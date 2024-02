ULTIME NOTIZIE. ATTENTATORE SUICIDA IN TURCHIA PRESSO LA PROPTER GAMBLE. PRESI OSTAGGI

Un attentatore suicida pro-Palestina ha fatto irruzione armato in una fabbrica di proprietà americana in Turchia e ha mostrato un “giubbotto esplosivo”, mentre tiene in ostaggio persone

Un ‘attentatore suicida’ pro-Hamas ha preso d’assalto una fabbrica di proprietà del colosso americano dei cosmetici Procter & Gamble vicino a Istanbul per protestare contro la guerra a Gaza, ha detto un portavoce della polizia.

L’aggressore sembrava agire in segno di protesta contro il sostegno degli Stati Uniti all’assalto militare israeliano a Gaza, ha riferito l’agenzia di stampa privata DHA.

Funzionari e polizia turchi non hanno rilasciato commenti immediati.

Non è chiaro quante persone fossero detenute nello stabilimento, che si trova nella periferia orientale di Istanbul.L’aggressore ha preso in ostaggio alcune persone in uno stabilimento di proprietà della multinazionale USA. Non è immediatamente chiaro quante persone fossero trattenute nello stabilimento, che si trova nella periferia orientale della più grande città della Turchia, ha detto il portavoce all’AFP.

Nella foto: Propter Gamble, Stabilimento Turchia

Un sindacato che rappresenta i lavoratori della fabbrica di beni di consumo ha detto che l’aggressore teneva sotto minaccia sette persone, aggiungendo che il resto dei lavoratori dello stabilimento era stato rilasciato.

Sul posto sono state inviate forze operative speciali e personale medico, ha riferito il DHA.

Il ministero della Sanità nella Gaza gestita da Hamas ha detto giovedì che almeno 27.019 persone sono state uccise in quasi quattro mesi di guerra tra militanti palestinesi e Israele.

(Seguiranno aggiornamenti)

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago