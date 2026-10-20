Ucraina: la guerra di Londra contro Trump e la nuova Yalta

di Davide Malacari

Nel frattempo, Trump ha revocato tutte le sanzioni imposte a Mosca, smentendo le analisi di coloro che avevano previsto che avrebbe usato come un’arma le infernali sanzioni ideate dal senatore Lindsey Graham.

Trump continua la sua campagna di pressione su Zelensky per costringerlo a negoziare con Putin. Ciò si accompagna alla pressione esercitata sull’Europa affinché smetta di sostenere la linea dura del presidente ucraino e ristabilisca le relazioni con la Russia, a partire dall’acquisto del gas trasportato dal Nord Stream, in cui gli imprenditori americani intendono investire.

Nel frattempo, Trump ha revocato tutte le sanzioni imposte a Mosca, smentendo le previsioni di coloro che si aspettavano che avrebbe imposto le draconiane sanzioni ideate dal senatore Lindsey Graham e approvate dal Congresso dopo la sua morte.1. Quando ha firmato la risoluzione, era chiaro che ne avrebbe attenuato la portata o non l’avrebbe applicata al momento opportuno.

Resta il fatto, tuttavia, che ad oggi la pace è solo nella fase dei colloqui e che le dichiarazioni di Trump, piene di frustrazione e irritazione nei confronti di Zelensky, che accusa di non volere la pace – e non è il solo a pensarla così – non sono sufficienti a farlo desistere.

Zelensky ha tutto da perdere dalla pace: potere, denaro – è impossibile che sia l’unico uomo onesto nella sua cerchia ristretta, decimata per anni da indagini giudiziarie – e, infine, il prestigio internazionale che il conflitto gli ha offerto (sic!).

Pertanto, il 14 ottobre, gli Stati Uniti hanno inviato un messaggio forte e chiaro interrompendo per una notte il funzionamento della rete satellitare Starlink, facilitando così le operazioni russe.

Zelensky, contando sulle diffuse critiche delle oligarchie occidentali contro l’iniziativa trumpiana, critiche che si sono effettivamente concretizzate, ha proseguito imperturbabile sulla sua strada, confidando nel ripristino della rete, che in effetti è avvenuto.

Nonostante questo ripristino, Zelensky si è comunque lamentato del fatto che il servizio non fosse stato completamente ripristinato per le forze armate ucraine. E ieri sera, Starlink non ha rilevato alcun nuovo attacco russo su Kiev.

Zelensky decise quindi di chiamare gli uomini di Trump, Witkoff e Kushner, cosa che si era astenuto dal fare da quando aveva iniziato a discutere animatamente con il presidente americano dopo che quest’ultimo aveva revocato le sanzioni contro il diesel russo.

Zelensky dialoga con Witkoff e Kushner sullo sfondo della crisi tra Stati Uniti e Ucraina.

Siamo solo al primo passo, peraltro ambiguo, data la testardaggine e la fragilità di Zelensky, un altro fattore che gli impedisce di intraprendere il cammino della pace: rischia di essere ucciso per tradimento dai suoi amici, sia all’interno che all’esterno del paese.

Per comprendere le strategie dei sostenitori di Zelensky per contrastare l’offensiva di Trump, riprendiamo le osservazioni di Anders Åslund sul Kyiv Post, un organo di stampa ucraino strettamente legato al governo britannico. Trump, scrive il professore, “ha ormai gettato la maschera” e sta mostrando il suo vero volto all’Europa.

In realtà, Trump aveva già dimostrato in passato la sua propensione per un approccio non conflittuale nei confronti di Mosca e per la ricerca della pace in Ucraina, una disposizione alla quale i leader europei avevano risposto con adulazione e persuasione.

Questa volta Trump sembra più determinato, e questo approccio non funzionerà, scrive Åslund, che aggiunge: “L’Europa non può più rimanere passiva. Né può fingere di considerare gli Stati Uniti un alleato. È un nemico che sostiene la Russia, si oppone all’Ucraina e vuole distruggere l’UE “. Pertanto, secondo il professore, il primo passo da compiere, insieme al Canada, è trasformare la NATO “eliminando il più rapidamente possibile il personale e gli elementi americani ” .

La nuova NATO, che verrebbe quindi posta sotto la guida britannica, dovrà “sviluppare rapidamente” le capacità di intelligence necessarie a sostenere Kiev e impegnarsi ad “armarsi il più rapidamente possibile “. Questo sviluppo dovrà procedere di pari passo con il processo di integrazione dell’Ucraina nella NATO, che dovrà avanzare “il più rapidamente possibile, ma ciò potrà avvenire solo dopo l’esclusione degli Stati Uniti ” .

Non citeremmo un articolo così sconcertante se non desse voce a un sentimento diffuso in molti ambienti intellettuali europei, che nutrono il sogno – o meglio, l’incubo – di uno scontro diretto con la Russia. Lo nutrono, lo presentano come qualcosa di realizzabile, fingendo di credere che la catastrofe che ne deriverebbe possa essere evitata.

Ma questo articolo è ovviamente interessante anche per la sua esortazione a cambiare i rapporti con l’America, o almeno con l’America di Trump, che questi ambienti considerano proprio come un’entità ostile.

Non è solo la guerra in Ucraina a spingere le due sponde dell’Atlantico più lontano che mai, ma anche, e soprattutto, la direzione intrapresa da Trump, come discusso in un articolo del Wall Street Journal. Durante la conversazione telefonica tra Trump e Putin di domenica 14 giugno, si è infatti discusso della possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice APEC del 18 e 19 novembre.

Nel nostro resoconto di questa telefonata, avevamo ipotizzato che questo fosse il contenuto della conversazione; il Wall Street Journal lo conferma autorevolmente. Secondo il quotidiano americano, l’incontro si è concentrato sulla pace in Ucraina. Ciò è possibile, anche se per concluderlo è necessario un interlocutore ucraino, ma la posta in gioco è molto più alta: una nuova Yalta, in forme e modalità diverse, un nuovo ordine mondiale che ponga fine all’attuale dinamica di guerre senza fine.

Putin accenna a un vertice con Trump e Xi per discutere un accordo sull’Ucraina.

Una nuova Yalta dalla quale l’Europa sarebbe esclusa, con tutte le conseguenze che ciò implica. Ma soprattutto la Gran Bretagna, presente alla precedente Yalta e che ha svolto un ruolo importante nell’ordine mondiale del dopoguerra, la cui dinamica di guerre interminabili costituisce un’estensione ormai incontrollabile: queste guerre servono infatti a cercare di preservare il potere dei vecchi padroni e a contenere l’emergere di nuove realtà geopolitiche.

Non a caso Winston Churchill fu l’ideatore della Cortina di Ferro, questa barriera insormontabile tra Oriente e Occidente che diede forma a Yalta, conferendo all’oligarchia anglosassone il dominio sull’Occidente.

Questo precedente spiega perché la Gran Bretagna abbia ora lanciato una jihad contro questa ipotetica nuova Yalta trilaterale. La guerra in Ucraina è uno strumento prezioso a questo scopo. Londra è preda di un vero e proprio eccesso, al punto da sognare di guidare una NATO senza gli Stati Uniti. Nel frattempo, ha assoggettato l’UE alla sua causa. Non è un’impresa da poco.

Fonte: Piccolenote via Euro-Synergies