Ucraina: il problema più pericoloso al mondo. Ma c'è già una soluzione





di Anatol Lieven

Nel bel mezzo della tempesta pubblica in America per la caduta di Kabul, è importante non perdere di vista altre crisi incombenti in tutto il mondo, alcune delle quali potenzialmente molto più pericolose dell’Afghanistan. Perché se le élite politiche statunitensi sono state così sorprese dalla velocità del crollo dello stato afghano, ciò è stato in gran parte perché i media statunitensi hanno smesso di prestare attenzione agli sviluppi sul campo in Afghanistan una volta che la maggior parte delle forze statunitensi si è ritirata e gli americani hanno smesso di morire lì in gran numero.

Di queste potenziali crisi, una delle più minacciose è lo scontro armato tra l’esercito ucraino e le forze separatiste sostenute dalla Russia nell’Ucraina orientale. Un numero limitato di truppe russe (leggermente camuffate da “volontari”) è di stanza nella regione del Donbas e la Russia ha dispiegato grandi forze nella Russia meridionale per difendere il territorio da qualsiasi nuova offensiva ucraina. Tuttavia, la Russia non ha annesso Donetsk e Luhansk (le due province ucraine che compongono il Donbas) né ha riconosciuto la loro indipendenza.

Dalla rivoluzione ucraina e dalla ribellione del Donbas del 2014, i successivi governi ucraini hanno promesso di recuperare il Donbas, se necessario con la forza. Nonostante un cessate il fuoco nel 2015 che ha sospeso la guerra su vasta scala, gli attacchi e le rappresaglie di entrambe le parti hanno portato a ripetuti scontri, come a marzo e aprile di quest’anno. Le successive amministrazioni statunitensi hanno espresso un forte sostegno alla parte ucraina e alla futura adesione alla NATO (finora bloccata da Germania e Francia), sebbene non abbiano promesso di difendere militarmente l’Ucraina.

La vittoria dei talebani potrebbe creare una dinamica nuova e pericolosa. La sconfitta dell’America in Afghanistan potrebbe portare la Russia (e la Cina) ad agire in modo più sconsiderato, proprio come la sconfitta dell’America in Vietnam ha incoraggiato le ambizioni dell’URSS in Africa e in America Centrale. D’altra parte, l’umiliazione politica subita dall’amministrazione Biden potrebbe portarla a cercare di recuperare il proprio prestigio nazionale e internazionale rispondendo incautamente alle azioni russe.

Solo i politici e i commentatori più pazzi degli Stati Uniti vogliono davvero entrare in guerra con la Russia in Ucraina. Ma come ha dimostrato lo scoppio della prima guerra mondiale, i leader che non intendono entrare in guerra possono imbattersi in una situazione in cui non sono in grado di fermarsi o tornare indietro.

Le conseguenze di uno scontro diretto USA-Russia in Ucraina sarebbero catastrofiche. Una guerra convenzionale su vasta scala avrebbe il forte potenziale per degenerare in una guerra nucleare e nell’annientamento della maggior parte dell’umanità. Anche una guerra limitata causerebbe una rovinosa crisi economica globale, richiederebbe l’invio di enormi forze armate statunitensi in Europa e distruggerebbe per il prossimo futuro ogni possibilità di azione seria contro il cambiamento climatico. La Cina potrebbe cogliere l’occasione per conquistare Taiwan, lasciando gli Stati Uniti ad affrontare contemporaneamente una guerra con le altre due maggiori potenze militari del mondo. Infine, l’esito sarebbe scontato, data l’enorme superiorità delle forze armate russe su quelle ucraine, il numero molto limitato di forze statunitensi in Europa e la profonda riluttanza dei paesi europei a confrontarsi militarmente con la Russia,

Eppure forse l’aspetto più tragico della disputa apparentemente senza fine del Donbas è che, sebbene possa essere una delle crisi più pericolose del mondo odierno, in linea di principio è anche la più facilmente risolvibile. Esiste una soluzione elaborata da Francia, Germania, Russia e Ucraina e sostenuta da Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite. Questa soluzione corrisponde alla pratica democratica, al diritto e alla tradizione internazionali e all’approccio passato dell’America alla risoluzione dei conflitti etnici e separatisti. Inoltre, non richiede concessioni di sostanza reale né dall’Ucraina né dagli Stati Uniti.

La profondità dell’impegno della Russia verso questa soluzione dovrebbe ovviamente essere attentamente verificata nella pratica; ma se le amministrazioni statunitensi, l’establishment politico e i media mainstream lo hanno seppellito in silenzio, questo è a causa del rifiuto dei governi ucraini di attuare la soluzione e del rifiuto degli Stati Uniti di fare pressione su di loro per farlo.

Tuttavia la soluzione alla controversia del Donbas risiede nell’accordo “Minsk II” , raggiunto nel febbraio 2015 dai leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina riuniti sotto gli auspici dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. L’elemento militare chiave di Minsk II è il disarmo dei separatisti e il ritiro delle forze “volontarie” russe, insieme a un suggerimento vagamente formulato per la rimozione temporanea delle forze armate ucraine (escluse le guardie di frontiera). L’elemento politico chiave è costituito da tre parti essenziali e reciprocamente dipendenti: smilitarizzazione; un ripristino della sovranità ucraina, compreso il controllo del confine con la Russia; e piena autonomia per il Donbas nel contesto del decentramento del potere in tutta l’Ucraina.

Il Protocollo di Minsk II è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Uniti. Samantha Power, allora ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza nel giugno 2015, “Il consenso qui, e nella comunità internazionale, rimane che l’attuazione di Minsk è l’unica via d’uscita da questo conflitto mortale”. Entrambe le successive amministrazioni statunitensi hanno ufficialmente sostenuto il Protocollo di Minsk II. Eppure l’accordo previsto da Minsk II non si è verificato. Nessun accordo politico sull’autonomia per il Donbas è stato raggiunto, la sovranità ucraina non è stata ripristinata, le forze separatiste non sono state disarmate e i “volontari” russi non si sono ritirati.

Tre questioni intrecciate hanno finora bloccato l’attuazione: l’incapacità di raggiungere un accordo tra Kiev, Mosca e la leadership separatista sui termini dell’autonomia permanente del Donbas; la sequenza in cui devono avvenire l’instaurazione dell’autonomia locale e la ripresa del controllo ucraino del confine con la Russia; e come garantire l’autonomia a lungo termine della regione contro un tentativo di Kiev di imporre il controllo centrale.

Nel luglio di quest’anno, il presidente russo Vladimir Putin ha pubblicato un saggio sottolineando (in parte accuratamente, in parte no) gli stretti legami storici e culturali tra ucraini e russi e condannando quella che suggeriva fosse la strategia dell’Occidente di trasformare l’Ucraina in un nemico armato della Russia. Ha ripetuto questa accusa in un discorso al Vaidal Discussion Club in ottobre. Il suo linguaggio è stato ripreso in un articolo dell’ex presidente Dmitri Medvedev e nella retorica sempre più dura dei media russi. Il saggio di Putin contiene una forte minaccia implicita che se l’Ucraina non attua il piano Minsk II, la Russia è pronta ad annettere il Donbas così come ha annesso la Crimea nel 2014.

Truppe russe vicino al confine



Un nuovo approccio degli Stati Uniti alla pace in Ucraina dovrebbe iniziare con una riaffermazione pubblica da parte dell’amministrazione Biden dell’impegno dell’America nei confronti dei principi di Minsk II in particolare e dell’idea di una repubblica ucraina pluralista, multietnica e federale in generale. È solo su questa base che l’Ucraina potrà mai essere riunita di nuovo e che la stabilità, la sicurezza e l’unità dell’Ucraina potranno essere garantite a lungo termine.

Infine, e cosa più importante, ripetuti sondaggi di opinione nel Donbas e (prima del 2014) libere elezioni hanno indicato che molti dei suoi abitanti erano a favore dell’autonomia per la regione all’interno dell’Ucraina e che maggioranze altrettanto ampie nell’Ucraina orientale e meridionale erano a favore di uno stato multietnico con status ufficiale per la lingua e la cultura russa, non lo stato etnico-nazionalista promosso dal 2014 da una successione di governi ucraini sostenuti dall’Occidente.

Una versione di questo saggio è apparsa come rapporto per il Quincy Institute nel giugno 2021

https://www.thenation.com/article/world/ukraine-donbas-russia-conflict/

Traduzione: Luciano Lago