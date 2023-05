Ucraina: le prossime settimane saranno decisive per la pace in Europa e per il suo futuro

di Jaques Henry

L’Unione Europea tratta con disprezzo i paesi del sud e loro si vendicano…

Quando Josep Borrell, capo della politica estera dell’Unione europea, disse: ” L’Europa è il giardino dell’Eden e il resto del mondo è una giungla” e dal 20 ottobre 2022, data approssimativa di questa dichiarazione, la “giungla” si è ribellata e molti paesi si sono rivolti per aderire alla Shanghai Cooperation Organization (SCO), l’organizzazione BRICS e si sono rifiutati di sanzionare la Russia. Se Borrell è un diplomatico, non ha usato un linguaggio diplomatico per esprimere il suo punto di vista, macchiando così irrimediabilmente la reputazione dell’Europa. Inoltre, la sua formula citava l’Europa come “giardino della prosperità” e se era ancora vicina alla realtà lo scorso ottobre, non lo è più oggi: la Germania, motore della prosperità L’Europa è in recessione e la stragrande maggioranza dei Paesi di l’Unione seguirà. Gli analisti negano ancora l’ovvio osservando che gli indici di borsa sono soddisfacenti. Dimenticano che i volumi degli scambi sui mercati azionari europei sono lillipuziani, il che spiega questa ripresa artificiale. Il prezzo dell’oro è ancora manipolato da JP Morgan e Madame la Marquise può essere rassicurata che l’incendio è contenuto nel retro della stalla del castello europeo (di carte).

E poiché è stato menzionato il prezzo dell’oro, il prezzo del petrolio è probabilmente altrettanto manipolato poiché le ultime decisioni dell’OPEC + di una restrizione giornaliera di 1 milione di barili / giorno dall’inizio di maggio non hanno avuto alcun effetto su questo corso come questo mese di maggio volge al termine. Tutti i paesi dell’OPEC sostengono la Russia, compresa in particolare l’Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti sin dagli accordi di Quincy (1945). Le riserve auree della Russia, si parla di oltre 15.000 tonnellate, e della Cina, si parla di oltre 20.000 tonnellate, insieme superano le riserve di tutti i paesi occidentali, USA compresi. È vero che questi due paesi sono essi stessi i due principali produttori di oro nel mondo.

Nell’ultimo articolo di Seymour Hersh diventa sempre più chiaro che le sue fonti sono l’intelligence statunitense e che sono diverse da quelle dei media mainstream occidentali. Afferma che i paesi vicini all’Ucraina stanno spingendo Zelensky a prendere in considerazione l’avvio di colloqui di pace.

Giornalista S.Hersh, premio Pulitzer

Non si tratta di consegne di armi e aerei a Kiev ma di una motivazione inaspettata, l’afflusso di oltre dieci milioni di profughi ucraini in questi paesi, Ungheria, Slovacchia, Romania, Polonia, Lituania, Estonia e altri paesi dell’Unione Europea che devono concordare uno sforzo finanziario aggiuntivo per accogliere questi profughi mentre la situazione economica in Europa si sta deteriorando. Eppure tutti questi paesi sono nemici dichiarati del presidente Putin.

L’atteggiamento della Polonia rimane ambiguo e i suoi obiettivi nascondono qualcosa nonostante il fatto che il processo decisionale della Polonia debba essere appoggiato da Washington. I cittadini ucraini sono accettati nell’Unione europea come se l’area Schengen fosse loro aperta. Resta da stabilire, secondo Hersh, chi sarà scelto a Kiev per avviare i negoziati di pace. In che modo i servizi segreti statunitensi hanno accettato di rilasciare queste informazioni a Hersh? Questo è probabilmente per inviare un messaggio agli europei. In effetti, secondo Hersh, i principali attori di un’iniziativa di pace sono Ungheria, Polonia e Germania e stanno lavorando per convincere Zelensky a cedere: il capo dei servizi segreti americani ha persino detto a Hersh che il leader ucraino dovrà conformarsi alle decisioni degli USA anche a costo di essere pagato per questo! Infine, secondo Hersh, la Casa Bianca non è nemmeno informata delle ultime trattative da parte dei servizi americani e del loro sostegno ai Paesi geograficamente vicini all’Ucraina citati sopra in questo post.

Un tuo commento mi sembra veramente necessario. Mentre il G7 non ha affrontato la tanto attesa possibile offensiva di primavera ucraina e gli americani sono molto riluttanti ad assistere alle consegne di F-16, un obiettivo primario per la difesa antiaerea russa considerata la migliore al mondo, nessuno ha ancora visto carri armati come leopardi sul suolo ucraino. Ciò che sembra preoccupare i servizi americani è piuttosto un’offensiva russa su larga scala in direzione di Kherson e Odessa. la posizione di Kiev sarebbe allora profondamente indebolita. Come ha ricordato il presidente Putin nel suo ultimo discorso, più a lungo si protrarrà il conflitto, più difficili saranno i negoziati con la Russia. Tutto quello che dicono i media europei va riconsiderato dopo quest’ultimo articolo di Seymour Hersh.

Dovranno modificare i termini della loro propaganda antirussa in quanto Hersh ha paragonato la presa di Artemiosk alla battaglia di Verdun nel 1917, un massacro senza un obiettivo strategico essenziale per Kiev, le voci parlano di quasi 200.000 morti da parte ucraina! In altre parole, l’esercito ucraino ora è semplicemente spettrale ed è per questo che le negoziazioni della pace stanno diventando urgenti. Quanto agli USA, faranno fatica a recuperare i loro investimenti, potranno sempre recuperare gli immensi domini agricoli ucraini che sono diventati proprietà di investitori americani. Le prossime settimane saranno quindi movimentate e l’Europa ha già perso la partita. ,

fonte: Jacques HENRY

TRADUZIONE: LUCIANO LAGO