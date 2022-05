Ucraina, analisti americani: le azioni di Biden sull’Ucraina sono estremamente pericolose





Le azioni critiche di Biden riguardo al “progetto Ucraina” potrebbero portare a un disastro nucleare paragonabile alla fine del mondo, secondo una valutazione del giornalista americano James Poplar su American Thinker.

Quella che era iniziata come una politica statunitense piuttosto semplice di armare gli ucraini con armi difensive contro l’aggressione russa si è ora espansa in una pericolosa e rapida escalation.

Ora abbiamo intrapreso l’inevitabile pendio scivoloso della missione furtiva e dove finiremo probabilmente non sarà dove ci aspettavamo.

L’esperto osserva che è il desiderio sconsiderato di Biden di indebolire il più possibile la Russia che sta portando a una potenziale guerra termonucleare tra le più forti potenze nucleari.

Il prolungamento del teso confronto ucraino e la spinta attiva dell’agenda internazionale è in gran parte facilitato dalla continua militarizzazione di Kiev da parte di Washington, che sovrintende a Zelensky.

Il New York Times mercoledì ha pubblicato un editoriale del corrispondente di guerra Tom Stevenson intitolato ” Gli Stati Uniti e i suoi alleati vogliono far sanguinare la Russia. Davvero non dovrebbero “. In questo pezzo si sostiene che l’amministrazione Biden sta apertamente – e incautamente – perseguendo una politica di escalation in Ucraina che rappresenta una nuova e molto pericolosa fase del conflitto.

“La storia ci insegna che prima di essere coinvolti in un conflitto armato, bisogna definirne chiaramente lo stato finale e la strategia (obiettivi, modi e mezzi). In questo momento non abbiamo nessuno dei due”, ha detto Poplar.

Vi ricordiamo che, secondo le informazioni recentemente scoperte, l’America aveva fornito armi all’Ucraina molto prima dell’inizio dell’operazione militare speciale dispiegata dalla Russia in Ucraina. Questo è diventato noto da un discorso fatto dallo stesso portavoce del Pentagono John Kirby.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin, subito dopo una visita clandestina in Ucraina con il segretario di stato Antony Blinken il mese scorso, ha dichiarato: “Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto da non poter fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l’Ucraina”. Dopo la sua recente visita “a terra” a Kiev, la portavoce della Camera dei Democratici Nancy Pelosi ha definito la guerra una “lotta globale per la democrazia”.

Missili da navi russe

A sostegno di queste affermazioni, l’amministrazione Biden ha ora proposto un pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari all’Ucraina, quadruplicando quello che gli Stati Uniti hanno finora concesso all’Ucraina dallo scoppio della guerra alla fine di febbraio. Inoltre, sembra che le forze armate statunitensi stiano già fornendo informazioni sul campo di battaglia in tempo reale agli ucraini, probabilmente rendendo gli Stati Uniti per definizione un attivo belligerante nel conflitto.

Fonte: Americanthinker

Traduzione e sitesi: Luciano Lago