Il conflitto in Ucraina sta entrando in una nuova fase, poiché una moltitudine di fattori, alcuni dei quali in atto da anni, stanno finalmente convergendo e avvicinando la Russia in modo decisivo alla vittoria. Ce lo spiega Alexandre Regnaud.

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I russi sono giocatori di scacchi, tra i migliori al mondo, e questo si riflette chiaramente nel modo complesso in cui conducono la guerra. Non tanto sul fronte in sé, quanto in tutto ciò che lo accompagna: l’economia, la logistica, la diplomazia, la politica e così via. Tutti elementi che a volte sono più importanti del combattimento stesso, e che gli occidentali troppo spesso trascurano.

Sono inoltre particolarmente appassionati di storia. Ma a differenza degli occidentali, che la dimenticano regolarmente e ripetono gli stessi errori, sanno come utilizzarla e ricordano che, fin dalla Guerra Civile del 1861-1865, è la capacità economica e industriale a condurre alla vittoria, quasi più del campo di battaglia. Una verità ampiamente confermata da tutti i conflitti successivi, e che molti hanno sottovalutato.

Il risultato di questa combinazione è una strategia militare che si adatta fin dai primissimi mesi del conflitto. Vale a dire, non appena è apparso chiaro, dopo il fallimento dei negoziati di Istanbul, che l‘Ucraina stava servendo da carne da cannone per i veri belligeranti: l’egemonia occidentale e i suoi fantocci della NATO.

L’Occidente, paradossalmente, ne è in parte consapevole, dato che i rapporti della NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) identificano una fase nella primavera del 2022 come l’inizio esplicito di una guerra di logoramento. Ma ciò che l’Occidente non ha compreso è che questo logoramento non si è limitato alle linee del fronte – di quelle ne erano consapevoli – ma ha influenzato anche, e soprattutto, tutto il resto (e torneremo su questo punto): l’economia, la logistica, la diplomazia, la politica e così via. In breve, una partita a scacchi.

E per condurre una vera guerra di logoramento, l’arma principale è il tempo. Questo concetto è perfettamente riassunto da questo antico proverbio asiatico: “Se rimani seduto abbastanza a lungo in riva al fiume, vedrai il cadavere del tuo nemico galleggiare “. E la Russia ha sfruttato quel tempo.

Questo spiega perché, con grande disperazione di alcuni in Russia, e persino altrove, si sia potuta avere l’impressione di strategie timide, di mosse esitanti, di “perché questa o quella infrastruttura viene bombardata solo ora, quando la guerra va avanti da anni?”. La risposta è semplice: perché si aspetta che un frutto maturi prima di coglierlo. Il gioco degli scacchi, come sempre.

Questo spiega anche perché non tutte le risorse militari vengano impiegate sul fronte ucraino. Ne è un’ulteriore dimostrazione, ad esempio, l’esercitazione “Tsentr-2026”, svoltasi dal 28 settembre al 3 ottobre principalmente negli Urali russi e nel Mar Caspio, con il coinvolgimento di circa 47.000 soldati, provenienti da Cina, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Mongolia e Pakistan. Ritiene che l’Ucraina possa permettersi di impiegare le proprie truppe in esercitazioni internazionali di tale portata, come fa regolarmente la Russia?

È anche questa implicazione, e non solo la minaccia nucleare, che va compresa nelle recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, o dell’ex presidente russo Dmitrij Medvedev, quando parlano di una guerra “completamente diversa e molto breve” in caso di aggressione aperta dell’Europa contro la Russia.

E con il passare del tempo, il giocatore di scacchi, dopo aver posizionato tutti i suoi pezzi, si avvicina al momento di raccogliere i frutti della vittoria. Ciò è chiaramente indicato da una serie di segnali, non tutti così deboli, non tanto in prima linea, ma ovunque.

Il quotidiano britannico The Guardian riassume al meglio la situazione: “La capitale ucraina sta entrando nella fase più difficile del conflitto dall’inizio dello scontro, a causa dell’intensificarsi degli attacchi delle forze armate russe su Kiev “. La situazione è talmente grave che, secondo la stessa fonte, i Paesi occidentali, che fino ad ora si erano mostrati così fiduciosi, hanno elaborato piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate fuori da Kiev in caso di ulteriore deterioramento. Cosa che, inevitabilmente, accadrà.

È importante capire che i recenti attacchi ai ponti non stanno influenzando solo il traffico (incluso, e soprattutto, quello militare). Sotto questi ponti passano anche tubature del teleriscaldamento e cavi in ​​fibra ottica per le telecomunicazioni. Aggiungiamo a questi disagi i 27 recenti attacchi combinati ai data center in tutto il paese, e ci stiamo avvicinando a seri problemi di internet, ovvero, oggi, con… tutto.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che, con le fabbriche distrutte , l’Ucraina non produce più acciaio per la prima volta in un secolo. Che non esporta più prodotti agricoli perché i porti vengono bombardati e le navi affondate. Che il trasporto ferroviario è senza locomotive. Che le infrastrutture energetiche sono in uno stato molto precario, che una campagna di bombardamenti invernali potrebbe dare il colpo di grazia. Che la popolazione comincia a lamentarsi nonostante la repressione della giunta, con una recente (seppur piccola) manifestazione contro la guerra nelle strade di Kiev e rivolte sempre più frequenti contro il reclutamento forzato e la “busificazione” dei coscritti in tutto il paese.

Tutto ciò si svolge sullo sfondo di una corruzione dilagante e sempre più evidente, della fuga del procuratore generale Kravchenko e dell’ex ministro della Difesa Fedorov, e delle lotte intestine tra i vari servizi di sicurezza nelle strade, in un clima di criminalità organizzata. A tutto questo si aggiunge il famigerato deficit di 27 miliardi di euro, emerso nonostante i miliardi di euro investiti dall’Occidente.

Nel frattempo, la Russia ha pazientemente installato la costellazione satellitare Rassvet , equivalente al sistema Starlink occidentale, eliminando così uno degli ultimi vantaggi strategici di Kiev (motivo per cui negli ultimi giorni ne hanno parlato con particolare entusiasmo) e aumentando di conseguenza il potenziale delle forze armate russe, anche al fronte.

E che dire dei veri maestri? Quelli occidentali?

Ebbene, è proprio in questi casi che la politica di riduzione del personale si rivela più efficace. Loro sono il vero nemico, e sono anche coloro che ne subiscono maggiormente le conseguenze.

Prezzi dell’energia, prezzi dei carburanti, riserve di gas storicamente basse , fallimenti aziendali, stato del mercato del lavoro, debito record, economie dissanguate, recessione (Germania, Italia), impopolarità record dei leader ( Merz , Macron ), frodi elettorali e crisi democratica (Ungheria, Romania, Moldavia), insicurezza, violenza – e la lista continua – ma il quadro è abbastanza chiaro. L’Europa si sta avvicinando allo stadio di collasso zombie, e solo gli Stati Uniti se la cavano leggermente meglio, ma solo di poco.

Inoltre, hanno appena ammesso la sconfitta definitiva in Iraq ritirandosi definitivamente dal Paese . Hanno dimostrato al mondo intero che l’Iran, un Paese sottoposto a sanzioni da decenni, può umiliarli, che non possiedono più la capacità industriale per condurre guerre e che non hanno (quasi) più munizioni. I loro carri armati si sono rivelati inadatti e inutili in Ucraina, così come le loro tattiche militari, e sono notevolmente indietro nella tecnologia dei droni e dei missili ipersonici.

Di conseguenza, sempre più paesi stanno iniziando ad abbandonare l’Ucraina, più o meno apertamente.

Certo, Merz ha appena promesso un altro miliardo. Ma il suo paese sta collassando, sta perdendo tutte le elezioni e l’82% dei tedeschi lo odia.

E quando Zelensky si presentò implorando i famosi 27 miliardi, l’Unione Europea gli disse che non c’erano più fondi e che avrebbe dovuto trovare un’altra soluzione. La stessa cosa accadde con gli aiuti che aveva richiesto per compensare il blocco delle esportazioni agricole, conseguenza dei bombardamenti russi.

Romania e Polonia si oppongono , e i polacchi vanno oltre, con il loro Ministro delle Infrastrutture che dichiara che il suo paese non intende aumentare il flusso dall’Ucraina per compensare questa perdita.

Sul piano diplomatico, pur non essendo i suoi più ferventi sostenitori, sono anche i sudcoreani a chiedere scusa a Zelensky e a parlare persino di sanzioni in seguito al pubblico tradimento di un accordo segreto riguardante i prigionieri nordcoreani.

Da ogni punto di vista, si percepisce chiaramente che qualcosa sta iniziando a sgretolarsi apertamente, e questo è in gran parte il risultato della strategia di logoramento a lungo termine della Russia.

L’Occidente, con l’Unione Europea in prima linea, si è autodistrutto economicamente con le proprie sanzioni. Eppure, è proprio l’Occidente a pagare il prezzo della guerra. Ha inoltre messo a nudo la propria debolezza militare, sia in termini di equipaggiamento che di industria. E nonostante ciò, è sempre l’Occidente a controllare gli armamenti e la strategia. Col tempo, il frutto non solo è maturato, ma è completamente marcito.

Quindi, quando arriverà il momento in cui Kiev avrà più bisogno di aiuto, quando la Russia inizierà (finalmente, diranno alcuni) a essere meno reticente e a bombardare metodicamente i punti chiave dell’economia e della logistica, non ci saranno più armi per proteggerli né più soldi per compensarli.

Tutti i pezzi sono stati accuratamente posizionati nel corso degli anni, e bastano poche altre mosse per far crollare tutto. Questo è davvero un punto di svolta nella guerra, e senza dubbio uno degli ultimi prima della resa dei conti finale: scacco matto.

Fonte: RT Francia

Traduzione: Gerard Trousson