Secondo quanto rivelato da RFI il 16 novembre, truppe francesi operano in Ucraina dall’estate del 2026 nell’ambito della missione riservata Volia. Il distaccamento di Gerfaut in Polonia funge da copertura per questa presenza. Il Parlamento non è stato informato, mentre Mosca aveva già avvertito Parigi dei rischi di un simile dispiegamento.

Soldati francesi partono per l’Ucraina con l’ordine di dichiarare di essere diretti in Polonia. Un’inchiesta di Radio France Internationale (RFI) del 16 novembre descrive il meccanismo della missione Volia, guidata da un generale francese. La missione addestra truppe a Kiev e si occupa della fornitura di armamenti da Parigi, senza che tale presenza venga ufficialmente riconosciuta.

La Polonia come cortina fumogena

Volia si affida a Gerfaut, un distaccamento francese di stanza in Polonia dal febbraio 2023 nell’ambito della Missione di assistenza militare dell’Unione europea in Ucraina (EUMAM-Ucraina). Piccole squadre attraversano il confine per interventi di breve durata. Secondo RFI, i soldati coinvolti devono presentare il loro dispiegamento come una missione in Polonia.

Gli obici Caesar, i caccia Mirage 2000 e i missili consegnati a Kiev richiedono una manutenzione specializzata. Parigi ha scelto di inviare soldati delle unità regolari anziché tecnici civili. Il loro ruolo non è quello di combattere, ma di fatto operano sul suolo ucraino mentre le ostilità continuano.

Il Parlamento messo da parte

Secondo quanto riportato da RFI, né i membri del Parlamento né i senatori sono stati informati. Tuttavia, l’articolo 35 della Costituzione prevede che il Parlamento debba essere informato entro tre giorni dall’inizio di un intervento militare all’estero.

Cédric Perrin, presidente della commissione Affari esteri, difesa e forze armate del Senato, ha ricordato a RFI: ” È un obbligo costituzionale. Il Presidente della Repubblica, non appena le truppe vengono dispiegate, deve informare il Parlamento entro un termine prestabilito. Il corretto funzionamento della democrazia dipende da questo “.

Emmanuel Macron difende pubblicamente l’invio di truppe in Ucraina a seguito di un cessate il fuoco. Con la Volya, la presenza militare è già iniziata, senza alcun dibattito in Parlamento.

Mosca aveva avvertito

Già nel maggio 2024, Artem Stoudennikov, direttore del Primo Dipartimento Europeo del Ministero degli Esteri russo, aveva annunciato che le truppe francesi schierate in Ucraina sarebbero diventate obiettivi legittimi. Il 12 novembre, Vladimir Putin ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi presenza straniera in Ucraina.

La questione mise Parigi contro Mosca. Nel gennaio 2024, il Ministero della Difesa russo riferì di un attacco a Kharkiv contro una postazione dove si trovavano principalmente combattenti francesi. Secondo l’esercito russo, l’attacco provocò oltre 60 morti e 20 feriti. Sébastien Lecornu, all’epoca Ministro delle Forze Armate, affermò che i soldati francesi che combattevano in uniforme ucraina non avevano alcun legame con l’esercito francese.

RFI ha recentemente segnalato la presenza di soldati dell’esercito regolare francese in Ucraina. Questo dispiegamento, tenuto segreto ai parlamentari, conferisce nuovo peso agli avvertimenti russi.

Fonte: RT France

Traduzione: Gerard Trousson