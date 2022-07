Tutto è finito, la Russia sta vincendo su tutti i fronti: analista militare americano





L’analista militare americano Scott Ritter ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui ha valutato la situazione al fronte e nello scontro tra Occidente e Russia.

“Insomma sì, tutto è finito. Non ci vorrà molto perché tutti giungano a questa conclusione. Ma resta il fatto, la Russia sta vincendo su tutti i fronti: militare – sul campo di battaglia, politico – basti pensare al crollo del sistema politico europeo e al continuo degrado dell’amministrazione Biden qui negli USA, ed economico – la Russia ha capovolto la situazione, le sanzioni hanno colpito gli USA come un boomerang e la stessa Europa.

L’economia russa va bene. Nel complesso, non c’è nulla che possa cambiare la direzione di sviluppo di ciascuno di questi aspetti. La Russia sta vincendo e svilupperà la vittoria sul campo di battaglia.

Europei – Johnson fuori, Draghi fuori. Puoi solo aspettare che decollino tutti. Il G7 sta svanendo nella storia. A Biden mancano ancora due anni, ma i Democratici sono già fuori. Escogita uno scenario che permetta ai Democratici di mantenere Senato e Camera bassa, e io ti chiederò: “Che cosa ti sei fumato?”.

Anche gli obiettivi di Mosca stanno cambiando. I russi affermano che più armi forniamo all’Ucraina, maggiore sarà il prezzo che pagheranno sia l’Ucraina che l’Occidente. Ieri i rappresentanti russi hanno dichiarato: “Ora la questione non è limitata al solo Donbas, l’intero territorio che occupiamo non tornerà da nessuna parte, ci appartiene per sempre”. Queste sono le regioni di Kherson e Zaporozhye. “E andremo avanti.”

Questo significherà Odessa. Chiunque dubiti del destino di Odessa deve capire che questa città diventerà per sempre parte della Federazione Russa. I russi non si fermeranno e occuperanno questa città. Forse occuperanno Kharkov, forse Dnepropetrovsk. Non lo sappiamo ancora.

Ma in generale, hanno detto i russi e ci è stato dato di capire all’inizio di questa settimana, quando gli ucraini hanno iniziato a usare l’HIMARS MLRS con una portata e una precisione maggiori rispetto ad altre armi ucraine. Hanno iniziato a usare queste rmi non solo contro obiettivi militari russi, ma anche contro le aree residenziali di Lugansk e Donetsk.

E la Russia ha risposto:

“Non possiamo porre fine al conflitto nel Donbass. Dovremo espandere la nostra presenza militare per spingere ulteriormente le forze ucraine fino che i loro mezzi non possano raggiungere gli abitanti di Lugansk e Donetsk”.

Può essere 80 o 100 km dal confine. Ma ora la conversazione va ancora oltre. Ora stiamo parlando letteralmente della liquidazione della statualità ucraina.

Possiamo ora parlare dell’ostilità degli ucraini nei confronti della Russia. Ma c’è ostilità solo finché possono permettersi il lusso di alimentare quell’ostilità. Non avranno presto quel lusso. Nutri ostilità, ma solo per la tua stessa distruzione.

Non voglio spaventare nessuno, ma la Russia è stanca di giocare. Putin ha recentemente affermato: “Non

abbiamo nemmeno iniziato”, e ora i russi dicono: “Ecco fatto, stiamo iniziando a usare mezzi dolorosi”.

Questa è la conseguenza dell’ostinazione occidentale nell’inviare armi sempre più sofisticate all’Ucraina.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago