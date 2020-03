Ultime Notizie dall’Epidemia Coronavirus. Il nuovo decreto del Governo che fa (quasi) di tutto il Nord Italia una zona rossa

da Redazione





Emergenza in Italia

Secondo quanto si evince dalla bozza del nuovo Dpcm che è attualmente al vaglio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in materia di «misure urgenti di contenimento del contagio» di coronavirus, il Governo Conte II si appresta ad adottare misure estremamente drastiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

La misura più drastica riguarda l’evitamento o l’assoluto spostamento in entrata e in uscita da determinate zone del Nord Italia (estensione zona rossa). Le zone interessate sono:

l’intera Lombardia

Modena e provincia (Emilia-Romagna)

Parma e provincia (Emilia-Romagna)

Piacenza e provincia (Emilia-Romagna)

Reggio Emilia e provincia (Emilia-Romagna)

Rimini e provincia (Emilia-Romagna)

Pesaro e provincia (Marche)

Urbino e provincia (Marche)

Padova e provincia (Veneto)

Treviso e provincia (Veneto)

Asti e provincia (Piemonte)

Alessandria e provincia (Piemonte)

Il bollettino della Protezione Civile: 1.247 nuovi casi, 36 morti, 66 guariti

Continua ad aumentare il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 7 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, complessivamente il numero di pazienti attualmente positivi è di 5.061 persone. I guariti sono 589, mentre i pazienti morti sono 233.

Gallera: «154 morti in Lombardia»

«La regione sta facendo cose che neanche noi potevamo immaginare si potessero fare in poco tempo. Il sistema è solido ma il momento di tensione è grande», dice l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera nel quotidiano aggiornamento sui dati della regione più colpita dall’epidemia. I casi positivi sono ad oggi 3.420, 800 in più rispetto a ieri.

Viaggiatori sorpresi

I pazienti ricoverati sono 1661, di cui 359 in terapia intensiva (50 in più di ieri), e 722 in isolamento domiciliare. Sono invece 524 i guariti e dimessi, mentre 154 sono le persone decedute.

https://www.open.online/2020/03/07/coronavirus-ultime-notizie-7-marzo/

Fonte: Open.On Line