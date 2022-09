Ucraina: esecuzioni extragiudiziali – elenco di obiettivi da eliminare

di Domenic Delawarde .

Oggi un tema molto particolare: quello delle esecuzioni extragiudiziali compiute dai servizi speciali di alcuni paesi su obiettivi ritenuti ostili dalle autorità politiche ucraine e/o atlantiste.

Tutti sanno che la pratica delle esecuzioni extragiudiziali da parte dei servizi speciali non risale proprio ad oggi. Ma per molto tempo sono rimasti un mezzo d’azione piuttosto marginale e raro. Erano, il più delle volte, per sanzionare il tradimento o per agire per rappresaglia.

Fu dopo la seconda guerra mondiale che alcuni Stati svilupparono ampiamente questa pratica. Israele ha dato l’esempio con il Mossad, partecipando attivamente all’eliminazione dei criminali di guerra nazisti, poi dei terroristi palestinesi, per finire per estendere questa pratica a tutti coloro che, con le loro azioni o i loro discorsi, danneggiano gli interessi superiori del Paese.

Droni USA per le eliminazioni mirate

La natura fusionale delle relazioni Mossad-CIA ha portato la CIA a imitare l’indiscusso maestro israeliano nell’arte delle esecuzioni extragiudiziali, in particolare attraverso l’uso di droni. Hanno fatto di questo sistema uno strumento di guerra quasi banale volto a terrorizzare i propri avversari, siano essi civili o militari. Ricordiamo l’emblematica esecuzione del generale iraniano Qassem Soleimani assassinato il 3 gennaio 2020 a Baghdad da un attacco di droni israelo-americani. Ma di esempi eclatanti ve ne erano molti di più…

Con l’arrivo della crisi ucraina, l’esecuzione extragiudiziale di obiettivi ritenuti ostili all’Ucraina, e quindi alla NATO, sia dalla CIA che dall’MI6, il Mossad o i servizi ucraini è diventata “una vera e propria industria” , al punto di mancanza della più elementare discrezione. Decine di migliaia di individui provenienti da tutti i paesi del mondo sono stati elencati come obiettivi da uccidere, per alcuni solo perché le loro parole non supportavano la narrativa atlantista. Una dozzina dei miei amici più cari, americani o francesi, compaiono in questa lista e le eliminazioni “fisiche” si susseguono a un ritmo senza precedenti. L’assassinio di Daria Douguine ne è un esempio emblematico. Ma ce ne sono molti altri… Si tratta ovviamente di terrorizzare gli oppositori del regime di Kiev o coloro che si oppongono alla narrativa e al progetto egemonico della NATO.

Un mio amico, di nazionalità britannica, perfettamente francofona, ha appena scritto un articolo investigativo interessante ed estremamente ben documentato sull’argomento. Lo ha fatto sotto lo pseudonimo di Bellincioni Berti per evitare di finire nella “Lista”. Il suo titolo: Myrotvorets – Quando i servizi americani prendono di mira i propri cittadini . Tutto è detto e ben detto…

Per gli anglofoni , troveranno qui di seguito un articolo che conferma le parole di “Bellincioni Berti”. È stato scritto da Scott Ritter, un ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines, che è lui stesso nell’elenco dei 289.000 bersagli uccisi da Myrotvorets.

• https://consortiumnews.com/2022/08/31/scott-ritter-the-death-list

In questo caso, i servizi ucraini hanno una buona schiena. Ma sono la CIA, il Mossad e l’MI6 a tirare le fila dietro le quinte. Il silenzio dei maggiori media europei su queste esecuzioni extragiudiziali la dice lunga sulla loro incondizionata complicità con l’atlantismo mafioso e sulla considerazione che possono avere per la libertà di espressione.

Traduzione: Luciano Lago