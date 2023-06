Tutto ciò che l’Occidente fa contro la Russia aiuta il resto del mondo a liberarsi

di Bertrand Scholler

Ci sono molte risorse minerarie in Ucraina e un potenziale favoloso in termini di industria, tutte le comunicazioni, le industrie importanti, i terreni coltivabili e l’agricoltura saranno rilevati da società straniere. Infatti, quando gli occidentali insistono sul fatto che la ricostruzione dell’Ucraina sarà fatta a credito, la verità è molto peggiore! Le aziende occidentali che parteciperanno alla ricostruzione dell’Ucraina saranno pagate con denaro rubato alla Russia.



Dal 21 al 22 giugno si è tenuta a Londra una conferenza internazionale sulla ripresa dell’Ucraina sotto gli auspici dei governi del Regno Unito e dell’Ucraina. I principali obiettivi dichiarati di questo vertice erano la realizzazione di riforme strutturali nell’economia del paese, d’ora in poi e dopo la fine dei combattimenti contro l’esercito russo, con l’obiettivo di attrarre il massimo investimento straniero nell’economia ucraina. Paradossalmente, l’ordine del giorno comprendeva anche la parità di genere, l’“energia verde” e altre questioni urgenti. Molti analisti considerano le conferenze sulla ricostruzione dell’Ucraina, o di qualsiasi altro paese, come una divisione delle sfere di influenza in questo paese tra potenze straniere, principalmente americane ed europee.

fonte: Bertrand Scholler

Traduzuine: Gerard Trousson