Tutto è ormai pronto per la guerra: gli USA/NATO e Ucraina hanno gettato la maschera





Obiettivo: Trascinare la Russia in guerra con l’esca dell’Ucraina.

Mentre l’Occidente continua a fomentare l’isteria per l’immaginaria invasione russa dell’Ucraina, Kiev continua i suoi preparativi, coinvolgendo l’esercito e la SBU, per attaccare la DPR e la LPR (Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk), al fine di costringere la Russia a intervenire per proteggere la popolazione del Donbass.

Lungi dalle fantasie dei paesi occidentali e dei media sullo straordinario accumulo di truppe russe al confine ucraino, l’Ucraina continua i suoi preparativi per almeno sanguinose provocazioni, se non un vero e proprio attacco alla DPR e alla LPR, al fine di costringere la Russia a lasciati coinvolgere nel conflitto nel Donbass.

Ad esempio, l’8 febbraio 2022, la milizia popolare LPR ha annunciato di aver costretto un drone ucraino Leleka 100 ad atterrare vicino a Kalinovo – Borshchvatoye mentre stava per correggere il fuoco dell’artiglieria della 24a brigata dell’esercito ucraino.

“Oggi, in violazione del primo punto del pacchetto di misure aggiuntive per rafforzare il cessate il fuoco, che vieta espressamente l’uso di qualsiasi drone, il nemico ha lanciato un drone Leleka-100 nell’area della località di Popasnaya per effettuare ricognizione e quindi regolare il fuoco dell’artiglieria dalle posizioni della 24a brigata”, ha affermato il portavoce della milizia popolare LPR, Ivan Filiponenko.

Ha aggiunto che il drone era in grado di trasmettere “immagini video in tempo reale, determinare coordinate geografiche precise, trasmetterle al punto di controllo del fuoco e registrare queste informazioni”.

“Allo stesso tempo, sono stati registrati l’avanzata delle unità di artiglieria della 24a brigata nelle loro postazioni di tiro e la prontezza per il tiro di un plotone di mortai del 2° battaglione vicino al villaggio di Novoaleksandrovka”, ha detto Filiponenko.

Ma grazie all’uso del sistema di guerra elettronica Triton M1, la milizia popolare LPR è riuscita a far atterrare con la forza il drone ucraino vicino al villaggio di Kalinovo-Borshchvatoye.

Le foto del drone catturato sono piuttosto edificanti e mostrano chiaramente l’ideologia neonazista dei soldati ucraini che lo inviarono sul territorio della LPR (le ali del drone portano gli stessi segni degli aerei della Germania nazista durante il Secondo Guerra mondiale).

La milizia popolare LPR ha anche rilevato il dispiegamento di lanciarazzi multipli BM-21 Grad da 122 mm vicino al villaggio di Belogorovka nella parte del Donbass controllata dall’esercito ucraino. Diversi lanciarazzi sono stati rilevati anche da un drone dell’OSCE, che non ha ritenuto opportuno includere queste informazioni nel suo rapporto quotidiano.

Sul lato DPR, i giornalisti del progetto War Gonzo hanno riferito che 12 lanciarazzi multipli BM-30 Smerch da 300 mm sono stati rilevati vicino a Mariupol. Vista la lunga gittata di questi lanciarazzi (da 70 a 90 km a seconda delle munizioni) e la breve distanza tra Marioupol e il confine russo (50 km), i giornalisti di War Gonzo ritengono che questi Smerch siano lì per distruggere qualsiasi convoglio proveniente dalla Russia per aiutare la DPR in caso di attacco dall’Ucraina. La correzione del tiro sarebbe fornita dai droni turchi Bayraktars che Kiev ha acquistato. Hanno anche annunciato di aver rilevato l’arrivo di sistemi di sminamento dalla parte ucraina su questa parte del fronte.

Da parte sua, la milizia popolare della DPR ha registrato il movimento dei carri armati ucraini entro 15 km dalle sue posizioni vicino a Donetsk. Una compagnia di carri armati della 53a brigata meccanizzata dell’esercito ucraino è stata registrata vicino a Novotroitskoye e due plotoni di carri armati sono stati scoperti vicino ad Avdeyevka.

Altri carri armati sono stati avvistati vicino a Gorlovka. Una compagnia di carri armati della 95a brigata aviotrasportata è stata rilevata vicino a Novgorodskoye. Nella stessa area l’esercito ucraino ha introdotto sistemi di guerra elettronica per impedire all’OSCE di registrare violazioni degli accordi di Minsk con i propri droni.

Forze Ucraine

Anche le operazioni psicologiche e i centri di informazione ucraini stanno lavorando duramente per alimentare la propaganda ucraina. Ad esempio, sono stati pubblicati due video su fonti ucraine che mostrano soldati della milizia popolare presumibilmente uccisi da cecchini ucraini. Ma la Milizia popolare della DPR è riuscita a impossessarsi dei file video originali e non modificati, e si può vedere la preparazione e la resurrezione degli pseudo soldati della Milizia popolare uccisi.

La provocazione montata sembra evidente.

Tutti questi preparativi sono stati registrati dal servizio di intelligence estero russo (SVR), il cui capo, Sergei Narychkin, ha affermato che lo scopo di tutto questo è coinvolgere la Russia nel conflitto nel Donbass.

“Si stanno preparando le provocazioni della SBU e della FAU [Forze armate dell’Ucraina – ndr] sulla linea di contatto nel Donbass, così come la loro “documentazione” nello stile dei falsi dei Caschi Bianchi in Siria. Anche il contingente delle “forze di dispiegamento rapido di propaganda” dei media occidentali si è moltiplicato lì”, ha affermato Narychkin.

Secondo il capo dell’SVR, il governo ucraino ha accettato di ritirare temporaneamente il disegno di legge sul periodo di transizione nel Donbass in cambio dell’organizzazione della riunione dei consiglieri politici sul formato Normandia.

“Gli esperti chiamano questo documento una “foglia di fico” legale per nascondere l’intenzione di impadronirsi dei territori delle Repubbliche popolari e “ripulirli” alla maniera croata. Questo disegno di legge elimina completamente gli accordi di Minsk”, ha sottolineato.

Per Narychkin, il governo ucraino, attivamente spinto verso un’avventura militare, comprende quale sarà il suo destino dopo lo scoppio del conflitto.

“Non è nell’interesse dei popoli di Ucraina e Russia che scoppino le fiamme della guerra. Le conseguenze per tutti, qualunque sia lo scenario, saranno pesanti”, ha aggiunto.

Il capo dell’SVR ha sottolineato che i preparativi da parte ucraina sono visibili e che tutte le unità pronte al combattimento dell’esercito ucraino sono concentrate sulla prima linea del Donbass. Per non parlare del massiccio trasferimento di centinaia di tonnellate di equipaggiamento e munizioni militari da Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, l’invio di consiglieri e istruttori delle forze speciali della NATO e la creazione di unità internazionali di combattenti jihadisti.

“Qual è l’obiettivo? Penso che sia per distruggere le repubbliche popolari. E tutto questo per trascinare la Russia nel conflitto interno ucraino”, ha detto.

C’è da sperare che la Russia riesca a spingere i boss occidentali dell’Ucraina a rinunciare a questo scenario nel Donbass, altrimenti, come ha detto Vladimir Putin durante la conferenza stampa con Emmanuel Macron a Mosca, “non ci saranno vincitori”.

Christelle Neant

Fonte: Donbass Insider

Traduzione: Luciano Lago