Ucraina: il vento gira e la storia gira

di Régis de Castelnau

Iniziata due anni fa, l’operazione militare speciale russa in Ucraina è stata di importanza esistenziale per la Russia. Con tutta la sua arroganza, l’Occidente ha visto in esso solo un fronte per procura che avrebbe dovuto facilmente provocare il collasso della Russia (ciao Bruno Le Maire).

Oggi la tempesta si è invertita. È diventata una questione esistenziale per l’egemone americano, il suo braccio armato NATO e l’UE la sua truppa di lacchè.

I paesi della NATO e gli Stati Uniti hanno riversato in Ucraina assolutamente tutto l’arsenale di cui potevano disporre (fondi, attrezzature, armi, personale, soldati, mercenari, sanzioni, ecc.). Nonostante ciò, tutti vedono chiaramente che la Russia è diventata la prima potenza militare al mondo, che ha utilizzato solo il 10% delle sue capacità militari (ciao colonnello Goyafi) e la cui economia sta andando molto bene secondo le stesse organizzazioni occidentali. i suoi obiettivi. Uno di questi, e non meno importante, è il drastico indebolimento dell’Occidente. Questo è in corso. Per la gioia della maggior parte delle persone nel mondo che bevono siero di latte.

Alcuni sciocchi guerrafondai propongono che i paesi della NATO mandino le loro truppe sul campo. Possiamo immaginare l’entusiasmo dei loro giovani nell’andare a farsi picchiare massicciamente da -20° in un paese che non sono nemmeno capaci di collocare su una mappa. Altrimenti dovremmo sconfiggere sul terreno la Russia e i suoi mujik, dimenticando il consiglio del maresciallo Montgomery: “ non marciare mai su Mosca ”. E questo, amici americani, non è nemmeno un sogno. La vostra esperienza di guerra asimmetrica contro pastori di capre e fantini di cammelli (che vi hanno davvero preso a calci in culo) non vi farebbe bene.

San Pietroburgo , monummento ai soldati russi

Si tratta quindi solo dell’equipaggiamento nucleare tattico e/o strategico che non è stato trasferito a Kiev. Ma se i “pazzi nel seminterrato” della Casa Bianca sentissero l’impulso di farlo, ciò implicherebbe l’immediata attivazione della dottrina nucleare russa. Sarebbero i primi vetrificati. Tutti sanno che in una guerra nucleare non c’è nessun vincitore.

Sembra che ora ci sia un solo esito possibile per questo conflitto: la sconfitta con la fine dell’egemonia militare e finanziaria americana accompagnata dallo smembramento della NATO.

Ben fatto di nuovo…

Fonte: Vu du Droit

Traduzione: Gerard Trousson