Uccisione USA di Soleimani “sfacciato attacco” alla sovranità irachena: primo ministro iracheno

Il primo ministro iracheno sottolinea che il suo governo sta lavorando per gettare solide basi per la sovranità irachena.

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia’ al-Sudani ha reso omaggio all’alto comandante iraniano, il generale Qassem Soleimani e all’iracheno Abu Mahdi al-Muhandis, che sono stati assassinati tre anni fa in un attacco di droni statunitensi vicino all’aeroporto di Baghdad, definendo le loro uccisioni mirate un “attacco sfacciato “sulla sovranità dell’Iraq.

“Il crimine dell’assassinio dei ‘Comandanti della Vittoria’ e dei loro compagni ha rappresentato una flagrante violazione dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale dell’Iraq. L’uccisione mirata dei comandanti, che hanno avuto un ruolo di primo piano nell’eliminazione della piaga del terrorismo, è stato una totale mancanza di rispetto per gli accordi bilaterali [firmati tra Baghdad e Washington]”, ha detto Sudani durante una cerimonia di giovedì nella capitale Baghdad in commemorazione dei due comandanti.

“Ci siamo svegliati il ​​3 gennaio 2020 per ascoltare la terribile notizia dell’assassinio di Abu Mahdi al-Muhandis, il secondo in comando delle Unità di mobilitazione popolare (PMU), e del generale Qassem Soleimani, che era in missione ufficiale di visita in Iraq”, ha aggiunto.

Il primo ministro iracheno ha poi condannato l’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il suo sfacciato attacco all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Iraq, sottolineando che la lotta contro il terrorismo oscuro “richiede forza e resilienza”.

Ha sottolineato che il suo governo sta lavorando per gettare solide basi per la sovranità irachena, che è indipendente nel processo decisionale, che crea relazioni basate su interessi comuni, che protegge la sovranità del suolo e delle acque territoriali del Paese e che farà di tutto per respingere qualsiasi atto di aggressione contro la nazione irachena ei suoi ospiti.

Inoltre, il presidente del Consiglio giudiziario supremo iracheno Faiq Zidane ha condannato l’assassinio di Muhandis e del generale Soleimani definendolo un “atto vile e codardo”.

Ha sottolineato che è responsabilità della magistratura irachena far luce su tutte le circostanze relative all’assassinio degli Stati Uniti e ha esortato le istituzioni di sicurezza del paese a fornire alle autorità giudiziarie tutti i documenti e le conclusioni pertinenti.

“Il capo giudiziario iracheno sottolinea il mandato di arresto per Trump”

Zidane ha proseguito affermando che il Consiglio giudiziario supremo dell’Iraq ha emesso un mandato di arresto per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione all’assassinio del generale Soleimani e del vice capo del PMU.

Il presidente del consiglio ha dichiarato che Trump ha ammesso il suo “crimine” in relazione all’assassinio dei “Leader della vittoria”.

Ha esortato tutti i funzionari iracheni coinvolti nelle indagini sugli omicidi mirati a fare tutto il possibile per identificare tutti gli architetti, gli organizzatori e gli autori correlati.

Due giorni dopo l’attacco, i legislatori iracheni hanno approvato una legge che impone al governo di ritirare dal paese tutte le forze militari straniere guidate dagli Stati Uniti.

Nota: Nonostante questo le forze USA sono ancora sul territorio dell’Iraq e tramano per reclutare terroristi e sabotatori attraverso il Kurdistan da infiltrare in Iran. Senza contare le multinazionali petrolifere USA la che sottraggono il petrolio iracheno dai pozzi del paese arabo. D’altra parte Washington puo’ contare su una serie di elementi collaborazionisti nelle strutture di governo iracheno che sono stati comprati per favorire l’occupazione dell’Iraq e lo sfruttamento delle sue risorse.

Da Al Mayadeen inglese

Traduzione: Luciano Lago