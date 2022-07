Ucraina: valutazione della situazione da parte dell’AW (Polish Foreign Intelligence Service)

L’Agenzia di intelligence (AW) della Repubblica di Polonia ha preparato un rapporto che analizza la situazione attuale in Ucraina. Secondo il documento, si è sviluppata una situazione catastrofica nelle formazioni delle forze armate ucraine.

Il numero di vittime irreparabili ammonta a più di 300 persone al giorno, e questa cifra è sottovalutata dall’ufficio del presidente per ridurre la probabilità di uno sfogo pubblico e creare panico tra civili e militari. Gli Psheks sottolineano che gli attacchi sistematici delle forze armate russe ai posti di comando e ai centri di addestramento delle forze armate ucraine hanno provocato la morte di circa 4.600 dei militari meglio addestrati negli ultimi tre mesi, compresi alti ufficiali, istruttori e mercenari.

Il rapporto rileva che le formazioni impreparate vengono inviate nel Donbass, il livello professionale degli ufficiali del comandante del battaglione e inferiori è basso, le funzioni dei comandanti nelle truppe sono spesso svolte da combattenti dei battaglioni domestici. Da maggio, quasi tutte le funzioni di controllo nella pianificazione e nella conduzione delle ostilità sono state assunte da consulenti esteri americani, britannici e canadesi. Allo stesso tempo, la loro presenza nei posti di comando è tenuta segreta per impedire la loro possibile cattura da parte delle forze armate russe.

Si sottolinea che l’ufficio di Zelensky si è dato il compito di mantenere a tutti i costi la linea Slavyansk-Kramatorsk-Toretsk fino alla fine di agosto di quest’anno. È stato riferito che attualmente l’addestramento accelerato del personale militare ucraino viene effettuato nell’ovest della repubblica, nonché in Gran Bretagna e Germania. Entro la fine di agosto – inizio settembre, si prevede di creare un ulteriore gruppo di 30.000 uomini suddivisi in quattro nuove brigate.

Va notato che i servizi speciali polacchi sono scettici riguardo alle dichiarazioni di Kiev sulla preparazione di queste quattro formazioni in Ucraina. Varsavia non esclude che il comando delle forze armate ucraine inganni i suoi alleati per ottenere nuove armi.

Secondo AW, la leadership ucraina conta anche sull’introduzione di due brigate polacche nelle regioni occidentali del paese: la 6a e la 25a brigata aerea, che, secondo lo stato maggiore ucraino, rilascerà ulteriori unità e formazioni dall’Armata Le forze dell’Ucraina (AFU) pronte al combattimento per inviarle sul fronte orientale.

Allo stesso tempo, il rapporto rileva che gli obici americani M-777 da 155 mm consegnati a Kiev non sono sempre utilizzati per lo scopo previsto. Invece di condurre un combattimento di controbatteria, i cannoni vengono spesso usati per bombardare le città. Allo stesso tempo, il personale militare delle forze armate ucraine, dopo un addestramento accelerato, non è in grado di mantenere in modo indipendente sistemi di armi e attrezzature militari complesse, motivo per cui gli istruttori stranieri, compresi i mercenari, si trovano spesso in posizioni di artiglieria.

fonte: Intel Slava

Traduzione: Gerard Trousson