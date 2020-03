Ucraina – Il generale della SBU discute dello scenario di Cipro per il Donbass

da Redazione



di Christelle Néant.

In Ucraina , Vassily Vovk, un generale della SBU , ha dichiarato su Obozrevatel.TV , che l’attuale presidente, Volodymyr Zelensky, ha nelle sue carte un “piano B” riguardante il Donbass , che non è né più né meno che uno scenario cipriota di cui abbiamo parlato dell’anno scorso, vale a dire fermare la guerra e rinunciare alla regione, almeno per ora …

Il ritorno della vendetta dello scenario cipriota dell’Ucraina per il Donbass

Dopo un relativo “riposo mediatico” a seguito dell’incontro sul “formato di Normandia ” dei negoziati del dicembre 2019 , lo scenario cipriota ritorna nelle dichiarazioni pubbliche di funzionari e politici ucraini.

Da notare che pochi giorni prima, l’ex rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Kurt Volker, aveva ammesso pubblicamente in un’intervista che la retorica “pacifica” di Vladimir Zelensky in pubblico non è altro che ipocrisia, una copertura per dare un’immagine migliore dell’Ucraina.

In un’intervista con “Evropeyskaya Pravda” , Kurt Volker ha affermato che la strategia di Zelensky di fingere di voler la pace è molto intelligente.

Volker risponde a questa domanda dopo che il giornalista ha sottolineato il fatto che Zelensky non definisce la Russia il “paese aggressore”, né afferma apertamente che l’Ucraina è in guerra con la Russia e chiede se è normale che il presidente di un paese in guerra con un altro paese non chiama una vanga una vanga.

Pertanto è accaduto che, Vassily Vovk, un generale della SBU ed ex capo del dipartimento investigativo centrale dei servizi di sicurezza ucraini, ha dichiarato, in risposta all’intervista recentemente rilasciata da Vladislav Sourkov (ex assistente di Putin) , che l’Ucraina considererà la “chiusura” delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (RPD e RPL), nell’idea di ritirare le sue truppe e dire “addio” a questi territori, vale a dire in breve, di applicare lo scenario cipriota che avevamo citato in diversi casi e rilevato l’anno scorso .

Comincia commentando l’intervista rilasciata da Sourkov, e in particolare la sua sentenza sul non ritorno di Donbass in Ucraina.

“ Abbiamo sentito da Surkov . Non si è dimesso. Nessuno si dimette a Mosca e non ci sono ex ufficiali del KGB. Afferma che l’Ucraina non è il paese a cui il Donbass dovrebbe essere restituito. Non ci restituiranno il Donbass ucraino, restituiranno l’Ucraina al Donbass – questo è il loro obiettivo ” , ha detto.

Vovk spiega poi che attualmente l’Ucraina sta principalmente cercando di prevenire nuove vittime nel Donbass (una dichiarazione che è abbastanza per farti ridere di giallo quando vedi che l’esercito ucraino continua a bombardare così tanto le posizioni ogni giorno delle due milizie popolari come i quartieri residenziali di RPD e RPL), prima di parlare ancora del famoso “Piano B”, vale a dire lo scenario cipriota.

Informazioni che il generale della SBU avrebbe raccolto da persone vicine ai rappresentanti che negoziano all’interno del gruppo di contatto a Minsk.

” Ho motivo di dire che il governo ha un’opzione di backup su cosa fare. Potrebbe non essere un’opzione di fallback, ma principale. Le persone stanno morendo al nostro confine con la Crimea? Facciamo in modo che non muoiano anche lì [nel Donbass – Nota dell’Editore]. È chiaro che la Russia non ci restituirà il Donbass. Facciamo lo stesso confine amministrativo e lasciamoli vivere lì per ora ” , ha dichiarato Vovk.

Ha poi spiegato perché credeva che la Russia non avrebbe integrato i territori della DPR e della RPL nella federazione, come ha fatto per la Crimea.

“La Russia ha solo bisogno di un giorno libero per organizzare un referendum e si vorranno ottenere questi territori. Ma non ne ha bisogno: rafforzerebbe ed estenderebbe le sanzioni. Deve esserci questo punto d’ebollizione in Ucraina, questa infezione dolorosa e rosicante. Per influenzare l’Ucraina in questo modo ” , ha detto.

Il generale ha finito esortando gli ucraini “a non vivere in illusioni, ma a valutare davvero la situazione ” e a dire “arrivederci” a Donbas.

” I leader dello Stato e il Presidente, sulla base di ciò che sento e del monitoraggio sistematico dei suoi discorsi, notano già che è necessario passare all’opzione numero 2, che, nella insieme è la prima opzione . Questo è il confine, un arresto completo per le riprese e “ragazzi, arrivederci ” , ha detto Vovk.

Lo scenario cipriota per il Donbass, “piano B” o “piano A” dell’Ucraina?

La dichiarazione di Vovk è molto istruttiva, perché conferma (due volte nella sua dichiarazione) ciò che ho detto già l’anno scorso, vale a dire che lo scenario cipriota non è il “piano B” di Zelensky ma in realtà il suo ” piano A “, il suo piano principale. Ma affinché tutto funzioni senza intoppi, il presidente dell’Ucraina deve far sembrare che questo sia il piano di riserva all’ultimo fosso.

Se guardiamo alle previsioni dell’anno scorso, finora tutto procede come previsto. Zelensky continua a fingere con grandi dichiarazioni pubbliche che vuole la pace nel Donbass, per dare una buona immagine dell’Ucraina (un’ipocrisia pubblicamente ammessa di recente da Kurt Volker) e incolpare del fallimento degli accordi di Minsk con il campo avversario, anche se è Kiev che li sabota costantemente.

Nel frattempo, altri funzionari ucraini, come Vadim Pristaïko, ministro degli affari esteri, continuano a minare gli accordi di Minsk , dichiarando, come ha fatto di recente, che siamo arrivati ​​alla fine di quegli accordi e che devono essere riscritti perché inapplicabili.

” Siamo nel 2020, non abbiamo ancora raggiunto la pace. Riteniamo pertanto che non sia solo possibile, ma necessario modificare questo documento [gli accordi di Minsk – nota], poiché alcuni dei suoi punti non possono essere attuati ” , ha affermato il ministro prima della riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che doveva valutare la situazione a Donbas e l’attuazione degli accordi di Minsk.

Vadim Pristaïko ha confermato che l’Ucraina sta lavorando a una nuova versione degli accordi di Minsk, sebbene la Russia, la DPR e la RPL si siano opposte pubblicamente alla loro modifica, e ha affermato che la parte ucraina sta ora cercando di ottenere l’ammissione a tutti i partecipanti al Formato Normandia che ” gli accordi di Minsk sono scaduti e richiedono modifiche “.

E per giustificare questi futuri cambiamenti, il ministro ha affermato che la formula di Steinmeier e il ritiro delle truppe e degli equipaggiamenti erano già una modifica degli accordi di Minsk e che la Russia non era contraria.

Solo che questa è una bugia enorme. La formula di Steinmeier e la decisione quadro per il ritiro di truppe e equipaggiamenti sono compromessi sui dettagli che consentono l’attuazione degli accordi di Minsk e per nulla una modifica fondamentale di questi. La formula di Steinmeier fissa l’ordine di esecuzione dei punti politici degli accordi di Minsk, che erano un osso di contesa tra Ucraina, DPR e RPL.

Zelensky al fronte sul Donbass

E ti ricordo che è stata l’Ucraina a trascinare i piedi per firmare la formula di Steinmeier! Russia, RPD e RPL richiedono questa firma da quando la formula di Steinmeier è stata sviluppata nel 2016!

Inoltre, precedenti dichiarazioni di funzionari ucraini aiutano a individuare ciò che chiamano ” riscrivere gli accordi di Minsk per farli funzionare “. L’Ucraina vuole sbarazzarsi di tutti gli aspetti politici degli accordi di Minsk e vuole riprendere il controllo del confine senza dover votare sulla legge di amnistia, lo status speciale di Donbas e modificare la costituzione, in modo che possa quindi condurre un Scenario croato (pulizia etnica) nella regione.

Gli accordi di Minsk non sono inapplicabili, contrariamente a quanto afferma Pristaïko, è semplicemente che l’Ucraina non vuole applicarli! Questa è la verità Ma sulle ultime notizie, la cattiva volontà non è una valida scusa per modificare gli accordi di pace convalidati da una risoluzione delle Nazioni Unite!

Continueremo quindi a vedere l’Ucraina giocare il suo gioco di prestigio tra le belle dichiarazioni di Zelensky sulla sua volontà di ristabilire la pace nel Donbass (la cortina fumogena intesa a nascondere la realtà) e il costante sabotaggio di Accordi di Minsk da parte dei suoi rappresentanti, fino a raggiungere il punto di blocco voluto da Kiev per giustificare lo scenario cipriota.

L’attuazione di questo piano consentirà a Zelensky di dichiarare ufficialmente che non c’è più guerra in Ucraina e che quindi gli investitori possono venire lì in sicurezza, dopo aver superato la revoca della moratoria sulla vendita di terreni e quello sulla legalizzazione del gioco d’azzardo. E il luppolo, imballato, viene pesato.

Il paese sarà venduto al taglio, Zelensky, i suoi amici e i suoi sponsor stranieri si riempiranno le tasche, e gli ucraini capiranno cosa succede quando è troppo tardi e il paese sarà crollato completamente.

Fonte: Donbass-Insider https://www.donbass-insider.com/2020/02/20/volker-publicly-admits-zelenskys-hypocrisy-about-the-minsk-agreements/

Traduzione: Sergei Leonov