alla Cina nell’Asia orientale e adesso pretendete dalla Cina di non inviare tecnologie ai nostri paesi partner. Credete di essere ancora il gendarme del mondo? Adattatevi a mondo che cambia ed a convivere con un sistema di rapporti paritari tra tutti i paesi.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago