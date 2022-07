Ucraina: l’intelligence Usa mette in dubbio l’entità della vittoria russa e quindi il confine.





di Karine Bechet-Golovko

La regione di Lugansk è liberata, la regione di Donetsk lo sarà presto, e non ci sono più dubbi al riguardo, la domanda ora è cosa accadrà dopo. In effetti, dove sarà il confine di stato della Russia.

Il NYT pubblica questa mattina i tre scenari forniti da Avril Haines, la direttrice dell’intelligence nazionale americana, che comunque non considera seriamente la possibilità che Kiev possa riconquistare i territori perduti, ma spera in uno stallo del conflitto, che esaurirebbe la Russia .

La vittoria militare russa non è in discussione, la domanda è dove saranno i confini russi. Il NYT ha pubblicato questa mattina un articolo che analizza la proposta dei tre scenari stabiliti dalla National Intelligence sul possibile sviluppo del conflitto in Ucraina.

“In primo luogo, i continui progressi della Russia nell’Ucraina orientale spezzerebbero la volontà degli ucraini di combattere e consentirebbe all’esercito russo di ottenere un controllo ancora maggiore sul paese. Questo risultato è il nuovo obiettivo di Vladimir Putin, dopo essere stato sconfitto nel suo primo tentativo di rovesciare il governo ucraino. Nel secondo scenario – il più probabile, ha detto Haines (in un’apparizione pubblica a Washington la scorsa settimana) – la Russia dominerebbe l’est, ma non riuscirebbe ad andare molto oltre. I due paesi cadrebbero in una situazione di stallo che Haines ha descritto come “una lotta in salita”. Nel terzo scenario, l’Ucraina fermerebbe l’avanzata orientale della Russia e riuscirebbe anche a lanciare contrattacchi. L’Ucraina ha già recuperato terreno, soprattutto nel sud del Paese, e alcuni esperti militari si aspettano presto un’offensiva più ampia. »

Se verifichiamo queste ipotesi, poco originali, notiamo che gli atlantisti, incapaci di pensare seriamente a respingere la Russia, prospettano una situazione di stallo nel conflitto, una sorta di guerra di trincea. Inoltre, l’articolo fa diversi riferimenti alla prima guerra mondiale.

È vero che l’articolo ricorda anche che Putin non è favorevole a una mobilitazione generale, che secondo loro sarebbe l’unico modo per riprendersi tutta l’Ucraina. In effetti, dichiarare una mobilitazione generale sarebbe un errore strategico. Da un lato, perché la struttura dell’esercito russo è stata radicalmente modificata (“modernizzata”) e non è più adatta alla gestione di un esercito di massa, fatto che è stato poi accolto dall’Occidente come una grande modernizzazione – e noi ora possiamo capire perché.

D’altra parte, i paesi coinvolti nel conflitto, ovvero gli Stati Uniti e i loro satelliti, non hanno dichiarato una mobilitazione generale e la Russia si troverebbe quindi in una situazione di pericoloso squilibrio a lungo termine se, da sola, lo avesse fatto.

L’Occidente pensa di poter raggiungere un obiettivo fornendo armi all’Ucraina, sottolineando che le risorse russe non sono indefinite. Ricordiamoci che nemmeno le risorse occidentali lo sono e il costo sarà più difficile da sopportare quotidianamente per le popolazioni occidentali piuttosto che per i russi, perché se questi ultimi stanno combattendo per i loro fratelli, gli occidentali non sanno bene perché devono privarsi dopo che sono stati abituati all’abbondanza per tanti anni.

La questione, che alla fine resta in sospeso, è quella del confine russo. Come ricordato nell’articolo, la strategia russa si è evoluta e ora la Russia sta integrando passo dopo passo i territori che riprende, con il consenso della popolazione locale. Anche i media francesi, contro la loro volontà, sono stati infatti obbligati a mostrare la gioia delle popolazioni locali per l’arrivo dell’esercito russo.

Per ora nessuno sa dove si fermerà l’avanzata dell’esercito russo, soprattutto perché la chiave del conflitto non è in Ucraina. A differenza della seconda guerra mondiale, non basta prendere Kiev e far cadere Zelensky per vincere il conflitto, perché l‘Ucraina non è la fonte delle decisioni, è il campo d’azione, e Zelensky è rimasto l’attore che era, semplicemente il testo della recita è cambiato.

Tuttavia strategicamente, la Russia avrebbe difficoltà a fermarsi lungo la strada con il Donbass e alcune regioni confinanti, perché avrà un confine di stato in uno stato di guerra permanente. È il sistema, che ha trasformato l’Ucraina in quello che è oggi, il vero nemico.

Confine Ucraina Russia

La lotta, in atto, ha due dimensioni: una militare, con l’imperativo del controllo territoriale; l’altra geopolitica, con l’imperativo di rovesciare l’ideologia globalista, che distrugge i paesi nell’interesse del potere atlantista. Se la Russia avanza abbastanza bene sul primo piano, quando le politiche non la respingono, ha più difficoltà con il secondo, perché la presenza sempre ineludibile delle élite globaliste nel Paese trasforma spesso il processo di deglobalizzazione in una parodia, quando non si tratta di volgare sabotaggio.

La necessità vitale per il Paese di condurre queste due battaglie parallelamente, senza provocare né un’implosione della società né una crisi, spiega certamente sia il silenzio sull’obiettivo e sui mezzi per raggiungerlo, sia la precauzione che viene adottata nel avanzare.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russiepolitics.

Traduzione: Luciano Lago