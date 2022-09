Ucraina: crollo della rete elettrica

di Domenic Delawarde .

Buongiorno a tutti,

Ieri alle 20:00 ora locale le 4 centrali termiche più grandi nelle regioni sotto il controllo di Kiev sono state bombardate da missili di precisione : le centrali Kharkov CHPP-5 e Zmievskaya CHPP nella regione di Kharkov, la Pavlograd CHPP-3 a Dnepropetrovsk regione e la centrale elettrica di Kremenchug nella regione di Poltava.

A questi bombardamenti si aggiunge la chiusura della centrale nucleare di Zaporizhia, il crollo del sistema generale di fornitura di energia elettrica esteso alle regioni di kyiv, Sumy, Dnepropetrovsk, Karkhov, Odessa e Zaporizhia. Questo crollo colpisce anche i territori della Repubblica di Donetsk ancora controllati dal regime di Kiev.

L’est del paese è stato quindi immerso nell’oscurità , ad eccezione delle aree controllate dalle forze russe . I movimenti delle truppe e la logistica del regime di Kiev sono quindi notevolmente rallentati in quanto i treni elettrici non funzionano più.

Sembra che i russi che fino ad ora non avevano colpito le infrastrutture di interesse nazionale per non penalizzare le popolazioni civili ucraine, stiano ora operando con una marcia in più.

Questo complicherà seriamente le manovre, i rinforzi e la logistica delle forze ukro-atlantiste che devono ovviamente aspettarsi altre brutte sorprese nei giorni a venire.

Va ricordato che il bombardamento delle centrali elettriche è stato ampiamente praticato dalle forze atlantistiche ovunque siano intervenute dai primi bombardamenti della Serbia e che le forze russe hanno dimostrato, fino ad oggi, maggiore moderazione rispetto alla NATO nel bombardare le infrastrutture civili.

Non hanno ancora bombardato i centri di potere e di comando del regime di Kiev. Non è escluso che lo faranno nei giorni a venire.

Il messaggio è chiaro: i russi stanno rafforzando le loro modalità d’azione. Perseguiranno i loro obiettivi impiegando i metodi e i mezzi necessari e sufficienti evitando, per quanto possibile, di decretare una mobilitazione parziale.

Ma a ciascuno il suo, ovviamente.

Fonte: Domenic Delaward

Traduzione: GerardTrousson