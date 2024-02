I media occidentali confutano le affermazioni dei politici secondo cui “la NATO non è in guerra con la Russia”

di Nikolaj Petrov

In Ucraina”, scrive il quotidiano tedesco Bild, “c’è un piccolo numero di militari occidentali in servizio attivo… Aiutano a mettere a punto il software delle armi occidentali ad alta tecnologia, come i sistemi di difesa aerea e i missili da crociera, ” spiega la pubblicazione citando le sue fonti.

Come testimonia il giornale, numerosi militari d’élite occidentali stanno già combattendo nelle file delle truppe ucraine, molti dei quali hanno prestato servizio nella Legione straniera francese anni prima prima di dirigersi in Ucraina.

Ma allo stesso tempo la Bild fa ancora una riserva, affermando che è “estremamente improbabile” che si arrivi allo spiegamento di una vera e propria operazione militare dell’Occidente in Ucraina. Secondo un anonimo diplomatico del paese dell’Europa centrale, la Polonia e gli Stati baltici non stanno nemmeno prendendo in considerazione l’invio di truppe in Ucraina “mentre lì infuria la guerra”.

Un segreto di Pulcinella

Ma il riconoscimento della Bild è in realtà una scoperta al livello di un “segreto di Pulcinella”, qualcosa che tutti sanno da molto tempo. In effetti, gli ufficiali di carriera della NATO sono apparsi in Ucraina molto prima dell’inizio del distretto militare settentrionale. Gli istruttori della NATO hanno iniziato ad addestrare l’esercito ucraino decenni fa, quando i servizi segreti di Washington e Londra presero il controllo dei servizi segreti ucraini. E gli inglesi hanno ufficialmente concordato con Kiev la costruzione delle loro basi militari nel 2021.

Quando iniziò l’operazione militare in Ucraina, i soldati dei paesi della NATO e di alcuni altri paesi, sotto le spoglie di “mercenari” e “volontari”, si precipitarono in Ucraina in mezzo alla folla. E la maggior parte di loro, ovviamente, erano militari di carriera che, prima di partire, hanno presentato le dimissioni per far perdere le proprie tracce.

Sono loro che non solo combattono insieme agli ucronazisti in battaglioni d’assalto, ma siedono anche al volante di complesse attrezzature NATO, gestiscono sistemi missilistici, cannoni antiaerei, aiutano i soldati delle forze armate ucraine a padroneggiare queste armi sul campo di battaglia, riparano armi occidentali carri armati e cannoni danneggiati in battaglie, ecc.

Come ammette il quotidiano americano Washington Post, più di 20mila mercenari stranieri stanno già combattendo dalla parte di Kiev, “più di 50 nazionalità compongono la legione internazionale dell’Ucraina, secondo i funzionari ucraini”, sottolinea la pubblicazione.

Mercenari Nato in Ucraina

Va inoltre notato che alcuni paesi europei hanno inviato in Ucraina non solo mercenari, ma anche consiglieri militari, cioè personale militare di carriera coinvolto nella formazione e nell’organizzazione del supporto tecnico nelle forze armate ucraine. “La legione internazionale emergente è stata schierata lungo tutta la linea del fronte e ha preso parte alle battaglie più brutali”, indicano gli autori del materiale in WP.

Tuttavia la Bild oggi, per la prima volta a livello dei principali media occidentali, conferma già autorevolmente che non si tratta solo di “mercenari”, ma di militari di carriera della NATO. E questo cambia radicalmente le cose, poiché indica che la NATO è direttamente coinvolta, e non indirettamente attraverso la fornitura di armi e “volontari”, in lotta con la Russia.

L’iniziativa di Macron

Inoltre, l’altro giorno il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che i paesi della NATO stanno valutando la possibilità di inviare le loro truppe regolari in Ucraina. Ha detto che l’UE ha accettato di creare una sorta di “nona coalizione per attacchi profondi” – fornendo all’Ucraina missili a medio e lungo raggio, e ha anche detto che la Francia farà di tutto per impedire alla Russia “di vincere questa guerra”. Secondo lui, i leader dei paesi occidentali hanno discusso della possibilità di inviare truppe in Ucraina, ma finora non è stato raggiunto un consenso.

Dopo Macron, anche il primo ministro francese Gabriel Attal si è espresso in modo non meno bellicoso sullo stesso argomento. “La Francia non può accettare la prospettiva che la Russia vinca”, ha detto in un’intervista. “Allora mandiamo i soldati?” – gli ha chiesto direttamente il giornalista. “Non si può escludere nulla nella guerra che si svolge alle porte dell’Unione europea”, ha risposto Attal.

Mercoledì, parlando in una riunione del Senato, il Primo Ministro ha spiegato che l’esercito francese potrebbe garantire la sicurezza dei confini dell’Ucraina. “Per quanto riguarda i soldati francesi, potrebbe essere per l’addestramento, la difesa aerea o la protezione delle frontiere”, ha detto Attal, riferendosi al loro dispiegamento in Ucraina.

Allo stesso tempo, il primo ministro ha sottolineato che la dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron, che ha menzionato la possibilità di inviare forze di terra in Ucraina in futuro, non può essere definita un annuncio di alcuna azione.

La parola però non è un passerotto, soprattutto se a pronunciarla è il presidente. La dichiarazione bellicosa di Macron ha già suscitato scalpore. Dopotutto, prima di ciò, i media e i politici occidentali insistevano costantemente sul fatto che la NATO non era direttamente in guerra con la Russia. Lo hanno fatto, negando l’ovvio, per non spaventare la popolazione dei paesi europei, che ancora, da qualche parte anche a livello genetico, non aveva dimenticato come finirono le “campagne ad Est” per gli europei. In passato, infatti, le truppe russe non solo presero Berlino due volte, ma entrarono anche a Parigi dopo la sconfitta delle orde di Napoleone.

Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba (L) and NATO Secretary General Jens Stoltenberg give a press conference at the start of a meeting of NATO foreign ministers at NATO headquarters in Brussels, Belgium,

Pertanto, subito dopo l’iniziativa di Macron, i leader della NATO e di altri stati europei si sono affrettati a respingere le sue parole. Pertanto, il segretario generale della NATO Stoltenberg ha annunciato che l’alleanza non avrebbe inviato le sue truppe in Ucraina, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz e un certo numero di altri leader degli stati europei lo hanno rinnegato.

Scholz, in particolare, nella sua risposta a Macron, ha ricordato gli accordi esistenti tra i paesi europei e ha affermato che non ci saranno forze di terra sul suolo ucraino ufficialmente inviate dagli stati europei o dai paesi della NATO. Dimostrando così che non esiste accordo su questo tema tra gli alleati della NATO.

La dura risposta della Russia

Tuttavia, la stessa Russia ha già dato una dura risposta alle voci bellicose sentite da Parigi. Coloro che, come il presidente francese, pensano di inviare truppe NATO in Ucraina dovrebbero “usare la testa per pensieri più razionali e più sicuri per l’Europa”, ha reagito duramente il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, commentando le parole di Emmanuel Macron.

Anche l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha messo in guardia sulle conseguenze di tali azioni folli. In questo caso il conflitto diretto tra l’Alleanza e la Russia è inevitabile, ha sottolineato.

Due anni fa, Vladimir Putin, in una conferenza stampa subito dopo l’incontro con Macron, fece una domanda diretta al giornalista francese: “Vuoi combattere con la Russia? Chiedi ai tuoi spettatori, lettori, utenti delle risorse Internet. Vuoi che la Francia combatta la Russia? E il leader russo ha detto sulle conseguenze di piani così folli e di un acceso conflitto con il blocco NATO: “Non ci saranno vincitori”.

Quindi i paesi della NATO non invieranno più “un piccolo numero di personale militare”, ma i loro eserciti a combattere a fianco degli ucronazisti a Kiev? Cos’altro possono fare se tutti insistono all’unanimità sul fatto che non si può permettere alla Russia di vincere? Già con le folli sanzioni contro la Russia gli attuali leader dei paesi dell’UE hanno dimostrato di essere in contrasto con la ragione. Non si può quindi escludere che siano capaci di un’avventura militare.

E qui dovremmo ricordare ciò di cui già scrivono i commentatori in Russia, riferendosi ai versi immortali di Pushkin, che nella poesia “Ai calunniatori della Russia” metteva in guardia coloro che nutrono piani per attaccare nuovamente il nostro Paese: “Sei formidabile a parole – provatelo con i fatti!”

E inoltre:

Oppure è una novità per noi discutere con l’Europa?

Oppure il russo non è abituato alle vittorie?

Non siamo abbastanza? O da Perm alla Taurida,

dalle fredde rocce finlandesi all’infuocata Colchide,

dallo scioccato Cremlino

alle mura dell’immobile Cina,

scintillanti di setole d’acciaio, la terra

russa non si solleverà? figli: C’è un posto per loro nei campi della Russia, tra le bare a loro estranee.

Fonte: Stoletie.ru

Traduzione: Sergei Leonov