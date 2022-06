Ucraina: per l’Occidente è meglio accettare di aver perso che subire una disfatta. La partita dei vecchi oligarchi occidentali a Davos

di Tom Luongo .

Non avrei mai pensato che sarei vissuto abbastanza a lungo per vedere il giorno in cui i “Troppo vecchi per governare il mondo, ma troppo giovani per morire” si sarebbero incontrati a Davos e avrebbero discusso su cosa fare della Russia.

Nell’arco di ventiquattro ore, due degli uomini più influenti del pianeta si sono espressi sulla linea di condotta che la mafia di Davos dovrebbe intraprendere in Ucraina.

I primi colpi furono inferti dal signor Realpolitik, Henry Kissinger, che la maggior parte delle persone fu sorpresa di scoprire che era ancora vivo. Kissinger, come al solito, ha detto a tutti che era ora di iniziare presto i negoziati per un accordo con la Russia .

“I negoziati di pace devono iniziare nei prossimi due mesi circa, [prima del conflitto] crea sconvolgimenti e tensioni che non saranno facilmente superate”, ha detto a proposito della crisi il diplomatico veterano di 98 anni. Il risultato determinerà il resto delle relazioni dell’Europa con Russia e Ucraina, ha affermato. “Idealmente, la linea di demarcazione dovrebbe tornare allo status quo ante”, ha detto.

“Credo che continuare la guerra oltre questo punto non la trasformerebbe in una guerra per la libertà dell’Ucraina, che è stata intrapresa con grande coesione dalla NATO, ma in una guerra contro la stessa Russia”, ha aggiunto.

Kissinger parla solo di buon senso, sapendo benissimo che la situazione in Ucraina si sta avvicinando molto all’essere militarmente irrecuperabile per l’Ucraina. Sai che le cose vanno male quando la stampa britannica ora lo riconosce , anche se al Telegraph è stato chiesto di cambiare il titolo originale :

Anche i giornalisti occidentali sul posto ammettono la verità…

Il fronte del Donbass crolla sulla scia della resa, desolata “evacuazione”, delle acciaierie Azovstal dei massimi comandanti del regime di Azov.

Agli ucraini non mancano solo le munizioni, agli uomini manca il morale. Quando rompi la volontà di un esercito, non importa cosa cerchi di importare come forza nel conflitto, non cambierà il risultato. Se le notizie sono vere, l’Ucraina riceverà solo il 15% circa dei 40 miliardi di dollari approvati dalla giunta Biden la scorsa settimana.

Sulla scia del pragmatismo di Kissinger è arrivata la vertiginosa caricatura di George Soros delle narrazioni occidentali sulla Russia e gli obiettivi della Cina .

Soros è rimasto completamente sul copione con il guerrafondaio neoliberista/neocon che l’Ucraina si è messa nella posizione di vincere questa guerra e che è nostro dovere come difensori della sua “società aperta” aiutarli a tutti i costi. Quanto costa.

Il particolare tipo di solipsismo e di orgoglio che Soros mostra non si ferma ai confini del patologico, li ignora, è pienamente nel patologico.

George Soros

Nella sua visione del mondo, i confini devono essere sradicati. Allora perché i suoi burattini e compari sono così ossessionati dall'”integrità territoriale dell’Ucraina”?

Soros è un ideologo. Definiva il mondo in termini incompatibili con la natura umana. E perde. Ecco perché vuole più impegno per uccidere i russi malvagi che si rifiutano di mangiare insetti, sterilizzarsi e essere sradicati dalla storia, e ha speso miliardi per fare quello che ha fatto in Ucraina negli ultimi otto anni.

Confutare le bugie nel suo discorso non vale il tempo perso. Queste sono, in definitiva, solo le proiezioni di Soros di quelle che secondo lui sono le motivazioni e gli obiettivi di Putin e Xi con le loro operazioni attuali: la guerra in Ucraina / il blocco in Cina.

Soros rielabora l’epica vittoria dell’Ucraina a Kiev per dipingere il quadro di cui ha bisogno per esprimere il suo punto, ma è qualcosa che non va da due mesi. Difendere Kiev ha solo incoraggiato la belligeranza americana e britannica, ma non ha contrastato nessuno degli obiettivi finali di Putin. Né ha scosso il sentimento popolare.

Questo ci ha dato la situazione che abbiamo oggi ed è una situazione che denuncia come richiede uno sforzo immenso per evitare di andare completamente in direzione della Russia.

Queste proiezioni alimentano conclusioni che non sono basate sulla realtà ma su un pio desiderio.

Soros, come tutti gli investitori (e ha investito molto per rovesciare Putin e Xi) “parlerà sempre del suo libro” e lo farà sembrare un’analisi pertinente e sobria.

Le decisioni sui combattimenti in Ucraina non sono state prese dal punto di vista della strategia militare per diverse settimane. Se lo fossero, sarebbe stato richiesto un cessate il fuoco. Il governo fantoccio degli Stati Uniti si rifiuta di accedere alla realtà perché lo stesso Soros si rifiuta di impegnarsi in essa.

Ma dato che è lui a scrivere gli assegni per aiutare i Democratici a vincere le elezioni di medio termine di novembre, ottiene ciò che vuole. So di essere un riduzionista qui. Le forze che operano all’interno dell’establishment politico e militare statunitense sono molto più profonde e diversificate della semplice megalomania di Soros, ma Soros è in realtà una buona metafora della situazione.

Resa ucraini

C’è stato un cambiamento non così sottile nelle notizie sugli eventi in Ucraina nelle ultime due settimane. Ora è ammesso a malincuore che la guerra di logoramento della Russia contro le forze armate ucraine è stata brutale, costosa ed efficace.

Ora stiamo iniziando a vedere dei veri dividendi in termini di guadagni di territorio mentre il centro del fronte nel Donbass si sgretola:

L’unico motivo per cui i russi non hanno preso più territorio è perché uomini coraggiosi hanno mantenuto la loro posizione mentre il presidente Zelensky è andato in tournée per vendere una guerra impossibile da vincere a un pubblico esausto e disinteressato in Europa e negli Stati Uniti.

Ora che le posizioni dell’UAF si sono irrimediabilmente deteriorate, non resta che ritirarsi o arrendersi. Siamo solo a poche settimane di distanza da questo ora.

E questi uomini coraggiosi stanno per essere spappolati per la loro fedeltà a un’idea che sarebbe dovuta morire mesi fa.

Quando decodifichi sia il pragmatismo di Kissinger che la quasi isteria di Soros, ottieni una conclusione: la Russia sta vincendo la guerra di terra nell’Ucraina orientale. E vincendo queste battaglie, distruggono l’effettiva forza di combattimento dell’UAF nel processo.

L’Ucraina è sempre stata il Rubicone per molte persone. Tanto capitale è stato versato in questo che tutti sono impegnati. Ha rappresentato la linea di demarcazione tra successo e fallimento di generazioni di preparativi per un nuovo ordine mondiale globale.

Henry Kissinger è stato al centro di tutto questo per decenni. Ha preparato Klaus Schwab per fare del WEF quello che è oggi, il principale venditore ambulante di sporchi imbroglioni e promotori delle peggiori idee avanzate nella storia umana.

George Soros è un nuovo ricco, un collaboratore nazista e un avvoltoio opportunista con manie di adeguatezza. Ha giocato a poker con i più grandi giocatori del mondo e ha battuto più volte interi paesi. Suo figlio ora ha la sua eredità, ma la perderà ora che suo padre è impazzito.

Ma non ha mai battuto un paese la cui gente ha mantenuto la propria posizione. Che ti piaccia o meno quello che la Russia sta facendo in Ucraina, vista spassionatamente, mantengono la loro posizione. Non importa se sei d’accordo sul fatto che questa guerra fosse la strada giusta da percorrere.

Kissinger sarebbe d’accordo con me.

Coloro che dubitavano della determinazione o della profondità di preparazione della Russia su tutti gli assi della guerra – militarmente, economicamente, socialmente, culturalmente – stanno per giungere a una conclusione scioccante: non puoi prendere il controllo di un popolo dall’alto in basso che è unito sul base della loro patria.

Anche Kissinger sarebbe d’accordo con questo. Questo è il motivo per cui ha sostenuto la ricerca di modi per impedire alla Russia di abbandonare il suo carattere europeo e di non abbracciare il suo carattere asiatico. Ora che la guerra economica è fallita, l’unica opzione ragionevole è accettare ciò che è stato perso prima che quello che ora sembra uno stallo si trasformi rapidamente in una disfatta.

Soros è solo il tipico bullo narcisista, pronto a dirti perché devi accettare la sua offerta e renderlo potente. Questa sarà l’ultima volta che farà un discorso che tutti ascolteranno e l’ultima volta che a qualcuno importerà chi vincerà la lotta tra due vecchi indifesi in un chug and rimorchiatore globalista.

fonte: Tom Luongo

Traduzione: Luciano Lago