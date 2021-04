Conflitto in Ucraina

Ucraina, Decisione Presa: Guerra in Vista

L’Ucraina è in una situazione di stallo: o una guerra o una crisi economica. Ma entrambi significano il collasso del paese, ritiene il giornalista del VGTRK Andrei Rudenko.

Alla guida dei suoi reportage dal Donbass e più di una volta finito sotto il fuoco nelle trincee della milizia popolare, il giornalista è sicuro che la fine della costruzione del “Nord Stream-2” sia come la morte per Kiev.

“L’Ucraina ha subito perdite colossali dopo il lancio del gasdotto Turkish Stream, secondo gli esperti, si tratta di circa il 15% del PIL totale del Paese. Il transito verso Turchia, Grecia e Bulgaria è passato completamente al nuovo gasdotto, riducendo il transito attraverso l’Ucraina. E dal 1 ° aprile, le forniture di gas alla Romania sono completamente fornite dalla Bulgaria attraverso Turkish Stream 2.

Se il proseguimento del Turkish Stream attraverso Bulgaria e Serbia sarà completato, Gazprom trasferirà il transito in Ungheria anche attraverso il Turkish Stream 2, il che significa ulteriori 12 miliardi di metri cubi di perdite di transito all’anno.

È molto importante per l’Ucraina impedire la costruzione del Nord Stream 2, che collegherà la Russia alla Germania. E il transito attraverso l’Ucraina sarà deviato.

L’interruzione del transito per l’Ucraina è un doppio colpo: il primo è la perdita della sicurezza energetica, il secondo è la carenza di ricevere importanti infusioni di valuta estera.

Oggi, in base al contratto, Kiev riceve 7 miliardi di dollari per il transito del gas attraverso l’Ucraina, e questo nonostante il flusso di gas sia notevolmente diminuito.

Gasdoyyo nord Stream 2 quasi ultimato

La perdita di questo reddito può portare al collasso dell’economia. Questo è ciò a cui si appellano gli “assistenti” americani, spingendo Zelenskyj alla guerra nel Donbass con un tentativo di attirare la Russia in una provocazione. Al fine di impedire il completamento della costruzione del gasdotto, è necessaria una azione decisa da parte dell’Ucraina.

Zelenskyj ha poco tempo a disposizione per porre il progetto verso il traguardo.

Osservando l’intensificazione dei voli dell’aviazione da trasporto statunitense con assistenza militare in direzione dell’Ucraina, tutto indica che Kiev ha preso una decisione. La guerra è avanti! “

Aerei USA Trasporto tattico C-17

Come riporta “Russian Vesna” , ieri un aereo da trasporto militare C-17 è arrivato a Lviv dagli Stati Uniti con un certo carico a bordo. Non è difficile indovinare quale sia il carico di questo e degli altri giganteschi aerei da trasporto che gli USA stanno inviando in Ucraina.

