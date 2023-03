Ucraina: marcia forzata verso attacchi nucleari

di Boris Genadevich Karpov

La dottrina nucleare russa è chiara: le armi nucleari possono essere utilizzate sia in risposta a un attacco nucleare, sia se gli interessi vitali del paese sono in pericolo.

Cerchiamo di essere chiari: la coalizione dei paesi occidentali che fornisce armi sempre più potenti all’Ucraina POTREBBE mettere in pericolo gli interessi vitali della Russia.

Attualmente le nostre forze sono in procinto di finire Bakhmut, ma questo è in realtà quello che si potrebbe definire un evento collaterale. Mentre gli ucraini rapiscono gli adolescenti per mandarli direttamente al fronte (vedi questi ragazzi, prigionieri di Wagner, alla fine di questo video) e quindi attendono il rifornimento di attrezzature occidentali, le nostre fabbriche militari funzionano a pieno regime, la produzione di missili e altre attrezzature batte i record.



Vladimir Putin oggi rifiuta i (tradizionali) attacchi alle basi di stoccaggio di attrezzature Nato, in Germania, Romania, Polonia e nei Paesi baltici. L’equipaggiamento della NATO viene solo parzialmente distrutto sul suolo ucraino, ma un’altra parte significativa raggiunge le linee del fronte. Tuttavia, è molto più difficile colpire 100 carri armati trasportati in Ucraina in camion civili mimetizzati che colpire un parcheggio in Germania dove sono parcheggiati questi 100 carri armati.

Ovviamente non spetta a me criticare le decisioni di Vladimir Putin, ma l’attuale escalation con una sorta di isteria per scoprire quale Paese europeo invierà più armi all’Ucraina è una marcia, o meglio una corsa verso una seria escalation.

Notiamo anche che la NATO incoraggia molto apertamente l’Ucraina ad attaccare la Crimea e fornisce loro attrezzature per questo scopo. Ma attaccare la Crimea per la Russia è la stessa cosa che attaccare Mosca. Non ci saranno compromessi qui.

Quello che accadrà è molto semplice: prima la Russia utilizzerà le sue nuove armi, ha già iniziato lentamente, poi a seconda della situazione, potrebbe ritenere che i suoi interessi vitali siano in pericolo e quindi effettuerà alcuni attacchi nucleari “tattici”. , certamente limitato ma che cambierà completamente la situazione. Questi saranno senza dubbio limitati all’Ucraina, ma molto probabilmente saranno accompagnati da attacchi con armi ipersoniche su basi di stoccaggio di materiale in Europa.

Negli “ambiti autorevoli” si sentono voci, di personaggi importanti, che sottolineano che la NATO sta esaurendo le scorte e che sarà allora il momento di porre fine una volta per tutte a questo sistema di guerra, non per desiderio di espansionismo ma per mettere in sicurezza la Russia. Immagina l’Europa “occidentale” totalmente neutralizzata, la Russia sarà quindi completamente al sicuro, gli americani non avranno più la loro carne da cannone europea!

In tal caso è probabile che la Turchia e l’Iran si uniscano alla Russia con il discreto sostegno della Cina per… Questo sarà oggetto di un articolo successivo.

Ricordiamo una dichiarazione di Vladimir Putin “ Perché qualcuno dovrebbe volere un mondo se non c’è la Russia? “.

Non ci sarà, e la NATO ha la piena responsabilità di ciò che accadrà. I popoli d’Europa potranno allora rimpiangere la loro passività, ma sarà troppo tardi.

fonte: Rusreinfo Tramite Reseau International

Traduzione: Luciano Lago