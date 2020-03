Ultime Notizie in tempo reale Italia Europa USA

Il tasso di mortalità in Lombardia raggiunge l’8% – Superiore a Wuhan

Negli USA, il Massachusetts dichiara lo stato di emergenza triplo di casi confermati;

Il sesto paziente muore da Cov-19 nel Regno Unito

Capo CDC degli Stati Uniti: “gli Stati Uniti sono al di là del contenimento dei virus in alcune aree”

Lagarde invita i governi europei ad abbracciare la “rapida azione fiscale”.

Austria, Svizzera, Slovenia chiudono i confini con l’Italia

Il Governatore del New Jersey dichiara lo stato di emergenza

La Carolina del Nord dichiara lo stato di emergenza

L’ultima compagnia aerea di Air Canada a sospendere le rotte verso l’Italia in quanto il traffico dovrebbe precipitare a causa della quarantena

Mass. Dichiara lo stato di emergenza dopo aver confermato 51 casi “presuntivi”; Boston cancella la parata del giorno di San Patrizio

Il sindaco di New York afferma che l’epidemia “si sta evolvendo molto rapidamente”

Harvard sposta le lezioni online

Il premier cinese Xi fa il giro di vittoria a Wuhan

L’Italia registra un aumento del 36% dei decessi, i casi superano i 10.000

Tre canadesi risultano positivi a Calgary

La Spagna sospende il parlamento dopo che il legislatore è stato infettato

Il totale dei casi in Austria arriva a 182

Primo caso riportato a Philly

L’UE sospende il parlamento a tempo indeterminato

Il governo italiano sospende i pagamenti dei mutui in tutto il paese

CDC afferma che quasi 5.000 test sono stati condotti negli Stati Uniti fino a lunedì

La Guardia Nazionale si sta schierando a New Rochelle, le imprese della zona, le scuole chiuderanno, dice Cuomo

Il New Jersey conferma la prima morte

Trump arriva a Capitol Hill per discutere il piano di stimolo con i repubblicani

De Blasio ha esortato i newyorkesi a fare tutto il possibile per evitare la folla: prendere la metropolitana durante le ore non lavorative, telelavoro, se possibile. Se sei malato, resta a casa. “Prendilo sul serio”, ha detto de Blasio.

Ha aggiunto che avrebbe chiesto al governo federale altre 300.000 maschere respiratorie N95, principalmente per l’uso da parte degli operatori sanitari.

Coloro che sono idonei e che sono alla ricerca di un modo per dare una mano dovrebbero donare il sangue, ha detto de Blasio.

In New York, i numeri dei casi si stanno “evolvendo molto rapidamente”, ha detto de Blasio. Da quando i laboratori privati ​​hanno iniziato i test venerdì, il numero di test elaborati è migliorato rapidamente.

In altre notizie di New York, il processo sugli oppiacei dello Stato di New York, che era programmato per iniziare alla fine di questo mese, è stato ritardato a causa dell’epidemia, ha detto un portavoce della NY AG Letitia James.

Il Boston Globe ha riferito pochi minuti fa che il Governatore di massa Charlie Baker ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito dell’annuncio di una conferenza per i dipendenti della società biotecnologica Biogen. L’annuncio arriva accanto alla segnalazione di 51 nuovi test positivi “presuntivi”, più che raddoppiando il numero di casi confermati in Massachusetts.

Chiusura aeroporti

Come promemoria…

Stato di emergenza dovuto al coronavirus in tutti gli stati USA

In un giorno che è stato particolarmente notevole per il numero di compagnie aeree che cancellano le rotte verso l’Italia poiché si prevede che le vendite scenderanno a causa della quarantena nazionale (nessuno in entrata o in uscita per due settimane, ricordi?), Air Canada si è unito alla mischia, annunciando che sospenderà temporaneamente tutte le rotte da e verso l’Italia.

Nel frattempo, alcune cose che abbiamo perso in precedenza: Philly ha riportato il suo primo “presunto” positivo; dopo aver chiuso i confini ai viaggiatori italiani, l’Austria ha riferito martedì 70 nuovi casi di virus, portando il totale nazionale a 182, con 43 casi a Vienna; e questo tweet che evidenzia un fatto allarmante sul tasso di mortalità legato al coronavirus in Lombardia.

La mortalità per coronavirus in Lombardia è ora dell’8%, più del doppio di Wuhan! Il sistema sanitario lombardo è completamente al di là della capacità di fornire cure adeguate – da qui il razionamento di chi riceve le ICU. È triste, così triste. # COVID19 Non permettiamo che questo accada a noi America

Speriamo, per amor dell’Italia, che questa quarantena funzioni.

Aggiornamento (1420ET): Come appena riportato dalla CNBC, il romanzo coronavirus ha finalmente colpito Wall Street. La Barclays martedì ha confermato che un impiegato nel suo ufficio nel centro di New York si è rivelato positivo per Covid-19. L’impiegato lavorava al secondo piano. Morgan Stanley ha affermato che un dipendente del suo ufficio acquisti ha contratto il virus, ma hanno iniziato a mettersi in quarantena abbastanza presto per evitare di esporre i colleghi.

Anche un dipendente di BlackRock a New York ha dato risultati positivi. E non dimentichiamo il Point72 di Steve Cohen , in cui un dipendente del back-office che lavorava al 14 ° piano dell’ufficio di New York della società sarebbe risultato positivo.

Nel frattempo, il governo della Carolina del Nord Cooper ha dichiarato lo stato di emergenza martedì pomeriggio, diventando l’ultimo stato a farlo. La decisione attiva il Centro operativo di emergenza per aiutare le agenzie a coordinare la loro risposta, facilitando nel contempo l’acquisto di forniture mediche, protegge i consumatori dalla riduzione dei prezzi e aumenta i fondi sanitari della contea.

Aggiornamento (1400ET): l’ultima mezz’ora è stata assolutamente piena di notizie relative ai virus, quindi faremo una rapida e sporca revisione di ogni storia chiave.

A seguito di notizie su soldati americani che si contagiano con il virus in Corea del Sud e in Italia, il Pentagono ha appena confermato che tre soldati in servizio attivo sono stati infettati dal virus. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa al Pentagono martedì.

. @ChiefPentSpox rilascia la sua dichiarazione di apertura alla conferenza stampa di oggi. pic.twitter.com/udoT14rDPA

Dipartimento della Difesa 🇺🇸 (@DeptofDefense) 10 marzo 2020

In un’altra conferenza stampa, il Governatore dello Stato di Washington Jay Inslee ha detto martedì che l’intero stato di Washington potrebbe aver bisogno di essere messo in quarantena a causa dell’epidemia. Con così tante persone che si aspettano che siano senza lavoro, Inslee ha affermato che lo stato amplierà le indennità di disoccupazione per coprire chiunque si dimentichi del lavoro a causa del virus.

Stiamo prendendo provvedimenti per mitigare l’impatto che COVID-19 ha sui lavoratori e sulle imprese di WA. @ESDwaWorks sta espandendo i benefici per coprire i lavoratori che devono isolare, mettere in quarantena o essere temporaneamente licenziati. pic.twitter.com/BaUaOolsQ7

Governatore Jay Inslee (@GovInslee) 10 marzo 2020

Inslee ha aggiunto che i dipendenti statali avranno a disposizione ulteriori congedi.

I dipendenti statali WA interessati da COVID-19 avranno a disposizione ulteriori congedi.

In questo modo, non devono prendere congedo per malattia, ferie o famiglia. pic.twitter.com/aaE1ZbdarE

Governatore Jay Inslee (@GovInslee) 10 marzo 2020

Inslee ha affermato che i casi potrebbero aumentare a 64.000 entro maggio se lo stato non prendesse provvedimenti. Se necessario, Inslee ha affermato che lo stato implementerà restrizioni obbligatorie sui viaggi, forse anche una quarantena completa, come riportato dalla stazione televisiva locale di Seattle KOMO .

le persone potrebbero essere infettate dal coronavirus nello stato di Washington entro due mesi se non venissero intraprese azioni per fermarne la diffusione, ha affermato il Governatore Inslee martedì.

Data la situazione nella casa di cura di Kirkland, dove sono morte più di una dozzina di residenti e le famiglie sono state rese furiose da una percepita mancanza di comunicazione, lo stato prenderà in considerazione l’imposizione di nuovi standard nelle case di cura dello stato.

A Francoforte, Christine Lagarde ha richiesto una “rapida azione fiscale” da parte dei membri dell’UE per combattere il virus: l’Italia sta già pianificando di eliminare il deficit per cercare di compensare quello che ora è un blocco a livello nazionale. Mentre il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz sta spingendo per il paese di sospendere la sua “rottura del debito” costituzionale e scuotere alcune monete dalla sua borsa federale per combattere il virus. Si è parlato di un “budget oscuro”, così come un pacchetto di salvataggio del governo dall’aspetto standard.

Dopo l’incontro con i legislatori di Capitol Hill, il presidente Trump ha annunciato piani per aiutare l’industria delle crociere e ha insistito sul fatto che tutti i repubblicani al Congresso avrebbero appoggiato il piano (anche se alcuni hanno espresso privatamente le proprie riserve ai giornalisti). Lindsey Graham ha affermato che l’idea di un salvataggio del “gas di scisto” è stata sollevata durante l’incontro. In precedenza, il Washington Post ha riferito che l’amministrazione stava davvero elaborando un piano per salvare i fracker americani che sono stati duramente colpiti dalla recessione (e che hanno anche aiutato l’economia americana a raggiungere un’indipendenza energetica pressoché totale, ma spesso si perde i critici del settore …).

Ci sono state molte critiche alla seria, indecisa risposta del governo federale allo scoppio del coronavirus, quindi è un sollievo vedere emergere un piano coraggioso e completo per Aggiornamento (1310ET): Poco dopo un account associato a La Lega, il partito di destra guidato dall’ex vice premier Matteo Salvini, ha riportato altri 135 morti martedì nella sola Lombardia …

Altri 135 morti in un giorno solo in Lombardia!

Chiudete tutto, per Dio! 😞😞😞… https://t.co/qB0CXJUddO

Noi con Salvini (@Noiconsalvini) 10 marzo 2020

… I funzionari sanitari nazionali italiani hanno confermato che il bilancio delle vittime è aumentato del 36% in un giorno, aggiungendo 168 morti per portare il totale a 631, mentre altri 977 casi sono stati confermati, portando i casi confermati totali in Italia superiori a 10.000.

