Ufficiale di bandiera israeliano catturato sequestrato per prevenire raid israeliani

… di Nahed Al Husaini, capo dell’ufficio VT Damasco

(tradotto dall’arabo da Gordon Duff con un editing minimo per chiarezza)

[Nota editoriale : quando Elon Shahak è stato catturato il 18 ottobre 2015 da un’unità operativa speciale della milizia irachena, si è identificato come un “generale di brigata”. Due giorni dopo, ben dopo che Veterans Today ha rotto la storia, l’agenzia di stampa iraniana, FARS ha riferito che era solo un colonnello mentre il Jerusalem Post ha affermato “non è Benny Gantz”, nella loro “non-negazione” intesa a calmare il generale o i rapitori del colonnello Shahak … JD ]

Riferimento satanico durante l’interrogatorio

Il colonnello israeliano catturato Yossi Elon Shahak della Brigata Golani ha esposto il ruolo cospiratorio di Israele nella regione del Medio Oriente citando che l’ISIS e altre organizzazioni terroristiche sono schiavizzate ai suoi ordini. Israele era dietro l’abolizione dei preziosi monumenti storici e il furto di capolavori in Iraq e Siria.

La Brigata Golani trattiene i bambini nella Cisgiordania occupata, conosciuta come la più vigliacca e brutale di Israele

Inoltre, gestisce cellule dormienti con la cooperazione della coalizione del tradimento per portare a terra ciò che è rimasto dal Medio Oriente. L’obiettivo finale è la distruzione totale per l’emergere di Israele dal buco nero che dominerà il mondo.

La road map Obama-Putin

Nello stesso contesto, l’accordo di Vienna disegna una nuova mappa Sikis-Pico poiché i giocatori principali sono entrati direttamente in gioco. Tutti i paesi dovranno fare dolorose concessioni e la divisione della Siria e/o dell’Iraq è lo scenario peggiore che attende la vittima e il carnefice.

Ulteriori note dall’interrogatorio di Shahak:

Il Commissario dell’Ufficio Informazioni per gli Affari Esteri del Parlamento USA (internazionale) e il Segretario Generale del Dipartimento Europeo per la Sicurezza e l’Informazione, l’Ambasciatore Dr. Haitham Abu Said, hanno confermato che il prigioniero israeliano catturato dall’esercito popolare in Iraq il 19 ottobre 2015 il Colonnello Yossi Elon Shahak , la cui matricola militare è (AZ 231434) con sequenza (RE34356578765) della Brigata Golani.

[Nota dell’editore: presumiamo che l’intelligence militare iraniana abbia gestito l’interrogatorio di Shahak.]

Nelle sue dichiarazioni, Shahak ha sottolineato che gli agenti di sicurezza israeliani hanno monitorato e sviluppato piani per le operazioni sul campo dell’ISIS al fine di garantire che l’organizzazione si attenesse al piano più ampio progettato per il Medio Oriente.

Ha aggiunto che parte del piano era il bombardamento di tutti i monumenti e siti religiosi, e se il piano fosse stato un pasticcio, allora si sarebbe potuto ricorrere al furto di rovine, al fine di eliminare tutta l’eredità culturale araba e islamica.

Shahak ha inoltre osservato che Israele ha diretto l’ISIS a commettere crimini sotto gli slogan dell’Islam al fine di eliminare le richieste di dialogo pacifico tra le religioni. Secondo Shahak, gli atti di terrore teatrale dell’ISIS avevano lo scopo di seminare il panico nell’Unione Europea, già profondamente sottolineata dall’espansione islamica in Occidente.

L’artificiosa crisi dei rifugiati è stata, come ha continuato Shahak, semplicemente un altro passo nel pianificato “scontro di civiltà” con Israele come “ultimo uomo in piedi”.

Il detenuto ha detto che c’era un piano per istigare una sedizione settaria in alcune zone al fine di alimentare il conflitto civile tra sunniti e sciiti. Questo viene fatto per facilitare il Piano di Divisione della Regione (piano di balcanizzazione) che rientra nelle tre fasi, a partire dalla Siria, ma è stato fatto deragliare in Iraq dall’esercito popolare durante la presenza delle forze armate statunitensi a Baghdad.

Inoltre, per attivare il progetto, è stato aperto il fronte yemenita, sfruttando le varie dottrine religiose presenti, dove ci sono cellule dormienti che lavorano per Israele, in coordinamento con un paese arabo, per facilitare il movimento di entrata e uscita di quelle cellule e la fornitura ai combattenti di tutti i dispositivi e le attrezzature militari necessari.

In un contesto a parte, il MAE Bou-Said ha sottolineato che il piano “YINON” è ancora praticabile per il Medio Oriente e l’accordo di Vienna non ha portato nulla di nuovo al riguardo, ma ci sono punti molto pericolosi che fungono da prima pietra del progetto , come i diritti delle sette etniche e religiose sono riservati senza affrontare la loro libertà politica.

Inoltre, il piano lascerà l’ISIS come l’unica fonte di terrorismo “ufficiale” mentre invita altre parti, tutte segretamente controllate, ad avviare un dialogo politico con il governo siriano, per il futuro della Siria e della regione, osservando che molti di questi partiti appartengono a gruppi banditi a livello internazionale e i loro programmi sono estremisti religiosi.

Fonte: Veterans Today

Traduzione: Luciano Lago